Nedbálek (ČS): Chceme zemřít na kolenou? Nebo chceme raději žít ve ve stoje?

Na tyto otázky možná najdete odpověď v e-knize NEW AGE POST 2021, která je nyní v elektronické verzi a navazuje KLIMATICKÝ SUMMIT konaný ve dnech 31. října – 12. listopadu 2021 v Glasgow.

KLIMATICKÝ SUMMIT začíná defacto fiaskem, světoví lídři a nejbohatší lidé světa přiletěli soukromými tryskáči! Země jsou žádány, aby předložily ambiciózní cíle snížení emisí do roku 2030, které budou v souladu s dosažením uhlíkové neutrality do poloviny století. Aby země dosáhly těchto vysokých cílů, budou muset urychlit přechod od fosilních paliv, podpořit investice do obnovitelných zdrojů, omezit odlesňování a urychlit přechod na elektrická vozidla.

Největší donátoři uhlíkaté stopy USA a Čína, Indie a Japonsko nějak nemají ochotu starý průmysl tak hned opustit, ale zato Evropa formou nařízení, chce, aby tohoto cíle bez ohledu na ekonomické důsledky a konkurenci starého kontinentu docílit a byt nechtěným leaderem.

Senát České republiky se postavil proti tzv. Zelené dohodě Evropské unie, s tím, že přijetí takto ambiciózního plánu „zeleného údělu“ (Green Deal) v situaci, kdy není znám způsob náhrady stávajících energetických zdrojů, je nezodpovědné. Měli bychom se v první fázi zaměřit na důslednou recyklaci s minimálními energetickými náklady a více podporovat sdílenou ekonomiku.

Změna klimatu a tím související bouře, záplavy a lesní požáry po celém světě sílí. Znečištění ovzduší a nepředvídatelné počasí způsobuje nevýslovné škody i na domovech a živobytí lidí. Ale zatímco dopady změny klimatu jsou zničující, pokroky v jejich řešení vedou jenom rétorikou, některé země o to halasněji.

Uhlíková stopa je měřítkem dopadu lidské činnosti na životní prostředí a zejména na klimatické změny. Uhlíková stopa je nepřímým ukazatelem spotřeby energií, výrobků a služeb. Měří množství skleníkových plynů, které odpovídají určité aktivitě či výrobku. Aby byly splněny cíle, musí rozvinuté země splnit svůj slib, že ročně alokují alespoň 100 miliard dolarů na financování klimatu. Mezinárodní finanční instituce musí sehrát a uvolnit biliony financí soukromého a veřejného sektoru, které jsou nutné k zajištění celosvětové uhlíkové neutrality.

Dnešní elity chtějí vládnout podle konceptu ESG (Environmental, Social, Governance) neboli životní prostředí, sociální rovnost a vládnoucí třída. Dále chtějí, aby uhlíkově neutrální nebyly jenom státy, ale také podniky a lidé. To, co vás v budoucnu omezí, nebudou Covidové pasy, ale bude to vaše uhlíková stopa. Naše uhlíková neutralita, se kterou budeme hospodařit, bude mít vyšší hodnotu než peníze. Lidé, kteří svou prací sníží svou uhlíkovou stopu nebo vytvoří něco pro společnost, budou oceněni například kredity uplatněnými pří cestování po světě, jak to ukazují dnes bohatí lidé cestováním na summit.

Je třeba si uvědomit, že pro elitu je to boj o holý život. Revoluce a změna systému vždy změní potřeby obyvatelstva a vymění elity. Nezřídka skončí staré elity na popravišti, je jim odebrán veškerý majetek a jsou dehonestovány.

Světové ekonomické fórum a jeho hlavní představitel Klaus Martin Schwab[1] nám představil program „The Great Reset“,[2] který podporují světové elity i největší nadnárodní koncerny. Tento projekt byl cíleně zadán jinou iniciativou, která úzce koordinuje své cíle s názvem inkluzivní kapitalismus neboli spravedlivější kapitalismus. Hlavní představitelé jsou Lynn Forester de Rothschild,[3] jakýmsi patronem je i papež František a následník britského trůnu Princ Charles se nechce jen zúčastňovat, ale rovnou se stát jejich vůdcem.

Rada pro inkluzivní kapitalismus je s Vatikánem (CICV) v alianci, na které se podílí 48 bank, fondů, korporací a zvláštní vyslanec OSN pro klima. Nazývají se „The Guardians“ neboli strážci.

