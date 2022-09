Nacher (ANO): Teď je nová výmluva na celoevropské řešení. A když nebude, tak bude co?

reklama

Děkuji, paní předsedkyně.

Já jsem chtěl navázat na kolegu Krále, který v zásadě tady jako jediný řekl, tak jak to bylo, jak to je, šel i vlastně kriticky do vlastní vlády, protože takový je reálný stav věci. My se tady s panem kolegou Exnerem, vaším prostřednictvím, my se tady nepřeme, jestli za to může Putin, nebo nemůže.

My se přeme o to, co se dělá proti tomu, co se dělá pro to, aby ty ceny elektřiny a plynu nebyly v takové výši a aby nedrtily ty občany. A od února my tady říkáme ty věci stále dokola o obchodování s emisními povolenkami od února, o dlouhodobých kontraktech, kdy my jsme jediná země, která jsme závislá na tom (nesrozumitelné) z plynu na ruském plynu, tak nemáme dlouhodobý kontrakt jako jediná země

O tom se také bavíme od února. Tady se na tomhle nezměnilo vůbec nic. O odpuštění poplatků za podporu obnovitelných zdrojů, také to tady navrhujeme. Tady to dokonce leží i ve Sněmovně. To znamená, že to jsou věci, které tady leží, ale vy se k nim buď vůbec nestavíte, anebo je děláte pozdě.

To je ten problém a 24 zemí z 27, my to říkáme pořád, já v každém televizním vystoupení, 24 z 27 zemí udělalo nějaký druh opatření, kterému vy říkáte plošné opatření, kterému se tak hrozně bráníte, abyste pak stejně kvazi plošné opatření stejně zavedli. O tom se tady, pane kolego, tady bavíme. A vy to pak vždycky jakoby svedete na Putina, ale my se tady bavíme o tom, co může udělat ta vláda. A 24 z 27 vlád něco udělaly. A vy se vymlouváte, teď je nová výmluva na celoevropské řešení.

A když nebude, tak bude co?

