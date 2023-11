Nacher (ANO): Demagogie, srovnávat covidový rok s necovidovým

reklama

Děkuji, pane místopředsedo. Já budu reagovat, já tam mám pak soupis více reakcí na pana premiéra, ale teď si dovolím dvě reakce. Jednu na pana ministra a jednu na pana premiéra. Pan ministr teď tady říkal, jak kraje, obce hospodaří s přebytkem, státní rozpočet má deficit. No jo, ale tohle bylo i v předchozích letech. A byli jste to vy jako opozice, kteří jste vždycky říkali, že těm krajům a obcím dáváme málo. Jestli budete říkat, že ne za mnou, já to slyším, tak já si teď půjdu do auta pro tabulku vašich pozměňovacích návrhů v době covidu, kde vy jste u těch kompenzací vždycky navrhovali, aby byly delší, vyšší, pro vícero osob a firem, včetně kompenzací pro kraje, pro obce. S tím argumentem, že kraje a obce nemají kompenzovat práci a činnost státu. V momentě, kdy najednou vládnete, tak argumentujete, že ty obce a kraje mají přebytky a že si to nezaslouží. Já bych tohleto řekl, no, ale tady dáváte, srovnáváte to, takže v momentě, buďte v tomhle konzistentní. Pokud vám to nevadilo před tím, že mají přebytky a státní rozpočet deficit, tak vám to nemůže vadit ani teď. Nemůže vám to vadit jenom proto, že jste si změnili pozici z opozice na koalici.

A to samé považuju za demagogii dneška, minimálně, když pan premiér tady srovnával schodek rozpočtu covidového 5,8 HDP s tím navrženým rozpočtovým schodkem 2,2 na příští rok. Srovnávat covidový rozpočet, kde vaše návrhy by ten rozpočet podsekly o dalších 120 miliard korun, a protože mi nevěříte, tak já pro ty vaše pozměňováky půjdu do auta a tím se prodlouží ten můj příspěvek potom, tak to už opravdu horší, tady, horší srovnání jsem tady dlouho neslyšel. Dlouho jsem to neslyšel. Děkuji.

Ing. Patrik Nacher ANO 2011



