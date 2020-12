Munzar (ODS): Lidé nejsou poddaní, jsou to občané. Stát má být jejich partnerem a nikoli drábem

reklama

Děkuji, pane předsedající. Dobrý večer, kolegyně a kolegové, dobrý večer, pane ministře. Z mého pohledu tento zákon zákona de facto plně odráží charakter přístupu vlády k našim občanům, zejména živnostníkům a podnikatelům. Místo prevence a vysvětlování se vláda zaměřuje hlavně na restrikce a sankce.

Pane ministře, vláda nevysvětluje občanům mnohé svoje kroky, a tím už dávno prohospodařila důvěru občanů v to, co děláte. Vláda a vládní představitelé zároveň vysílají signály, že vláda nedůvěřuje občanům.

A mnohdy to vypadá, že je bere za své protivníky. I tento návrh je vlastně odrazem této nedůvěry. Pak se ale, pane ministře, nedivte, že sama vláda nemá důvěru pro to, co dělá. Dávno jste prohospodařili důvěru v opatření, která jak na běžícím pásu naší společnosti ordinujete, aniž byste je měli mnohdy empiricky podložené. Já se nedivím, že ochota občanů dodržovat mnohá chaotická a nelogická rozhodnutí se zmenšuje. Přesto je valná většina dodržuje se zaťatými zuby. Já rozhodně nevyzývám, aby občané opatření nedodržovali, ale nedivím se rostoucí skepsi, nedivím se rostoucímu zoufalství v tomto životě bez naděje, kdy prakticky každý den musí sledovat, co si na ně zase vláda vymyslela. Jeden příklad za všechny, už tady o něm bylo několikrát hovořeno, je nejnovější evergreen, což je zákaz prodeje alkoholických nápojů z restaurace s sebou. Přímo prodejem alkoholických nápojů vláda zdůvodňuje návrh zákona v důvodové zprávě. Dnes sice pan ministr zdravotnictví říkal, že se to změní, říkal to i pan premiér, ale přesto je prodej alkoholických nápojů jedním z vyjmenovaných důvodů v návrhu na zpřísnění sankcí. V restauraci si nemůžeme koupit točené pivo v petlahvi s sebou, ale vedle ve večerce nebo v supermarketu můžeme. Opravdu, já nevím, jaký je v tom epidemiologický rozdíl, ovšem ekonomicky je to, pane ministře, další restrikce pro fungování restaurací. Je to další zásah do jejich ekonomické činnosti a tedy do živobytí jejich majitelů a zaměstnanců, stejně jako nijak nevysvětlené omezení jejich otevírací doby do osmi hodin, stejně jako diskriminace malých specializovaných obchodů ve srovnání např. s velkými supermarkety. Všechny tyto své zákazy a příkazy, které, pane ministře, mnohdy vypadají jako vycucané z prstu, chcete vynucovat těžkými finančními sankcemi. Ale více tisknout pěst není řešení. Lidé nejsou poddaní, jsou to občané. Stát má být jejich partnerem a nikoli drábem. To je důvod, proč nebudu hlasovat pro tyto nové sankce. A tím druhým důvodem je také, že nebudu legitimizovat vaše chaotická opatření tím, že budu hlasovat pro to, aby se do zákona dala věta, že jsou povinni je lidé strpět. Děkuji za pozornost.

