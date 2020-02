Niedermayer (TOP 09): Brexit a co bude dál?

reklama

Prvním únorem začala nová, méně viditelná, ale vlastně více důležitá fáze Brexitu. Půjde o to, "jak daleko" si budeme se Spojeným královstvím, které fakticky zůstane "blízko".

Nový vstup premiéra do této diskuse znamená, že "blízko" může být "daleko". Dle jeho vyjádření totiž bude UK kontrolovat veškeré zboží, které z Unie do UK dorazí.

Dle informací (BBC) jen přes Dover projede denně více než 10 000 kamionů, přes Tunel pak více než 6 000. Prodloužení kontrol jen o pár minut na každé auto znamená v těchto číslech obrovský dopad. A nejistotu, zda firmy fungující v režimu "just in" (kde se přesnost dodávek měří na desítky minut a sklady na zboží nejsou), budou sto bez rizika fungovat. Další čísla - zde peníze a lidi - budou znamenat nejen opatření na straně státu, ale hlavně u soukromých firem k tomu, aby nový režim zvládly.

K tomu pak možnost zavedení cel, které podstatná změna - tedy přechod od účasti UK na společném trhu do pozice, která začíná na obecném sazebníku WTO a neharmonizaci norem pro zboží – s sebou nese, která nese při vysoké intenzitě obchodu mezi EU a UK (kolem poloviny vývozů a dovozů UK) riziko snížení dostupnosti zboží a vyšší ceny (zejména na straně UK, kde je menší možnost substituce výrobky bez cla).

V jiném projevu premiér hovořil o tom, že nakonec skončí jednání někde mezi Kanadou (CETA) a Austrálií (Obchodní dohoda).

To zní hodně odvážně - dohoda s Kanadou se řešila během 10 let a její plná funkčnost záleží na ratifikaci všech zemí Unie (jejich parlamentů), a dokonce i výhradně obchodní dohoda (jako ta, co vyjednává EU s Austrálií de facto od roku 2016) není v dnešním světě snadná. Férovější by asi bylo zmínit, že skončíme nejlépe s obchodní dohodou malou, nebo jen o trochu větší...

Proč? Vláda premiéra Johnsona upřednostňuje politickou logiku opuštění UK (a v rámci ní pohled blízky "hard Brexitu"), firmy se dle názoru premiéra musí přizpůsobit. Na vyjednání dohody pak dává extrémně málo času (dle logiky, že přechodné období není pořádný Brexit) a dokonce si myslí, že v rámci obchodního jednání může účinně slabší vyjednávat silnějšího...

Ekonomická logika by asi řekla, že to není dobrý nápad, neb náklad na toto přizpůsobení bude hodně velký. A to by měla politická logika více zahrnout.

