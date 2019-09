Munzar (ODS): Ve srovnání se zahraničím jsou tarify v České republice vysoké

Děkuji, pane předsedající. Ještě jednou dobrý den kolegyně a kolegové, já se vrátím k projednávané novele zákona o elektronických komunikacích a dovolte mi, abych vás seznámil se stanoviskem klubu Občanské demokratické strany k tomuto zákonu. My tento zákon od začátku podporujeme. Jsme rádi, že v rámci hospodářského výboru na většinu věcí koaliční a opoziční poslanci našli shodu, čímž navazuji na Patrika Nachera, a my to podporujeme proto, že to není jenom příjemnější a pro uživatele jednodušší přechod migrací telefonních čísel od jednoho operátora k druhému, ale pro nás je také podstatné umožnit, vidíme to jako zvýšení potenciálního pro zvýšení konkurence a potenciál pro zjednodušení a pro motivaci pro vstup nového operátora na trh, což by konečně mohlo vést ke zlevnění cen mobilních služeb a dat, protože ve srovnání se zahraničím jsou tarify v České republice stále vysoké. A stále je velký rozdíl mezi tím, co se prezentuje mezi veřejnými nabídkami, ale případně i neveřejnými nabídkami jednotlivých operátorů, nebo i tím, co si pro sebe dokáže vyjednat jednotlivý občan nebo třeba velké státní instituce jako jsou ministerstva na rozdíl od občanů. Tento návrh to sám o sobě všechno nevyřeší. Není to takové pro nás zeus excel avmania. Bude zejména, pane ministře, záviset na podmínkách pro nového operátora, ale jednodušší převod čísel může být jeden z faktorů. Takový signál pro potenciální zájemce, že již rozdělený trh mezi občany pro stávající operátory není tak zablokován jako dosud. A samozřejmě zvýšení konkurence, potenciál snížení cen a menší svázanost občanů ke stávajícím operátorům, to je pro nás hlavní důvod, proč tento návrh má naši podporu. Děkuji za pozornost.

Ing. Vojtěch Munzar ODS



poslanec

