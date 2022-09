Nacher (ANO): Mám jeden zřejmý důvod pro vyslovení nedůvěry - dvojí metr

reklama

Vážená paní ministryně, dámy a pánové.

No, když jsem měl projev k vyslovení důvěry této vládě, tak jsem řekl, že to je svátek demokracie. Tak já bych to zopakoval, že dneska je to také svátek demokracie. Každý pod tím tedy vidí něco trochu jiného, ale já si myslím, že to do té parlamentní demokracie patří.

Stejně tak jako se stala taková zvláštní věc, že včera měl narozeniny současný premiér, kterému přeju všechno nejlepší, dneska má narozeniny bývalý premiér, kterému přeju všechno nejlepší a oba dva mohou poděkovat paní předsedkyni Sněmovny, že jim dala takový dárek, že tady trávíme na jejich narozeniny už asi 16 hodin nebo kolik času v Poslanecké sněmovně.

Já jenom na začátek, než se do toho pustím, takovou trochu statistiku. Až se mě zase někdo v nejmenované televizi, nejmenovaný redaktor bude ptát, proč to trvá všechno tak dlouho, něco o obstrukcích a podobně. Tak doposud hovořilo 13, vlastně kolega Šalomoun, pan ministr dvakrát, takže 14 koaličních politiků, pět opozičních s přednostním právem a já jsem třetí obyčejný poslanec. Takže 14:8, když už jsme u toho. Neříkám tím, neříkám tím, že ministři nemají mluvit, naopak, ať hovoří, ale ať pak nikdo zítra neříká, že to bylo tak dlouhé, protože my jsme něco zdržovali. To znamená... Ano, 32 přihlášených. Ale doposud tady hovořili především, především ministři této vlády v poměru 14:8. Ten osmý jsem já.

A při této příležitosti tady přečtu tweet Mariana Jurečky, který k tomuto něco napsal. Tak vystoupení náčelníka velká huba, který si vzal slovo první, máme za sebou. Ale přijdou další, co chtějí vyhrát alespoň náčelníkovo stračí pero v soutěži opoziční žvanírna a kategorii, kdo lépe zvládne přečíst nachystaný text. Před chvilkou to Marek Výborný zopakoval trochu jinými slovy, že kdo psal text Karlu Raisovi, mému kolegovi. Dámy a pánové, já tomu nerozumím, tomu vašemu přístupu, že máme nachystaný nějaký text. Zatím jsem tady zaznamenal, že poslední tři ministři tady četli, ani neměli nějaký zrakový kontakt s posluchači, tak by mě tedy zajímalo, jak by to tedy hodnotil Marian Jurečka, jestli byl tedy lepší čtený text ministra průmyslu, ministra zemědělství nebo ministryně životního prostředí. Jak jste viděli, tak ministr zemědělství přečetl ten nachystaný text, a když tam pak padly ty odborné otázky, tak zmizel a už tady není. Věci tady má, takže předpokládám, že je někde, že je někde po budově. Tak tolik asi o tom přichystaném textu. Mně to přijde úplně zbytečné. My to neříkáme, vy to říkáte furt. A pět minut poté, co to napíšete na tweet, tak tady přijde ministr, kouká tady do toho, čte to a odpovědi se od něj žádné nedočkáme. Reagují za něj poslanci.

Já mám jeden zřejmý důvod pro vyslovení nedůvěry, který řeknu ještě před tím tématem, které jsem nazval - jak jinak - dvojí metr. Je tu osoba, která by ve veřejném prostoru být neměla, což je šéf rozvědky, a je tu naopak osoba, která by ve veřejném prostoru být měla velmi intenzívně, což je v současné situaci cen energie ministr průmyslu. No a situace je taková, že bych skoro řekl, že ten reálný stav je opačný. O šéfovi rozvědky čteme dnes a denně, a pan ministr Síkela nekoná, nevysvětluje, když jde do médií, tak většinou, ne vždycky, abyste mě nechytali za slovo, tak chodí bez oponenta.

