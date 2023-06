Munzar (ODS): Nemůžeme regulacemi zpřísňovat a určovat lidem, jak mají žít

reklama

Děkuji, paní předsedající, dobrý den, kolegyně a kolegové, já se vaším prostřednictvím dovolím zareagovat na vystoupení paní kolegyně Ožanové. A možná i z vlastní zkušenosti, protože rád na kole jezdím. Samozřejmě mít helmu je pochopitelně bezpečnější, proto, když člověk plánuje plánovitě vyjet na kole, tak většinou zodpovědný člověk ji má. Na druhou stranu jsou situace a vy jste tady zmínila ta městská kola, která se dají využívat nejenom v Praze, nebo je, kdo jezdí na dovolenou, je můžeme využívat v některých větších městech i v zahraničí - tam prostě dopředu neplánujete, že to využijete a tím vaším pozměňovacím návrhem bychom tu možnost omezili.

Ale třetí poznámka, která je pro mě daleko důležitější - my prostě, a já to říkám tady u mnoha zákonů, řeknu to i u toho vašeho projevu - my prostě zákony nemůžeme nahrazovat osobní odpovědnost každého jednotlivce. Nemůžeme.

Nemůžeme neustále regulacemi zpřísňovat a určovat lidem, jak mají žít. Já chápu, že tady upozorňujete a říkala jste tady čísla té nebezpečnosti, na druhou stranu je to skutečně osobní odpovědností každého jednotlivce. A proto říkám sám za sebe, já když vyrazím s rodinou někam na kolo, helmu vždycky mám, když využiju městské kolo, tak ji také někdy nemám, protože ji s sebou zkrátka neustále nenosím v podpaží a nečekám, jestli se najednou rozhodnu využít to městské kolo. Pojďme vyvažovat v těch návrzích osobní odpovědnost jednotlivce a nechtějme ji nahrazovat neustále dalšími přísnějšími regulacemi. Děkuji za pozornost.

