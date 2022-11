Nacher (ANO): Piráti najednou o 180 stupňů někde jinde

reklama

Vážený pane místopředsedo, ministři, dámy a pánové, já vás překvapím, já se na to podívám z jiného úhlu pohledu. Upřímně pro mě úsloví politický náměstek není sprosté slovo. Co mně tady v tomhletom případě vadí, je můj oblíbený dvojí metr, protože buď jsem v politice a politický náměstek mi nevadí, ať už jsem v koalici, nebo v opozici, a nebo mi principiálně vadí. Anketa Skončí válka na Ukrajině v roce 2023? Ano 64% Ne 36% hlasovalo: 7497 lidí

Takže bych se chtěl přítomných pirátských poslanců zeptat, kde došlo k té změně, že říkali - odpolitizujeme to od komunální sféry až po tu celostátní. Já si to pamatuju v Praze. A všude je to jinak. V Praze jste říkali, že na všechno budete dělat výběrová řízení - představenstvo, dozorčí rady a podobně. A výsledek je, že všude jsou zástupci Pirátů a podle mě rekord je teď na Praze 5, kde z šesti zastupitelů je všech šest uvolněných, takže vy jste si tam jakoby rozdali všechny ty pozice, všichni zvolení zastupitelé jsou uvolnění, jsou placení. A pokud jde o tu celostátní úroveň, tak jste kandidovali s tím, že politický náměstek je sprosté slovo, že to odpolitizujete. A teď se ptejme, kolik mají Piráti náměstků. Já se s vámi vsadím, že máte víc náměstků, než kolik máte poslanců. (Potlesk a smích opozičních poslanců, zvolání: Výborně!)

No a tím bych asi tak mohl skončit, protože mě by docela zajímala ta odpověď. Prostě buď ty principiální postoje hájím, ať jsem v koalici, nebo v opozici, a nebo je vždycky měním podle toho, kde v té chvíli sedím nebo na jaké straně stojím. Takže tohleto mě principiálně v tomhletom vadí. Já bych teď tady chtěl vidět bojovníky té Pirátské strany, jak bojují proti těm politickým náměstkům. Ale já je tady samozřejmě neuvidím, protože oni sami na těch ministerstvech jsou.

A znovu připomínám, aby to nezapadlo. To nejsou odborníci, ti Piráti na těch ministerstvech. Proč? No protože prapůvodně oni kandidovali do Poslanecké sněmovny, takže se s nimi počítalo jako s poslanci. Takže to, že se stali náměstky, je jenom dílem vlastně náhody, že je přeskočili kolegové ze STANu, takže takhle to je reálný stav, a proto se stali náměstci, to znamená, oni jsou typičtí političtí náměstci. Jak říkám, znovu to ukončuju, pro mě to sprosté slovo nebylo, není ani teď, v tom se třeba liším od některých svých kolegů, ale vadí mi, vadí mi ta změna názorů. Jsem rád, že sem přišel zrovna Jakub Michálek. Vadí mi ta změna názorů u Pirátské strany, u které to jednou vadí natolik, že to je pro ně důvod vlastně vstupu do politiky, to byla ta mantra největší, odpolitizování, výběrová řízení, odborníci. Já si pamatuju, jak jsme se s Jakubem Michálkem hádali i na zastupitelstvu, že v zásadě, když politik někde je v dozorčí radě, tak už to samo o sobě je špatně. A já jsem se ho tenkrát ptal, on si to určitě bude pamatovat, politik, člověk v politice znamená, že ztratil svou odbornost? To přece takhle není. Já si cením celé řady všech kolegů napříč pro jejich odbornost. To přece neznamená, že člověk ztratí tu odbornost. Ale tenkrát jsme se bavili na této úrovni, že vlastně politik ztrácí to, že je expert v nějakém oboru a že vlastně vůbec v těch některých pozicích by neměl být. To byla pozice, autentická pozice Pirátské strany. A najednou je to o 180 stupňů někde jinde. Takže dámy a pánové, mně tam vadí tento moment, tahleta disproporce, tato změna názorů a tento dvojí metr. Děkuji za pozornost. (Potlesk opozičních poslanců.)

