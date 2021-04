Nacher (ANO): Opozice, kritika za každou cenu

reklama

Dámy a pánové, pěkné odpoledne. Já měl taky připravený delší příspěvek i s některými citacemi těch mailů od studentů. Já to velmi zkrátím, abychom to stihli, ale musím tady říct nějaké věci, které tu byly, aby to nezůstalo ve vzduchu.

Já mám pocit, že někdy ze strany opozice je to kritika za každou cenu, abych tak řekl, že prošli tím školením kritik za každou cenu začátečník a jdou do druhé etapy pokročilý. Protože včera jsme totéž slyšeli od jednoho kolegy, který se tu rozčiloval, že jsme tady dali bod Zpráva o činnosti rady, který tady chtěla opozice. V této chvíli je zase kritizováno, že zrovna poslanci hnutí ANO a ČSSD připraví usnesení směřující na ministra školství. Kdybychom takové usnesení nepřipravili nebo nepodpořili a připravila ho opozice, tak bychom byli kritizováni taky, proč to nepodporujeme. To znamená, že by mě docela zajímal ten ideální stav, jak by se tedy ten vládní poslanec měl chovat. Když nepodporuje opoziční aktivity, je to špatně, když jdeme svojí vlastní cestou, tak je to kritizováno také. Já si myslím, že to je naopak dobře. Naší snahou je jednak, aby se ty děti vrátily co nejdřív a bezpečně, to byl ten předchozí bod, a potom, aby se konečně definitivně vyřešilo, jak to bude s těmi maturitami.

To téma tady otevřel asi před měsícem a půl premiér Andrej Babiš, od té doby se o tom ve veřejném prostoru mluvilo, do té doby ne. Já mám z toho pocit, jak řekl sir Humphrey v seriálu Jistě, pane ministře, že se opozice a někteří kritici soustředili na míč, respektive na hráče, ne na míč, to je ne na ten obsah, ale na to, kdo s tím podnětem přišel. Jsem skoro přesvědčen, že kdyby s tím přišel někdo jiný, nějaký lídr z opozice, a teď to neberte, prosím, útočně, tak si myslím, že by to byla legitimní otázka a legitimně bychom se tady bavili o úřední maturitě. Stejně tak nesouhlasím s tím, co jsem zaznamenal, že reakce na ty stovky mailů od těch studentů, mám tady pár, dvacet, tak že to je populismus. Protože jsme tady zažili jiné situace, kdy nám sem chodí spousta mailů a když se na ty maily reaguje a někdo tady vystoupí a řekne, že reaguje na tu zpětnou vazbu od těch voličů, tak naslouchá lidem. V tomhle případě když člověk reaguje na ty reálné příběhy, tak je to populismus. Za mě je to takový dvojí metr o tom, že mimochodem úřední maturita už druhý rok bude teď fungovat na Slovensku, tak to tady uvádím pod čarou, abych tady připomněl situaci například s teritorialitou, kdy nám někdo dával příklad Slovenska.

Já podporuji to usnesení, které tady přečetl Karel Rais. Myslím si, že ty body jsou jasné. Předpokládám, že to je namnožené a předložené i předsedům ostatních klubů. V zásadě řeší všechny ty body, které se týkají jak možnosti té úřední maturity, tak té aktuální situace dálkových studentů. Já vás prosím o podporu. Děkuji. Zkrátil jsem to na maximum.