Rada pro inkluzivní kapitalismus je různorodá skupina vůdců z různých odvětví, regionů a náboženského prostředí. Členové využívají svou kombinovanou představivost a zdroje, aby přispěli k ekonomickému systému, který je

O DŮVĚRYHODNĚJŠÍ,

O SPRAVEDLIvější,

O ODPOVĚDNĚJŠÍ,

O DYNAMICKÝ,

O UDRŽITELNÝ.

Kapitalismus vytěsňuje lidi z chudoby a pohání globální inovace a růst. K řešení výzev 21. století se však kapitalismus musí přizpůsobit. Prostřednictvím našich závazků, opatření a řešení vytvoříme silnější, spravedlivější ekonomiky a společnosti více spolupracující, což v konečném důsledku zlepší životy bezpočtu milionů lidí po celém světě. Posláním je využít soukromý sektor k vytvoření inkluzivnějšího, udržitelnějšího a důvěryhodnějšího ekonomického systému.[4]

Co je jejich cílem? Jak vidí náš budoucí spravedlivý svět? Představte si společnost, kde bude existovat jen osobní nejnutnější majetek. Veškerý klíčový majetek pro podnikání bude převedený hrstce vybraných nadnárodních společnosti, které budou ochraňovat strážci. Což znamená rozdělit trh, zrušit konkurenci a vše co s tím souvisí. Jen pár nadnárodních společností je schopno se domluvit na rozděleném prostoru, o to líp, když budou mít stejného majitele. Cena se stane druhořadou, protože nebude vystavena konkurenci. Konkurence jednoduše nesmí existovat, proto vám nebude dovoleno samostatně podnikat.

Udržitelný rozvoj znamená tlak a regulaci pomocí uhlíkové neutrality. Uhlíková neutralita je zároveň jediný možný faktor působící stejně po celé planetě. Uhlíková neutralita je nastavena tak, aby dramaticky snížila spotřebu, tím bude lépe regulován udržitelný rozvoj. Peníze pozbydou hodnotu a zůstane jim pouze regulační význam. Lidé budou dostávat pouze základní nepodmíněný příjem.

Pamětníkům to jistě připomíná situaci v socialistických státech. Jenom místo státu, který vlastnil všechny výrobní prostředky, tu teď bude soukromý vlastník, který by chtěl v našem zájmu vlastnit všechno. Pro mnohé je inklusivní kapitalismus jen teorii a nevěří, že je možná privatizace takového rozsahu v dnešní době.[5]

Autor se v e-knize snaží definovat problémy, které mohou nastat ve velmi krátké budoucnosti a navazuje na knižně vydanou publikaci v roce 2018.

Až do konce dvacátého století ovládala svět myšlenka vytvoření celosvětové vlády. Vládcové velkých říší chtěli být vždy ještě větší a vládnout nad celou Zemí. Vždy to bylo formou tvrdé diktatury. Zkoušely se různé modely diktatury. Bude to v budoucnu nadvláda a regulace pomocí uhlíkové neutrality? Uhlíková neutralita je nastavena tak, aby dramaticky snížila spotřebu, tím bude lépe regulován udržitelný rozvoj. Peníze pozbydou hodnotu a zůstane jim pouze regulační význam.

Autor ve společenské studii NEW AGE POST 2021, se zamýšlí nad problémem vysoké produktivity práce vlivem automatizace a robotizace pomocí robotů s umělou inteligencí, a nad problémem tvorby hodnoty zboží a tvorby ceny. Publikace také upozorňuje na to, že dojde k postupnému odbourávání daňových zátěží, a bude tedy nutné vytvořit nový právní systém, který nebude zasahovat jen do sféry lidí. Se změnou společenského systému úzce souvisejí Smidakovy principy, jakými jsou: „moc a odpovědnost“, „akce a reakce“, „metus“ (pozitivní strach) a „ignotum“ (neznámo).

Ve střední části naznačuje autor základní nepodmíněný příjem. Je navrhován systém sociálního zabezpečení v podobě pravidelné peněžní dávky vyplácené ve stejné výši všem lidem a bez jakýchkoliv podmínek.

Společenským vývojem ovlivněným robotizací se již zabývají i přední ekonomové. Umělá inteligence promění do roku 2030 celou globální ekonomiku. „Obecně se předpokládá, že umělá inteligence (AI) bude v následujících desetiletích významně měnit naše životy. A to je hlavní otázka dnešní doby. Když bude umělá inteligence odvádět práci místo lidí, bude schopna generovat větší zisky, co budou dělat lidé? V závěru autor definuje, jaké úkoly nás čekají, a cíleně se snaží vyprovokovat diskuzi.

doc. JUDr. Ing. Karel Nedbálek, PhD., MBA ČS



