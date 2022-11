Nacher (ANO): Žádné cílové skupině nepomáháte, protože oni to nechtějí

reklama

Dámy a pánové, pane ministře,

já nemám žádný papír, tak já budu mít nějaké otázky, tak vám je pak nebudu moct předat. Tentokrát vás překvapím, nebudu říkat, že jsem nechtěl mluvit, protože jsem chtěl mluvit. Před chvilkou jsem se vrátil ze zastupitelstva, tak tomu přizpůsobím i délku svého příspěvku, takže bude spíše kratší než delší, protože jsme si to užili nebo já jsem si to užil na druhé straně Vltavy do půl páté do rána.

Můj dotaz a v zásadě ten názor na to je stále totožný, konzistentní. Troufám si říct, že když se přijímá nějaká novela tohoto typu, že by měla být splněna dvě kritéria. Buď ideálně obě dvě najednou, nebo každá zvlášť. První, jestli to něco přinese státnímu rozpočtu. Tomu bych rozuměl, což ale v tomhle případě se neděje. Naopak státní rozpočet přijde, a teď se tady můžeme hádat, jestli to bude o čtyři miliardy, šest miliard, dvanáct miliard. Na to jsou tady evidentně různé úhly pohledu. Jenom víme, to jsme se dozvěděli na té konferenci, kterou jsem spolupořádal, že stojí ten systém 80-100 milionů korun. Ale každá částka toho výnosu je násobně vyšší než ten náklad. Takže státnímu rozpočtu to nepřinese nic.

Ing. Patrik Nacher ANO 2011



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Pak je druhý motiv, druhý důvod, proč takovouto novelu zde předkládat, a to je, že to někomu pomůže, nějaké cílové skupině, v tomhle případě podnikatelům. A tady bych chtěl ctěným kolegům znovu opakovaně připomenout, že ti samotní podnikatelé, kterým vy chcete pomáhat, tak oni to nechtějí. Oni si na to zvykli, jim to nevadí, oni jsou v tom dobrovolně. Kdybyste byli na té konferenci, kterou jsem tady pořádal, tak ti lidé, kteří se v tom oboru pohybují desítky let, a teď mluvím o gastronomii, mluvím o první a druhé vlně, to je pro pana zpravodaje, aby mě tady zase nepodsouval, že mluvím o nějakých jiných vlnách toho EET, tak oni říkají, že to chtějí. Oni nevolají po tom, aby se to zrušilo. Všichni zástupci největších asociací a svazů na té konferenci sdělili, že jim EET nevadí a že by ho chtěli minimálně na té dobrovolné bázi. Mě tady trochu mrzí, že můj ctěný kolega Vojtěch Munzar, kterého jsem vyzval po prvním čtení, po druhém čtení, abychom spolu udělali konferenci, mohl by se připojit i Honza Skopeček, abychom udělali spolu konferenci o EET, o dobrovolném EET, pozvali tam podnikatele napříč, protože já neříkám, že to je 100:0 ale není to ani 0:100, a získali tu zpětnou vazbu. Bohužel ani jeden z vás, pánové, jste za mnou nepřišli, že bychom to znovu pořádali, takže zatím tady proběhla ta jediná konference, kterou jsem pořádal já a ty výsledky, ty jsme vám tady opakovaně i s kolegyněmi a zejména s paní Alenou Schillerovou sdělovali.

