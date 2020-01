Munzar (ODS): Jenom tu poptávku přesouváte do nájemního bydlení

Ano, děkuji. Já bych chtěl také zareagovat na poslední vystoupení pana guvernéra. Vy jste tady celou dobu říkal, že to jsou pouze nástroje, které by se mohly v budoucnu využít a že není nutné třeba využívat všechny tři nástroje. Přesto jste nám teď potvrdil, že v té paletě nástrojů, v tom doporučení, všechny tři nástroje využíváte. Vy jste tady řekl, že tím reagujete na růst cen bytů. Jenomže vy jste nezareagoval na to, co jsem tady říkal já ve svém úvodním slově ve středu, a to je poznámka, že vy sice se snažíte regulovat poptávku po bydlení, ale tím se nesníží potřeba bydlet v České republice. Jenom tu poptávku přesouváte do nájemního bydlení. A ta vysoká cena nemovitostí je zejména určovaná nedostatkem na straně nabídky, a to jak sektoru vlastnického bydlení, tak sektoru nájemního bydlení, protože je prostě nedostatek bytů. A díky tomu, že tu poptávku přesunete do nájemního bydlení, tak tím způsobíte pouze akceleraci růstu cen nájemného. A dámy a pánové, já si nemyslím, že bychom měli věnovat České národní bance takové bezlimitní pravomoci, aby mohla tímto způsobem určovat trh s byty, jakým způsobem se to navrhuje v této novele. Děkuji.

Ing. Vojtěch Munzar ODS



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