A pak tady řekl, jak jsem si napsal přesně, že si pana Havlíčka zase povodí. Tak já se těším, až pan ministr půjde zase do nějakého duelu, protože když tam je pak sám, tak je to samozřejmě úplně jiná situace. A tohle to je pro mě úplně základní. Ten člověk, který by teď měl být v těch médiích, měl by to vysvětlovat, měl by ukazovat nějakou vizi této vlády právě v oblasti energetiky, my jsme se tady o tom bavili už v těch faktických poznámkách, tak prostě moc nevystupuje, říká, že je to všechno připravené. Já jsem ho tady několikrát interpeloval, a ty odpovědi byly úplně stejně čtené jako dneska, dneska ten projev. A já říkám a tvrdím, a říkám to dopředu, že to, co se nám teď podařilo, to znamená snížit ten počet exekucí díky té kultivaci prostředí, ať už milostivým létem, které včera zahájilo své druhé pokračování nebo dalšími pozměňovacími návrhy, tak se to velmi snadno může obrátit a ten počet lidí v exekuci bude zpátky stoupat čistě proto, že ti lidé prostě nebudou mít na svoje základní, jak by se řeklo, mandatorní, povinné výdaje rodinného rozpočtu.

Nebudu tady dlouze, protože už jsme si to, já jsem si to tady proškrtal, mohl bych to mít na dlouho, ale nebudu tady dlouze hovořit o těch receptech, o těch opatřeních, jak jsem se tady bavili o budoucnosti lipské burzy, obchodování s emisními povolenkami, dlouhodobým kontraktem, nějakých daňových opatřeních, zastropování cen a podobně. Tady na tomto místě bych spíše tedy pozval zájemce, pana ministra Síkelu, když mu to někdo vyřídí, na konferenci k této věci, kterou bych rád jako předseda podvýboru pro ochranu spotřebitele zorganizoval na 21. září tohoto roku, protože se na to lidé prostě ptají a jsou v určité deziluzi.

S tím souvisí téma, které také spadá pod MPO zcela jednoznačně, a to ochrana spotřebitele. Je to taková popelka. A vy víte, že jsem tady při jednání o rozpočtu varoval, že změnou zákona o elektronických komunikacích a energetického zákona se zvýší tlak na ERÚ a na ČTÚ, a to se také děje. Ale zároveň by vaše vláda snížila těmto institucím rozpočet. Takže my všichni, co chodíme do televize, naposled jsem tam byl s panem místopředsedou Skopečkem, říkáme: Dámy a pánové, když vám přijde nějaké vyúčtování a nebo nové zálohy i přesto, že máte zafixovanou cenu, a přijdou vám vyšší, tak se obraťte na ERÚ. No oni se můžou obrátit, ale tam ty kapacity také narážejí na nějaké svoje limity. A já jsem to říkal už při projednávání rozpočtu, už při projednávání důvěry vládě. Takže to není tak, že bych byl generál po bitvě. A uvidíte, ono to bude mít nějaký doběh.

Základní výmluva této vlády je, že ta předchozí vláda zadlužila zemi tak, že vy nemůžete dělat nic, nebo skoro nic. Já se neustále v těch všech televizních debatách ptám, v čem konkrétně. Tak jsem říkal, co se v tom minulém období stalo. Byly to ty kompenzace, které jsme tady přijímali. Nojo, ale ty kompenzace jste vy, tedy jako opozice, chtěli, aby byly vyšší, aby trvaly déle, aby byly pro větší množství lidí, firem. Kdyby se to přijalo, tak by ten schodek byl ještě větší. Co tam máme dál?

Zrušení superhrubé mzdy. Tak to by bylo dobré si přiznat, kdo pro to všechno hlasoval. Já se k tomu hrdě hlásím. Ale bylo pro to i ODS, teď nevím, jestli ještě SPD nebo někdo další. Zvýšení platů zaměstnanců ve veřejném sektoru, učitelé, zdravotníci, policisté. To máte v programu i vy, a koneckonců i vy také teď zvyšujete ty platy, to snad také přece není špatně. Čili kdyby se toto všechno nestalo kumulativně, to zrušení superhrubé mzdy, zvýšení platů, tak by někteří lidé a rodiny narazili na ten svůj limit, na ten svůj strop rodinného rozpočtu už nyní.