Anketa Skončí válka na Ukrajině v roce 2023? Ano 66% Ne 34% hlasovalo: 4837 lidí

Jinými slovy, státnímu rozpočtu to nic nepřinese v době, kdy naopak vy potřebujete něco s tím státním rozpočtem udělat - buď zvýšit příjmy, a tomu rozumím, že tady vznikají různé nové daně a nové odvody a podobně, ale aspoň jsem rád, že nezvyšujete daň z příjmů, přímé daně na straně jedné, anebo někde výrazně seškrtat. To jsem si zatím nevšiml, že by tato vláda někde výrazně seškrtala nebo kde by se seškrtali ti úředníci, počet úředníků. Pokud někde, tak budu rád, když pan ministr se s tím pochlubí, protože zatím jsem s vašimi kolegy vždycky byl v televizi a zrcadlově opačně jsem argumentoval, že počet zaměstnanců ve veřejné správě stoupl nebo stoupne o osm tisíc, byť je to v regionálním školství, ale to bylo i předtím, a vy jste mi mi to mlátili o hlavu, tak teď se vám to vrací jako bumerang. To znamená, že státnímu rozpočtu to nic nepřinese, přesto tomu věnujete tolik energie. Takže tam toto kritérium nesplňuje.

Žádné cílové skupině nepomáháte, protože oni o to nestojí, oni to nechtějí. A kdyby to chtěli a kdyby jich byla většina, tak si troufám říct, že byste na tu moji výzvu reagovali pozitivně a chtěli byste a pořádali byste tady konferenci, kde byste mně chtěli dokázat, že většina podnikatelů v té branži se toho chce vzdát, ale to se nestalo. To znamená, z toho já můžu dedukovat, že platí názory těch zástupců podnikatelských svazů a asociací, které jsem slyšel, a já vím, co tam oni říkali, protože jsem tam seděl, a mohli jste tam sedět také, že jim to EET nevadí, oni do něj investovali, oni se nepovažují za nepoctivé a naopak vlastně jednoduše argumentovali, a já jsem tady říkal, nebudu to tady znovu opakovat, kromě toho, že to pro některé z nich má tu přidanou hodnotu elektronizace, větší kontroly zaměstnanců, tak je to i to, že oni vlastně nemají nevýhodu toho, že když někdo je poctivý podnikatel, tak vlastně tím, že je to EET, tak ztrácí tu nevýhodu poctivosti vlastně, protože ten, kdo neodvádí ty prostředky nebo neodváděl a dorovnával platy svých zaměstnanců z nějakého fondu, tak si mohl dovolit i prodávat levnější produkt, protože šel mimo ten oficiální systém. Takhle to je a to jste si tam mohli v přímém přenosu poslechnout.

Jinými slovy, já bych opravdu chtěl jednou, jsem předposlední, takže bych poprosil pana ministra, jestli by mi to skutečně mohl říct, abych to opravdu pochopil, v čem je kromě nějaké politické vlaječky, které rozumím, a já jsem vám to říkal, já tomu rozumím, je to něco, s čím jste získali nějaké procento ve volbách, to já chápu, nicméně mezitím se ta situace změnila, stejně tak jako se změnila u státního rozpočtu. A také jsme tady řešili novelu státního rozpočtu na rok 2022. Ten stav není neměnný. Vy jste nemohli vědět, že bude válka na Ukrajině, že bude energetická krize, to znamená, ta situace, ty parametry se změnily. To znamená, politickou vlaječku chápu, nechápu ty ostatní parametry.

To znamená v době, kdy je potřeba něco řešit se státním rozpočtem, to státnímu rozpočtu nepřináší, naopak ubližuje. A v době, kdy je potřeba třeba pomoct těm podnikatelům, tak oni tu pomoc potřebují někde jinde a tady po tomhle nevolají. To znamená, já tam nevidím ty benefity, které to má přinést a které ospravedlňují tu energii, kterou tady tomu věnujeme. Jestli by mi to pan ministr vysvětlil, budu jedině rád.

Děkuji za vaši pozornost.

Psali jsme: Nacher (ANO): Ten windfall tax tady vůbec nemusel být Nacher (ANO): Správcem odvodů z nadměrných příjmů bude určitě ERÚ Nacher (ANO): Vládní strany nové instituce nechtěly a teď tady pro to budete hlasovat Nacher (ANO): Najednou vám nevadí, že vznikne nová instituce?

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama