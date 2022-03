Nacher (ANO): Zbytečnost, upjatost, nespravedlnost, nepravdivost, válcování a nevyužití času a kapacit

reklama

Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové,

bohužel z vlády jsou tady pouze dva ministři - (Z pléna zní, že tři.). Tři? Třetího nevidím. A tady, pardon. Jakkoliv jde o nejdůležitější zákon roku, my jsme ve třetím čtení. Myslím si, že to jde docela rychle. Je 10.52 hodin, všechna přednostní práva již promluvila, teď už mluvíme my, obyčejní poslanci. Myslím si, že to skončí rychleji, než jsme všichni předpokládali, ale zase nám dovolte si k tomu rozpočtu říct nějaké základní věci.

Já konkrétně jsem tam dal tři pozměňovací návrhy. Vlastně čtyři, protože ten jeden nahradil ten předchozí. Jde o zastavení marných bagatelních exekucí a prostředky, kde si už nesaháme do té rezervy, protože by to pravděpodobně - a to teď nevíme - nebylo hlasovatelné, ale do státního dluhu.

Tady pan ministr financí řekl, že ten rozpočet je odpovědný a protiinflační. Já na konkrétních příkladech těch pozměňovacích návrhů ukážu, že ten rozpočet za mě odpovědný není a není ani protiinflační. Použil bych slova zbytečnost, upjatost, nespravedlnost, nepravdivost, válcování a nevyužití času a kapacit.

Pokud jde o zbytečnost, tak ten výsledek tohoto -

Pokud jde o tu zbytečnost, tak tam, když se podíváte na ten slibovaný výsledek a to, že tady Česká republika byla v rozpočtovém provizoriu, tak za mě to vyvážené tedy rozhodně nebylo. Slibované škrty 60 až 120 miliard skončily na 34,5 miliardách.

Pokud jde o tu upjatost, tak tam mi přijde, že ty změny za každou cenu proti tomu původnímu návrhu jsou v rozporu s tím, jak se vyvíjí celá ekonomika v České republice. Já předvídám, že vy přijdete do tři měsíců s novým státním rozpočtem, který bude některé ty vaše škrty napravovat a řešit.

Nespravedlnost. Někde se škrtá, nebo neškrtá - to je ten úřad vlády - a někde - a to já se právě snažím napravovat - se naopak škrtá úplně zbytečně. Jsou to ta ponížení rozpočtu u Energetického regulačního úřadu, Českého telekomunikačního úřadu. Třeba u finančního arbitra to dělá 25 %, 25 % dolů. To mě přijde skutečně nefér, když zároveň víme, co se na ty spotřebitele v oblasti energií, v oblasti telekomunikací, teď hrne.

Nepravdivost toho rozpočtu. Podívejte se, poště se bude muset vyplácet miliarda a půl, v rozpočtu to není. Rušení marných bagatelních exekucí bude stát nějakých 400, 500, milionů korun. V rozpočtu Ministerstva spravedlnosti to není. To je ten můj pozměňovací návrh pod číslem původně 467, nově 569. Vy to tam stejně budete muset dát, protože to zastavování těch marných bagatelních exekucí je ze zákona. O těch 14 miliardách na nižší zdravotní pojištění za státní pojištěnce už tady mluvil kolega, takže nebudu zdržovat.

Pokud jde o ten pojem válcování. Tady bych chtěl připomenout, že ani jeden pozměňovací návrh z opozice nebyl přijat i přesto, že celá řada z nich je jasně odůvodněná. Já tady předvídám a říkám to dopředu - klidně půjdu do sázky, jestli s předsedou rozpočtového výboru nebo s ministrem financí, který tady není - že některé ty věci vy stejně do tří měsíců tam vrátíte, navýšíte a nějakým způsobem to přehodnotíte. Takže stejně k tomu dojde.

Pokud jde o to nevyužití času a kapacity. Ty úpravy, změny, rozpočtu nereagují na tu aktuální situaci, která tady je. Vy jste schopni sem dát rozpočet, kde stejně čekáte na změnu zákona. To jsou ty peníze za ty státní pojištěnce. Tak stejně tak se sem mohla dát i změna, která bude reagovat na tu současnou situaci, například snížením DPH nebo spotřebních daní nejenom u pohonných hmot, ale i u energií. Protože tady připomenu ekonomické pravidlo, že snížení těch sazeb automaticky neznamená nižší výběr daní. Když se podíváte na kamiony, tak ty Českou republikou jenom projíždějí a nečepují tady nic, protože je to u nás o 8, 10, korun dražší, než třeba v Polsku.

Pan ministr také říkal, že to je protiinflační rozpočet. I tady bych to chtěl poopravit. Celou dobu jste říkali, že ta inflace je tažena poptávkou. To znamená, že mají lidé více peněz. Já jsem celou dobu od začátku říkal, že to je nabídková poptávka, navíc ještě dovezená vně. Teď se ukazuje, kdo má pravdu, protože lidem těch peněz teď zbývá méně a méně, jak se zdražuje a i přesto ta inflace trhá rekordy. Takže ani to není pravda.

Jinými slovy, jak jsem řekl, mám tam tři pozměňovací návrhy řešící ochranu spotřebitele, které jsem načetl ve druhém čtení. Za mě ten rozpočet je, jak jsem řekl, zbytečně upjatý, nespravedlivý, v některých momentech nepravdivý. Vy válcujete v tuto chvíli opozici. Nevyslyšíte ani jeden pozměňovací návrh zatím, pokud jde o rozpočet.

Pokud jde o tu debatu ve třetím čtení. Pane místopředsedo, já se omlouvám. Schválně se teď podívám do stenozáznamu, ale my jsme tady debatu, i politickou debatu, ve třetím čtení vedli vždycky, co si vzpomínám. Vždycky jsme ji tady vedli a nikdy předsedající nenapomínal, že ten člověk nějakým způsobem se vyjadřuje obecně ke státnímu rozpočtu. Nikdy se to nestalo. Teď poprvé.

To znamená, vy říkáte, že jste změna, že jste vlídnější k opozici. Chcete po opozici, abychom vzhledem k situaci na Ukrajině naopak byli vlídní my k vám a vy nás tady teď opravujete a chcete nám vzít slovo v momentě, kdy my se vůbec neodchýlíme od obsahu té samotné věci. Znovu připomínám, jsme ve třetím čtení státního rozpočtu, což je nejdůležitější zákon roku. A každý z nás, jak kolega Farhan, tak já, jsme mluvili o státním rozpočtu, o penězích, o těch pozměňovacích návrzích, o důsledcích. Nikdo z nás ani slovíčkem z toho vůbec neunikl někam jinam.

Znovu připomínám, je 11 hodin, je jenom šest diskutujících. Není to tak, že by nás tam bylo přihlášených 45 a bylo 9 hodin večer, kde bych já ten kontext toho, co jste vy říkal, chápal. Takže vás poprosím, aby v tomhle jste měřil nám stejným metrem, jako my jsme měřili vám v minulém volebním období.

Děkuji za pozornost.