Schválně jsem se díval na ten svůj projev, který jsem měl k vyslovení důvěry vládě, protože jak víte, chci, aby člověk byl konzistentní. Já se o to pokusím, ale nedá mi to moc práce, protože člověk je konzistentní. Já jsem tam tenkrát psal o tom, že vás spojil antibabiš, protože tam žádný obsah nebyl. Uplynulo osm měsíců a všichni ministři v těch projevech to tam měli znovu. Takže jsme dál a dál od těch voleb, a vy to tam opakujete. A ty obsahové věci tady nejsou, protože se v nich lišíte, a na tom se nic nezměnilo. Zavedení eura, ano, ne. Zvýšení, snížení daní. Dokonce se lišíte i takových předkladech, jako je manželství pro všechny, to znamená takové ty společenské, společenské věci.

Pokud jde o personálie, i o tom jsem hovořil, tady se nic nezměnilo, a tady už nastává ten můj dvojí metr, jestli si to umíte představit. Mám tím na mysli třeba politické náměstky, zejména z řad Pirátů, kteří byli překroužkováni, takže se nedostali do Poslanecké sněmovny. Nojo, ale to přece není ta personální politika. Vy byste byli první, kdo by nám to vyčetl. Protože oni, kdyby překroužkováni nebyli, tak by tady seděli, byli by v Poslanecké sněmovně. Tím, že byli a nedostali se sem, tak se stali náměstky. To není to personální zázemí. Tak já to tady říkám, jenom abychom měřili všem stejným metrem.

Stejně jako ty podivné odchody, které byste nám také neodpustili, kdyby se staly za nás. Policejní prezident Jan Švejdar po rozhovoru s Vítem Rakušanem, který ještě nebyl v té chvíli ministrem, nebo šéf Lesů České republiky Josef Vojáček, který byl tenkrát odvolán ministrem Jurečkou, který byl pouze pověřen dočasně řídit Ministerstvo zemědělství, stejně tak jako čtyři dny po setkání s ministrem spravedlnosti odešel vrchní státní zástupce Ivo Ištván. To jsou všechno příklady toho, zkuste na to nahlížet, kdyby se to stalo za nás, jestli byste pokrčili rameny, šli byste dál?

Profesionální řízení jste slibovali jako změnu, zlepšení. Tady připomenu váš neustálý boj proti takzvaným plošným opatřením, abyste se komplikovaně a složitě dostali stejně ke kvaziplošnému opatření. A teď narážím na ten pětitisícový příspěvek na dítě. Kdybyste to nejprve schválili do výše milionu v čistém, abyste pak dostali kritiku i vlastně z vlastních řad, že to je příliš plošné, pak se to proměnilo na do milionu výše v hrubém. Citace Marian Jurečka: Pomoc rodinám se bude týkat těch, jejichž příjem je do jednoho milionu korun hrubého. Na tiskové konferenci jsem sdělil nepřesnost, za kterou se omlouvám. Nechci se vymlouvat, v poznámkách jsem měl i jiné varianty, které se odvíjely od čistého příjmu, ale přehlédl jsem je. Děkuji za pochopení. Říkal ale čtyři dny po té tiskové konferenci a zároveň v momentě, kdy ještě na webu MPSV byla ta varianta, že to je v čistém. To jenom tolik, když jste nám vyčítali tu nesrozumitelnou komunikaci kolem covidu. Stejně tak je to u příspěvku na bydlení.

