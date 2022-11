Nacher (ANO): Ten windfall tax tady vůbec nemusel být

reklama

Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Kolegyně, kolegové, dámy a pánové, já jsem si to rozdělil do několika segmentů, aby to bylo srozumitelné i pro ty, co nás mají ještě ty nervy poslouchat. První poznámku si ale nemohu odpustit. Je to druhá nebo třetí velmi důležitá věc, kterou tady probíráme za posledních 14 dnů. Ten sál je poloprázdný. Anketa Cítíte se ohroženi aktivitami vedení Ruské federace? Cítím 6% Necítím 92% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 15415 lidí

Teď mě tady pan zpravodaj opravuje, že to dokonce není šest, je to pět, protože Berenika je tam dokonce přihlášená dvakrát, takže vidíte, tak tím ještě lépe. Takže to opravdu není nijak obstruováno. My jenom vyjadřujeme zásadní nesouhlas a vzhledem k důležitosti té materie a tomu, že se tady bavíme o nejprve 15 miliardách teď 80 miliardách, tak mně je opravdu mrzuté, že tady jsou jenom ministři, kterých se to týká a ministryně obrany a nikdo další a ostatní to bude zajímat, když se bude hlasovat. To je první poznámka. (Rušivé hlasité hovory na několika místech v sále.)

Druhá: legislativní nouze. (Odmlka pro hluk v sále.)

Tak pokud jde o legislativní nouzi, k tomu pár poznámek. Za prvé my jsme některé ty věci a já tady nebudu opakovat, trochu to změním ten text, protože jsme měl něco připravené a nebudu tady opakovat to, co říkal Karel Havlíček nebo Alena Schillerová. My jsme některé ty věci a ty recepty tady říkali v lednu, v únoru, v březnu, vy jste opakovaně odmítali Pak k tomu přistoupíte až na poslední chvíli a pak říkáte, že nemáte čas. A to jde opravdu hluboce, to je v rozporu, to jde proti sobě. Ne to jde, to jde, pane ministře (Síkelo), nerušte, pak se přihlaste. Vy se nepřihlásíte, vy to tady komentujete mimo mikrofon a to se pak jako těžko vůči tomu oponuje.

Já vím, že vy řeknete, že rozhodnutí na evropské úrovni bylo schváleno 6. října, ale je pravda, že vy jste některé ty věci mohli prostě udělat ještě předtím. Vy se neustále vymlouváte na Evropskou unii. Je tady celá řada zemí, které některé ty věci rozhodly dávno předtím. My jsme, jedna z mála zemí, skoro by řekl jediná, která vždycky jako čeká, co přijde z Evropské unie. Nakonec, jak tady řekl pan ministr Šalomoun, stejně, stejně v této chvíli nejde jenom o adaptační rozměr této celé věci, ale že tam jsou některé národní prvky. A my vlastně nejsme schopni a on to tady přiznal, říct, jaké jsou ty rozdíly v tom. A já tady o tom budu mluvit právě v té poznámce odboru kompatibility. Takže, kdybyste se furt nevymlouvali na celoevropské řešení, tak jste s těmi věcmi mohli s některými přijít dřív. A ta tak zvaná škoda, jak vy tomu říkáte, k tomu se ještě dostanu, tak by taková nebyla, tak by taková nebyla, protože jste některá ta opatření mohli přijmout.

Vy jste ještě na konci srpna říkal, že nebudete zastropovávat, zastropováváte. Že nebude vznikat speciální daň. Vznikla speciální daň. Všechno, co jste odmítali, nakonec tady schvalujete, ale hrozně narychlo.

Pokud jde o tu škodu, to se na mě nezlobte, to byl tedy za mě úlet. Protože, jak může vzniknout škoda tím, že Sněmovna něco, nějaké téma týkající se daně nebo nějakého odvodu neprobere. Tak řeknu to jiný příklad, aby nebo jiný případ, jak by to mohlo dopadnout, aby to bylo srozumitelné. Co když my tady o tom budeme hlasovat a to hlasování neprojde. Tak vznikne škoda? To vznikne škoda, když se Sněmovna svobodně rozhodne, něco neprohlasovat? Nějaký návrh? Vždyť to se může stát! To se může stát. To znamená, vy pak řeknete, že ti poslanci, kteří hlasovali proti nově vzniklé dani nebo proti odvodu z nadměrných příjmů nebo proti čemukoliv, tak vlastně způsobili škodu.

