Nacher (ANO): My podporujeme jeden volební obvod

Vážený pane ministře, ministryně, dámy a pánové, vážení kolegové, v návaznosti na svůj předchozí příspěvek bych si dovolil vám zde tlumočit nejen stanovisko moje, ale i celého našeho klubu. Nejprve mi ale dovolte říci pár slov k tomu, co už tady zaznělo.

Za prvé jsem slyšel - dělal jsem si poznámky, abych byl přesný: ztráta času, ušetřit čas a podobně. Pokud vím, tak o tom, jak to bude probíhat, byla politická dohoda. To znamená, že tady se něco projednalo v pátek - nebo ve čtvrtek, teď mě nechytejte za slovo, zkrátilo se to na 20 dnů, dnes se tady něco projedná, ten vládní návrh o dvou variantách, zkrátí se o 15 dnů, jak koneckonců řekl dopředu i pan zpravodaj, a pojede to souběžně. Taková byla dohoda. V tom případě mi přijde skutečně zbytečné tady mluvit o ztrátě času, když tady byla dohoda, a samozřejmě občané nevidí za ty dveře, neslyší, co se tam řeklo. Tak já to tady musím říct.

Stejně tak jako často u těch záležitostí padají termíny jako kvora, matematické modely apod. A to je přesně to, čemu občané nerozumějí. Oni chtějí vědět, kolik - když tedy hlasují a když Ústavní soud tedy řekl, že určitá část volebního zákona je protiústavní - tak kolik jejich hlas, jak tady bude zastoupen a aby to bylo co nejspravedlivější. To si myslím, že zcela jednoznačně bez kvor a matematických modelů ukazuje a zaručuje jeden volební obvod.

Minule jsem tady mluvil o tom, co mi vadí, protože jsem u toho byl - byť v jiné roli - před 20 lety, a to, že se tady zdůrazňuje neustále příklad roku 2017. Hnutí ANO volební zisk 29,64 % a na mandáty 39 %. A to je ten příklad nespravedlnosti. Tak mi dovolte tady představit, aby nebyla pouze ta teorie - a on to nikdo neudělal, tak jsem si udělal, jak říkají manažeři, domácí úkol. Požádal jsem naše analytiky a dali jsme dohromady tabulku, jak ta procenta byla v jednotlivých letech. Já vás nebudu zdržovat všemi čísly, řeknu podstatu. Například v roce 2002 sociální demokracie získala 30,2 %, zastoupení na počet mandátů 35, tak plus 5 procentních bodů, podobně jako ODS - 24,47 %, počet mandátů 29. V roce 2006 to bylo podobné. ODS 35,38, počet mandátů 40,5, plus 5 procentních bodů. Podobný rozptyl najdeme i u sociální demokracie. Pozor, v roce 2010 se tento bonus týkal i TOP 09, která kandidovala se STAN. Ta získala 16,7, ale zastoupena tady byla 20,5, to znamená o 4 procentní body více. Stejně tak to bylo potom v roce 2013, tam už do toho vstupuje hnutí ANO, a tak to bylo i v roce 2017.

Tím chci říct, dámy a pánové, že od roku 2002 v zásadě v průměru všichni ti, kteří měli víc než 10 %, tak tady sedělo víc poslanců, než byl přesně ten jejich volební zisk, nikoliv pouze v roce 2017.

Myslím si, že je dobré o tom tady mluvit, abychom znali kontext toho, o čem se tady bavíme. Kontext změny volebního zákona, který tady platí od roku 2001, o kterém tady rozhodl soud, že je - až na těch 35 volebních obvodů, které zrušil - že je úplně v pořádku.

Stejně tak - a je potřeba to podle mě obnažit, to jsou informace, které by měly zaznít, že to takhle tady bylo posledních pět voleb - stejně tak přepočet hlasů na mandát. Tak se neustále zdůrazňuje, že ANO stačilo na mandát 19 232, zatímco STAN musel získat 43 693 v roce 2017. Tak vám řeknu přepočet v roce 2006. ODS a ČSSD 23 363, respektive 364, a Strana zelených - a to je rekordman - potřebovala na mandát 56 081 hlasů. Ještě o 13 tisíc víc, než STAN.

Z toho vyplývá několik závěrů, dámy a pánové. První. Jak jsem řekl, že všechny subjekty, které mají více než deset procent víceméně, vlastně více, získávají tady počet mandátů, to procento počtu mandátů je vyšší než jejich volební zisk.

Druhý závěr. Že jsou volby, kdy všechny subjekty, co jsou v Poslanecké sněmovně, mají víc, než kolik získaly ve skutečnosti. To je zajímavé, když se na to podíváte. 2002, 2010, 2013. Tam když se podíváte do té tabulky, tak není žádná červená barvička. Všichni získali víc, než odpovídá volebnímu výsledku. To má dvě vysvětlení. Za prvé, že byla celá řada subjektů, které neprošly přes pět procent, takže se více rozdělovalo. A za druhé, že ty volby byly vyrovnanější.

V momentě, kdy nějaký subjekt odskočí těm ostatním a je první v tom peletonu, tak pak teprve nastávají ty situace, které my teďka tady řešíme. To je rok 2017, kdy odskočilo hnutí ANO, a to je rok 2006, kdy odskočila ODS a ČSSD. Já jenom jakoby, abychom si prostě řekli, toto je výsledek současného volebního systému.

Mimochodem Strana zelených se ziskem větším o půl procentního bodu, než má třeba KDU-ČSL, jehož ctěný poslanec Marek Výborný tady teď mluvil, tak mělo v roce 2006 s tímto výsledkem šest poslanců, KDU-ČSL, které mělo o půl procentního bodu míň, má teď deset. Prostě toto je výsledek volebního systému. Mimochodem Strana zelených tehdy tu ústavní stížnost podala a neuspěla ve stejné věci.

Co z toho všechno vyplývá? Za nás, ať už budeme používat kvora nebo matematické modely jakékoliv, tak v momentě, kdy tady bude 14 krajů, my neodstraníme tuhle elementární nespravedlnost, která tady prokazatelně - já jsem vám ji ve stručnosti, mohlo to být i delší, představil - je od roku 2002. Za nás jeden volební obvod je nejspravedlivější, nejpoměrnější - když jde o tu poměrnost - a nejsrozumitelnější.

To má být srozumitelné nejenom matematikům, statistikům, politologům, ale i občanům. Jak oni se v tom vyznají? Teď byl přepočet na kraje, teď bude přepočet zbytku na celostát a pak se to zase vrátí na ty kraje, pak bude zase nějaké jiné kvorum, a podobně. Ne, má to být přece pro ty lidi srozumitelné, aby to pochopili, aby si to mohli, kromě zbytků subjektů, které neprojdou přes pět procent, tak aby si to mohli dopočítat víceméně sami.

Stejně tak to tady naplní ten účel volby. Máme jednu Sněmovnu, jednu vládu, jednoho premiéra. Tak nechť je to souboj, který jsem si nazval B, B, F. Což nejsou Branky, body, vteřiny, ale Babiš, Bartoš, Fiala - podle abecedy, abyste se nerozčilovali - a bude to úplně jasné, kdo koho volí bez nějakých matematických modelů a propočtů.

Proto my podporujeme v této chvíli - jakkoliv nezpochybňujeme ty dohody a někam to musí směřovat a asi někdo musí ustoupit - tak v této chvíli podporujeme ten jeden volební obvod, který nejvíce naplňuje tu srozumitelnost, spravedlnost a transparentnost. Děkuji vám za vaši pozornost.