Abyste viděli, jak já si autenticky připravuji ten příspěvek, tak to, co tady přečtu, mi přišel mail v reakci na projev tady pana premiéra právě ve vztahu k tomu příspěvku na bydlení. Citace z mailu: Všude se lidi pobízejí, aby se nebáli o příspěvek na bydlení žádat. Ale jak mají ten další nápor chudinky pracovnice zmíněného úřadu práce zvládat, když už v současnosti nestíhají? A nápor bude. Lidem teprve nyní začínají přicházet nové rozpisy záloh. U mne se třeba od 1. 8. 2022 změnily zálohy na energie na dvojnásobek. Přetíženým pracovnicím není možno nic vyčítat a z čehokoliv je vinit. Stačí se podívat na web úřadu práce do kolonky volná místa. Práce jim přibývá, pracovníci z ÚP - bych odhadoval - spíše odcházejí. Naštěstí mám finanční rezervu na platby na cca měsíc. Pro nejhorší nouzi kontokorent. To už jsme u úvěrů, to už jsme u zadlužování člověka na pravidelné platby. Myslím, že lidé, kteří s příspěvkem na bydlení nemají ještě zkušenost a spolehnou se na něj, aniž by měli nějaký ten finanční polštář, budou velmi zklamáni nad sliby vlády a s jejich deštníkem asi hezky promoknou. To je autentická reakce divačky.

Energetický úsporný tarif. O tom také tady hovoříme docela dlouhou dobu a v zásadě není do dneška jasné, jakou bude mít podobu.Provázela to celá řada zmatků a různých čísel. Jednou to bylo patnáct tisíc, třicet tisíc, šestnáct tisíc, dvanáct, do konce roku dva, pět tisíc, různě se to měnilo. A zase to tady říkám na přetřes toho, jak předchozí vláda byla kritizovaná v době covidu. Já vám tady připomenu dotaz, který jsem měl při programovém prohlášení vlády, aby bylo vidět, že člověk některé věci prostě řešil už tehdy a neříká je teď jako - a říkám to už podruhé - jako generál po bitvě. Já jsem se ptal tenkrát: vy máte v programovém prohlášení vlády - Green Deal je pro nás příležitost. A já jsem se ptal, jak se to projevuje, že nebudeme bojovat za náš energetický mix? Odpověď jsem tenkrát nedostal a ono se to teď docela krásně naplňuje. Já tam nevidím tu energii bojovat za ten náš energetický mix, protože každý prostě, každá ta země, má to postavení úplně jiné a my máme v tomhle určitá specifika z hlediska závislosti na plynu, který, když ho bude nedostatek, tak nás může vrhnout do energetické chudoby, ale stejně tak nás může vrhnout do energetické chudoby i to, čeho máme přebytek, což je elektřina, v momentě, kdy ta cena se bude vyvíjet tak, jak se vyvíjí.

Když se podívám na některé věci, které bych mohl zařadit do té kolonky dvojí metr - kdybych chtěl být vtipný, tak bych řekl dozimetr nebo možná teď v reakci na současnou situaci dvojí svetr - tak začnu tím, co slyšíme dost často a já taky. Populismus. Vždycky když člověk přijde s nějakým návrhem, tak je populista. Populismus. A to zejména směřovalo k návrhům hnutí ANO. Samozřejmě, že všechny návrhy této vlády populistické nejsou. To myslím trochu sarkasticky. Takže já si tady pomohu opět citací, ne mou, abyste neřekli, ale přímo Miroslava Kalouska, který to napsal, myslím si, docela trefně: "Chápu všechny demokraty, kteří chtějí odpouštět svým favoritům", míněna je teď pětikoalice "populismus proto, aby se nevrátili populisté. Mám ale jednu otázku. Když budou demokraté usilovně soutěžit s populisty v populismu, jak je za čas od sebe rozeznáme?" Já si myslím, že byste si tyto věty měli přečíst.