To v překladu vy jste řekl. Takhle to je. Takže to není o tom, jestli se to vůbec tady bude projednávat a v jakém časovém úseku, ale jaké je potom svobodné rozhodnutí poslanců. A vy vlastně tím pádem říkáte, všichni poslanci musí odhlasovat všechny návrhy, které sem přicházejí z vlády, jinak by vznikla škoda. Tak to si myslím, že je špatný popis této situace.

Když se budu věnovat té procesní stránce věci, tak už je to druhý případ, který s sebou nese různé zmatky. Ten první byl u windfall tax, o tom už jsem tady mluvil, když jsme ho tady projednávali, kde to byl původně vládní návrh, nakonec se to proměnilo v rámci rychlosti na poslanecký návrh Zbyňka Stanjury. K tomu poslaneckému návrhu tady dávali jiní poslanci koalice svoje pozměňovací návrhy, aby těsně před hlasováním ve třetím čtení je různě stahovali. To znamená, do poslední chvíle, to je ta předvídatelnost práva, by člověk řekl, nebylo jasné, jak to bude vypadat.

V této chvíli - a tady to běží paralelně v zásadě - je to úplně totéž. Teď je to sice vládní návrh, ale jsou tam zase, je tam pět poslaneckých pozměňovacích návrhů koaličních poslanců, ano? Takže zase. Vy sem dáte něco, co pak dotváříte až v Poslanecké sněmovně. A já vám klidně vytáhnu ze stenozáznamu, že to byly přesně tyhle věci, za které jste tepali předchozí vládu. Já doufám, že to kolega Adamec přizná, že sem přijde vládní návrh a potom vládní poslanci tam dodávají pozměňovací návrhy, aby do dotvářeli. A vy teď děláte úplně totéž.

Opozice potom - díky tomu, že to je v legislativní nouzi a je to všechno zkrácené - má potom velmi omezené možnosti, jak do toho celého procesu... aby byla vtažena, jak do toho procesu - kromě nějakých vystoupení, která tady máme a která stejně koaliční poslanci a ministři neposlouchají - tak abychom jsme do toho my dali nějaké svoje podněty. Vy vlastně tímhle - to se na mě nezlobte - vynecháváte Poslaneckou sněmovnu. Je to tak. A my jsme jasně řekli dopředu, já jsem vám to řekl tady na chodbě, na mikrofon, že jak u windfall tax, tak u tohohle nejenže nebudeme - a nemá se ani - obstruovat, ale že budeme a jsme ochotni přistoupit na různé zkrácené lhůty. To tak je.

To znamená, že se nemůžete vymlouvat, že by někdo řekl - vy jste nám nechtěli zkrátit lhůty. Není to tak. (Takže?) vy jste sem normálně mohli přijít a domluvit se, ale to je o té komunikaci. Vy to sem říznete v legislativní nouzi a potom to doháníte poslaneckými pozměňovacími návrhy. Já jsem myslel, že kolem windfall tax jsme si to odehráli a teď se vlastně děje totéž. V tom materiálu mimochodem, z Úřadu vlády z odboru kompatibility, je jasně napsáno, že zcela chybí prováděcí nařízení vlády, které je docela zásadní. A pan ministr tam řekl - jestli si dobře vzpomínám a tady mám poznámku - že bude v řádech týdnů. Takže my opravdu neznáme vnitřnosti toho celého, protože to prováděcí nařízení vlády je docela v této věci, docela důležité.

Když se podíváte na ty poznámky tohoto odboru, tak tam je zcela jasně napsáno - a to není slovo opozice, to je slovo odboru, který sídlí na Úřadu vlády - že předkladatel nepředložil rozdílovou tabulku, srovnávací tabulku, není z toho jasně zkontrolovatelné, která ustanovení zákona jsou adaptační - o tom jsem já mluvil, to tady koneckonců pan ministr Šalomoun přiznal - a která jsou ryze národní povahy. Není tady vůbec vyjasněn vztah k windfall tax.

