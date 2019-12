Munzar (ODS): Toto není odpovědný přístup ke státním financím. Ani předvídatelné daňové prostředí

Děkuji, pane předsedající. Dobrý den, kolegyně, kolegové. Nejdřív navážu možná na pana premiéra z dopoledne, kde mě zaujala jeho slova, která on zde řekl, že rozpočtem pumpuje peníze do ekonomiky. Ale abyste mohli pumpovat peníze, tak je nejdřív musíte vypumpovat z daňových poplatníků. A to děláte velmi mohutně. A dokonce vysáváte dlouhodobé rezervy státu.

Pan premiér Babiš zde také řekl, že naplňuje programové prohlášení vlády. A já si tady dovolím vám jednu větu z toho programového prohlášení vlády ocitovat, nebo resp. více vět. "Prosazujeme stabilní a předvídatelné daňové prostředí. Cílíme na zajištění rovných a spravedlivých podmínek pro práci a podnikání a nebudeme zvyšovat daňovou zátěž." A zatímco tady měl pan premiér svůj velmi dlouhý projev bez ladu a skladu, tak paní ministryně zároveň obhajovala v Senátu zvýšení daní, které chcete zvýšit od 1. ledna. A to nejvíce vypovídá o stavu státního rozpočtu a státních financí a vypovídá to o rozdílu mezi slovy, která jsme tady slyšeli, a činy, které tato vláda dělá. Protože toto skutečně není předvídatelné daňové prostředí. To není odpovědný přístup ke státním financím. A to není ani prorůstová, o které tady mluvil premiér.

Vy chcete schválit dnes rozpočet, jehož příjmy jsou založeny na neschválené legislativě. To není jenom zmíněný daňový balíček. Je to také digitální daň. Ale je to také delší zadržování peněz živnostníkům z vratek DPH, které navrhujete v dosud neprojednaném a neschváleném daňovém řádu. To všechno definuje tragický stav státních financí, kdy se snažíte lepit díry v rozpočtu, ty díry, které jste sami udělali. Přes ekonomický růst dále zadlužujete daňové poplatníky deficitním rozpočtem. A bez těchto pomůcek a zvyšování daní, které si voláte na pomoc, tak by rozdíl mezi výdaji a příjmy byl ještě vyšší. (V sále je sice jen málo poslanců, ale živě se mezi s sebou baví, čímž vyrušují. Řečník se tedy odmlčel pro hluk v sále.)

A otázkou je, zda předpoklad příjmů státního rozpočtu založený na predikci růstu, na ekonomickém růstu 2,2 % je správný. Národní rozpočtová rada pro vaši představu předpokládá zpomalení růstu na 2 %. A ten rozdíl dvou desetinek procenta může způsobit prohlubování navrženého schodku státního rozpočtu. A tomu paní ministryně říká dobrý rozpočet. A přestože máme ekonomický růst, kdy by se měly rezervy tvořit a ne je utrácet, přesto vy zapojujete mimořádné příjmy do rozpočtu na lepení běžných výdajů.

Nedávno jsem k tomu nedávno řekl, já to tady zopakuji, že vláda tancuje na Titaniku státních financí, které ale neomylně kormidluje na ledovec. Právě proto, aby se nerozpouštěly rezervy, resp. se neprojedly mimořádné příjmy ve výši 600 milionů korun z prodeje strategických rezerv kovů, vás chci požádat o podporu pozměňovacího návrhu, který o těch 600 milionů korun zvyšuje výdajový rámec kapitoly Státní hmotné rezervy na obnovu a třeba modernizaci rezerv, a to na úkor běžných výdajů Ministerstva průmyslu a obchodu části investičních pobídek a části prostředků, které jsou vyčleněny na dotace do podnikání.

Zároveň vás chci požádat o podporu pozměňovacího návrhu, kterým chci pomoci částkou 500 milionů korun sborům dobrovolných hasičů na obnovu jejich vybavení, a to na úkor přemrštěných dotací na podporu soláru. Samozřejmě by tento návrh a obnova jejich vybavení vedla ke zvýšení bezpečnosti občanů v menších obcích. A sbory dobrovolných hasičů navíc ve venkovských sídlech nepůsobí jen jako bezpečnostní prvek, ale i jako prvek společenský, neboť mnohdy patří mezi poslední aktivně působící spolky právě v malých obcích. I proto si tito občané a tyto sbory dobrovolných hasičů, kteří obětují svůj volný čas ve prospěch svých obcí, zaslouží podporu ve svých aktivitách.

A vzhledem k času se k dalším pozměňovacím návrhům nebudu vyjadřovat. Ale žádám vás o podporu. Děkuji.

Ing. Vojtěch Munzar ODS



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