Vy jste slibovali, že zatočíte s byrokraty, úředníky, že se sníží počet úředníků. Tak já tady znova zopakuji to, co jsem řekl při vyslovování důvěry a co se v zásadě nezměnilo. Za předchozí vlády na Úřadu vlády se snížil počet úředníků o nějakých 250, za současné vlády naopak narostl o 74. Předchozí vláda měla počet členů 15, současná 18, takže se nevejdou do této řady, takže pan ministr Šalomoun, který dneska mluvil dvakrát, musí sedět o patro výš. Nejde o tu absolutní částku, o to jsem se s vámi nikdy nepřel, jde o nějaký symbol nebo princip, nebo abyste mi rozuměli, ve vašem slovníku je to nějaký signál do společnosti, který byl v lednu a teď ten signál je ještě silnější pro tu společnost v této chvíli. Vy jste vždycky říkali, že se budete chovat jinak, že nebudete válcovat opozici. O nějakém poměrném zastoupení - já jsem slyšel, že jste to neříkali, aha, tak dobře, dobré přiznání - takže pan kolega Bělobrádek přiznal, že to neříkali, takže válcovat opozici budou. Tak to je dobré vědět. Poměrné zastoupení 5 : 2 ve vedení Sněmovny, nad tím jsem mávl rukou. Ale v tom mezidobí, co já si pamatuji, tak nebyla schválena jediná mimořádná schůze, kterou my jsme svolali. Dokonce s jednotlivými body máte problém, viz třeba moje snaha tady zařadit novelu živnostenského zákona z dílny Zastupitelstva hlavního města Prahy, to není moje záležitost, kterou jsem tady už navrhl sedmkrát. A já jsem si povšiml, že bohužel koaliční poslanci nejsou schopni překročit svůj stín a nehlasují, ani když my chceme, aby se nějaký zákon projednal v nějakém jiném výboru než v tom, který je předložen organizačním výborem. I takováhle drobnost.

Budiž důkazem, že Jakub Michálek, který byl se mnou v televizním pořadu, v nedělní Partii, sám přiznal, že když byl předtím v opozici, tak jednal s ministry a opozice jednala s ministry, navrhovali, měli nějaké návrhy, ti ministři je vyslechli. Ne vždycky to skončilo souhlasem, ale ta interakce tam byla. Problém je, že my teď s ministry nejednáme, protože oni s námi nemluví. A není to o tom, že bychom neměli ty návrhy zákonů. A já to tady zopakuji znova. Podívejte se na sněmovní tisk 184, novela zákona o DPH, sněmovní tisk 153 o podporovaných zdrojích energie - to jsou příklady. Sněmovní tisk 154 o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů. To jsou jenom příklady z těch věcí, které se týkají tematiky energií. Jsou tam, jsou to návrhy. Můžete s nimi nesouhlasit, ale rozhodně nemůžeme říct, že žádné návrhy nemáme. To fakt říct nemůžete. To znamená my ty návrhy máme, vy s námi nejednáte a pak nám vyčítáte, že vy jako opozice jste s ministry jednali. Tak to já fakt nevím, jak z tohohle vyjít.

Když se podíváme na nejdůležitější zákon roku, státní rozpočet, tak taková podkapitola - státní rozpočet a nepravdivé údaje nebo nepřesné údaje. Pamatujete se, jak minulá vláda, ta předchozí, zařadila do státního rozpočtu výnos 2 miliardy za digitální daň, která ovšem ještě v té chvíli nebyla schválena, byla tady ve druhém čtení, jestli si vzpomínám. Tak jsme za to dostali hrozný ceres. Teď vy, vy jste v březnu schválili rozpočet, kde jste počítali se 14 miliardami, které vezmete zdravotnictví, zdravotním pojišťovnám, který jsme schválili minulý týden. 2 miliardy, 14 miliard. Tam to ani nebylo v Poslanecké sněmovně v momentě, kdy jste tady pro to hlasovali, v zákoně o státním rozpočtu. Nezlobte se na mě, schodek rozpočtu.

Další téma. Vůči nám jste si nebrali servítky covid necovid. O těch kompenzacích jsem tady mluvil, ale teď je najednou situace jiná. A já si zase pomohu citací někoho jiného, tentokrát ekonoma, člena TOP 09 Radovana Vávry: "Pokud bude válka dlouhá, bude mít ekonomické následky i u nás. Prosím, nechme vládu situaci skutečně řešit i za cenu vysokých rozpočtových schodků. Jednota národa se nesmí rozpadnout na účtech za elektřinu." Máte pocit, že to je citace ze srpna, července? Nikoliv, 6. března 2022. To nikdo nemohl tušit, že se to bude takhle vyvíjet, už tenkrát nám pan kolega tohle radil.