A k tomu se dostanu, o tom už mluvila Alena Schillerová, já jsem se na to ptal na rozpočtovém výboru. Tady se přijaly dvě takové normy, kde tahle - podle mě - je lepší v tom, že se jí nelze vyhnout nějakou daňovou optimalizací, zatímco windfall tax lze samozřejmě obejít nějakým způsobem, daňově optimalizovat, my jsme tady o tom hovořili. Ono na naše slova dochází, ano? Vy jste prapůvodně přišli s tím, že to bude dohromady 100 miliard, rozdělené přibližně 85 windfall tax a 15 tenhle odvod.

V této chvíli to vypadá díky snížení inkasa daně - nebudu tady vysvětlovat ten důvod, ty procesní věci - došlo k tomu, že teď je výhled úplně opačný, ten poměr je úplně opačný. To znamená z windfall tax nevybere pětaosmdesát, ale odhadem pětačtyřicet, dle vašich slov, a tady z tohoto ne 15, ale 80, to znamená plus pětašedesát miliard.

Já teď nebudu hodnotit ten součet - to, že se vybere víc, je pro dobro pro dobro této vlády a této země, to já nebudu zpochybňovat, ale úplně se mění ten poměr. A já tady tím narážím, my tady vlastně schvalujeme věci, kde to lítá v desítkách miliard plus minus a dělí to jeden týden. My jsme v jednom týdnu schválili v windfall tax s nějakým výhledem plus pětaosmdesát a dneska jsme na polovičce a ve výhledu ten odvod z nadměrných příjmů byl 15 a teď jsme ve čtyřnásobku.

No, tak to se pak nedivte, že my jako opozice se ptáme, že my jako opozice vám klademe ty otázky a že my některé ty věci prostě zpochybňujeme. Tak si to představte, jak byste... vy byste tady, jakoby mi tím chcete říct, že kdybychom to tady navrhovali my, tak vy byste tady seděli v těch lavicích a mlčeli? Vy byste se neptali? Vám by to bylo úplně jedno, že jeden týden je to 85/15 a druhý týden je to 45/80 v tom poměru? Ptali byste se, samozřejmě, ale teď se tváříte, jako že to je, že to je úplně v pořádku. Já už tady nebudu, to už tady kolegyně rozvedla až moc, jestli to je daň, není to daň, prý je to - já jsem se na to ptal pana ministra, tak tady se k tomu nebudu vracet, jestli jde o daň nebo o regulaci výrobních cen, myslím si, že to je v té chvíli jedno.

U čeho bych se chtěl zastavit opakovaně, je, že stále jsem nedostal odpověď na otázku, kde na základě evropského nařízení, které umožnilo ty dva režimy, nějakým způsobem vyřešit tu energetickou krizi. A vy jste vlastně udělali takový mix, tak jestli byste mi to mohli vysvětlit. Ten jeden je solidární příspěvek, což byl ten windfall tax, který jsem měl týkat oblastí jako je ropa, zemní plyn, uhlí, rafinace, a to druhé je omezení těch tržních příjmů, to je tenhle ten odvod, a to se měl týkat výroby elektřiny. Ale ta výroba elektřiny je i u toho windfall tax, takže proto ty legitimní dotazy na dvojí zdanění. A tady (je?) regulérní dotaz, proč jste se takhle rozhodli?

