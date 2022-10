Nacher (ANO): Kdyby se tohleto dělo opačně, tak byste tady na tom mikrofonu byli přilepený

reklama

Děkuji. Já jsem původně myslel, že pozměňovací návrh mají jenom Piráti, tak teď to načetl i kolega z TOP 09. A jak jsem řekl, navážu na tu svojí řeč, mně to přijde opravdu absurdní.

Tak zkuste si představit, že ministryně financí Alena Schillerová místo, aby sem předložila novelu, předloží svůj vlastní pozměňovací návrh jako poslankyně ve výši 85 miliard, a já s Alešem Juchelkou jí tam začnu dávat pozměňovací návrhy, například. Tak mi řekněte, jestli byste vy, jako opozice, jak byste se na to dívali. Tady opravdu v tomhletom to je opravdu velmi důležitá věc, která má hodnotu v této chvíli proklamovanou 85 miliard korun. Za mě se to nedá projednávat tímhletím způsobem.

Tak to prosím přerušte, domluvte se na nějaké verzi, navrhněte, když už tedy jsme v tom druhém čtení - a to si myslím, že jsme vstřícnost sama, jeden pozměňovací návrh za vládní koalici, pak byste měli jednat s námi jako s opozicí, my tam k tomu dodáme svoje, vy to buď vezmete nebo ne, a tohleto mi přijde, že je důstojné projednání věci, která zdaňuje firmy v České republiky.

A ne, že to tady vlastně se dělá formou poslaneckého návrhu, kde pak jednotlivé strany, subjekty pětikoalice dávají pozměňovací návrhy k pozměňovacímu návrhu, a po nás jako po opozici chcete, kdy máme my k čemu dávat pozměňovací návrhy, když nevíme, co je ta konečná verze? Tak jako uznejte, kolegové, kdyby se tohleto dělo opačně, tak byste tady na tom mikrofonu byli přilepený.

Děkuju.