Poslední příklad, pokud jde o rozpočet, je, že opozice loni chtěla škrtnout 80 miliard a měla připravený speciální pozměňovací návrh, který tady byl v systému. Vy byste teď chtěli šetřit a předělávali jste státní rozpočet, takže jste vrhli zemi do rozpočtového provizoria, což zrovna v této citlivé době není zrovna šťastné, tak jste to klidně mohli oprášit. A udělali jste to? To je řečnická otázka. No neudělali a férově to tady pan ministr financí Stanjura přiznal a potom někde v debatě v televizi, že ODS to chtěla a koaliční partneři nikoli. To znamená, když jste byli v opozici, tak to tady lítalo a když jste převzali odpovědnost, tak ten svůj vlastní pozměňovací návrh jste nevzali. Tak že tolik k dvojímu metru, když to takhle řeknu, kolem rozpočtu.

O obstrukcích já se bavit nebudu, to je neustále dokola. Dřív to bylo popsáno jako obrana demokracie, teď jako její ohrožení. Je vidět krásný pohled na tu samou věc. Já osobně jsem myslel, že dneska skončíme do jedné, do dvou hodin. Nestalo se, to se nedá nic dělat. Jak jsem řekl, je to svátek demokracie.

Pojďme se podívat na další věc, která je velmi důležitá a ovlivňovala život lidí v této zemi. Nouzový stav. Když se to dělalo během covidu za předchozí vlády, tak opozice na té vládě nenechala nit suchou. A vy se pamatujete, že se tady licitovalo o každý jeden jediný den. Třicet ne, dvacet možná, osmnáct, šestnáct dnů. Pamatujete si na to.

Teď současná vláda navrhla a pak i rozhodla o prodloužení o rekordních 58 dní a ještě nám přes média vzkazovala, že byli ministři, kteří chtěli dokonce 90, tak ať jsme rádi za těch 58. Opět citace, aby to bylo srovnatelné, autentické, abyste si nemysleli, že si něco vymýšlím. Petr Fiala po prvním prodloužení nouzového stavu, jsme někdy v roce 2020: "Po měsíci, po prvním měsíci je skutečně čas, aby se ta překotnost začala vyvažovat jasným plánem, jak dál. A dokonce jsme u toho poslouchali, že máme být zticha. Ale období této tolerance končí, končí období, kdy vláda dostala od nás svého druhu bianco šek." Toto byla reakce po prvním, první měsíc, první nouzový stav, kdy sem ten covid čerstvě přišel. A teď citace Markéty Pekarové Adamové k současnému prodloužení nouzového stavu: "Protože se nouzový stav netýká českých občanů, tak je zbytečná debata každých třicet dnů. Nebudeme se vysilovat politickou debatou." (Potlesk.) To jsou různé pohledy. Já jsem vám tady ukázal pohled na rozpočet, v tomhle případě pohled na nouzový stav, jak se velmi rychle promění ten váš úhel pohledu, když se vám změní ta role.