Druhý dotaz, který já jsem tam měl, je, že vy tam máte ty cenové stropy, které jsou odstupňované, kde Evropská unie ten strop dává ve výši 180 euro na jednu megawatthodinu, a vy to máte různě odstupňováno. A mě tam zaujal ten obrovský pokles, kde u jaderné energie je to 70 euro za jednui megawatthodinu, zatímco u hnědého uhlí je to 170 a 230 dokonce při výrobě s výkonem na 140 megawatt, to znamená... A dostal jsem odpověď, pokud jde o cenu nákladů, výroby a podobně, nicméně nedostal jsem odpověď na to, že by neměla být zohledněna jenom ta nákladová věc, ale že by tam mělo jít i přece o nějakou vizi toho státu. To je jedna z mála věcí, kterou si ten stát může, jednotlivé státy si můžou limitovat samy, to znamená, ty stropy těch jednotlivých druhů energie, z čeho se vyrábí. Tak mě by to znovu zajímalo, proč my, kteří považujeme jádro za prioritu - já doufám, že to takhle je - proč tam ta cena je tak nízká.

Další poznámka se týká (toho), že správce odvodů má být Energetický regulační úřad. V tomhle já jsem konzistentní a ptám se znovu - Energetický regulační úřad je pod obrovským tlakem spotřebitelů, protože jak se mění ty ceny, jak jsou vysoké ceny, jak je tady energetická krize, tak se více a více spotřebitelů logicky obrací na ERÚ, nejsou spokojeni třeba s novým předpisem, s novými zálohami a podobně. Už teď Energetický regulační úřad nestíhá, ten nápor je trojnásobný z těch údajů, co já mám, a teď ještě bude navíc správcem odvodů této daně, chcete-li, nebo odvodů - to je teď úplně jedno. A mě zajímá, jestli tedy jste připraveni nějakým způsobem personálně posílit Energetický regulační úřad, jestli tato vláda je připravena schválit můj pozměňovací návrh, který jde paralelně s tímhle v rámci druhého čtení zákona o státním rozpočtu na rok 2023.

Protože tady na jedné straně je o 330 miliard korun více ve výdajích státu, ale pohyb u Energetického regulačního úřadu je na úrovni jednotek procent. Vy tam na ně nahazujete více a více povinností, více a více lidí se na ně obrací, ale ten rozpočet tomu za mě neodpovídá. Takže mně jde o to, jestli to bude fungovat a jestli s tímhletím vy počítáte. Na to jsem já odpověď nedostal. Já jsem dostal odpověď, že ERÚ to zvládne. To se na mě nezlobte, to je málo.

Jinými slovy, už to shrnu, legislativní nouze by nemusela být, podle mě to zneužíváte, nejsem právník, ale myslím si, že to zneužíváte, protože jste nedostali žádný impuls, žádnou informaci od opozice, že bychom vám blokovali zkrácení lhůt, takže se to tady mohlo regulérně projednat. A já mám pocit, že vám to dojde, až jednou budete v opozici, protože vy to fakt teď vůbec nevnímáte. Vy teď vůbec nevnímáte, že tu legislativní nouzi fakt používáte na kdeco. Proces, schvalování a ty pozměňovací návrhy - neříkám, že jsou špatné, já dokonce s nimi souhlasím, ale ten proces si myslím, že takhle probíhat u takhle robustní věci, a říkal jsem to konzistentně u windfall taxu a říkám to i teď, by takhle probíhat neměl. U takhle velké věci by to měl být vládní návrh a k tomu by měla dát pozměňovací návrh především opozice, možná nějaký poslanec koaliční. Ale takhle je vlastně evidentně jasné, že ty koaliční pozměňovací návrhy jsou v zásadě vládními návrhy, které jsou tady načtené prostřednictvím poslanců.

Ty částky, které to má přinést, jsem tady četl. Je to za mě nepředvídatelné. Já skoro bych to chtěl ukončit, že kdybyste vy začali tímhletím, tak ten windfall tax tady vůbec nemusel být. Jak jsem řekl, ten lze obejít. A už při svém projevu u windfall tax jsem říkal, že těch 85 miliard vy fakt jako nevyberete. Ale to jsem myslel, že se k tomu dobereme třeba příští rok, k těm číslům, ale vy to vlastně už přiznáváte po týdnu po schválení, že těch 85 miliard nevyberete. Takže za mě šlo a jde o takovou duplicitu.

A budu rád, když pan ministr najde sílu a bude odpovídat na mikrofon, kromě těch poznámek, které tady má mimo u toho svého stolu. Děkuji za pozornost. (Potlesk z lavic ANO.)