Podívejme se na další velkou skupinu, další velké téma, které trápí lidi nebo možná teď lidi méně, protože to jim ty účty nezaplatí, ale trápí je to vnitřně, a to je počátek cenzury, cenzurování. Tady vznikl i speciální úřad, speciální institut. Filip Rožánek, který se tomu tématu věnuje, v Hospodářských novinách mu vyšel krásný článek s titulkem Blokování už bychom měli, teď ještě ten zákon. Vy totiž nemáte zákon, furt něco omezujete, ale vlastně tam není ten obsah. A zase si pomohu citací, kolegyně, kolegové, jednoho z vás. Ivan Bartoš 25. dubna 2016 - to mi poslali občané, voliči, takže oni to sledují - napsal: "Napište senátorům. Nelíbí se vám, že by mohlo ministerstvo Andreje Babiše rozhodovat o tom, na jakou stránku se dostanete a na jakou ne? Myslíte si, že právo na informace patří mezi základní pilíře demokracie? Souhlasíte s tvrzením, že odpovědnost za obsah má ten, kdo jej vytváří, nikoli ten, kdo jej přenáší? Dejte zákonodárcům najevo svůj postoj k jejich cenzurním snahám podpisem. Jakmile blokování stránek začne, těžko už někdo získá přehled nad tím, co a proč je blokováno. Nyní však máme šanci Senát přesvědčit a návratu totalitních praktik na našem území zamezit." Tak to říkal a teď se podívejte, co se děje dnes. S tím souvisí ta vybídka doslova k udávání. Ještě před časem v tomhle případě ODS se rozčilovala ve vztahu k EET: "EET nás vrací do dob udavačských, bude vyvolávat v lidech ty nejhorší vlastnosti. Zrušme ho dříve, než bude pozdě." A najednou udavačství se očividně vyvíjí, takže si přečteme na stránkách BraňmeČesko cz: "Nahlásit dezinformace není práskačství. Možná ti není příjemné někoho nahlašovat, uvědom si ale, že lži ve veřejném prostoru jsou nebezpečné. Na dezinformace upozorni standardním způsobem na dané sociální síti, trestné činy neváhej nahlásit Policii České republiky." No jo, ale on nikdo neřekl, co je to ta dezinformace. Tady běží ten vtip, že rozdíl mezi dezinformací a pravdou je rok. Bohužel v některých případech je to tak. Kdo to určí? Kolikrát se stalo, že to, co byla před rokem dezinformace, tak nyní je to pravda, anebo obráceně? Já jsem slyšel ten termín, že ještě když to před rokem byla pravda, tak teď je to pravda, co se vyvíjí. Kdo to bude určovat. Tady jediný, kdo má právo to určovat, je soud. Žádný zmocněnec, nikdo. Žádný web, dokonce žádní poradci, kteří se na tom webu podíleli, protože ti sami, někteří z nich, Manipulátoři.cz třeba, prohráli soud s nějakým advokátem a museli se mu omlouvat.

S tím souvisí v zásadě i poslední věc, která tady padla, bohužel v tomto volebním období za pouhých osm měsíců, a to jsem netušil, že se někdy stane, že totiž o personáliích se tady vždycky hlasovalo tajně. A vy už jste si tak přestali věřit, že vlastně poprvé se tady o personáliích hlasovalo veřejně, abyste se pohlídali, protože vám ta několikerá kola voleb do rad, do mediálních rad, nevyšla. A zase je to ten dvojí metr. Umíte si představit, že bychom to zavedli my v tom minulém volebním období? To by byly titulky jako "Babiš chce mít pod kontrolou své poslance" a podobně. Vy to zavedete, já tady z toho mám screen shot: 99 přítomných, 99 pro, nikdo se nezdržel, nikdo nebyl proti. Perfektní, to se vám povedlo.

Takže, dámy a pánové, za mě - snažil jsem se být věcný, neosobní, používal jsem citace, citace i vašich členů nebo vašich bývalých členů, bývalých politiků, současných politiků, jejich minulá prohlášení. Tato vláda za mě ty věci neřeší odsouvá, v některých momentech se vymlouvá. Neříkám, že všichni ministři. Já jsem se tedy zaměřil především na ministra průmyslu a obchodu pana Síkelu, který tady není. On je ten, co mluví často ve floskulích. Tam vláda dělá to, co kritizovala na té vládě předchozí. Takhle já si osobně tu změnu nepředstavuji.

A na závěr jako minule, já jsem takhle končil ten svůj projev u důvěry vlády, kdy jsem našel v programovém prohlášení v kapitole životní prostředí, že ve spolupráci s Českou společností ornitologickou podpoříte celostátní kampaň, která vybere českého národního ptáka, tak jsem se chtěl jenom zdvořile zeptat, jestli už jste toho národního ptáka vybrali. Pokud ano, kdo to je.

Děkuji za pozornost.

