Niedermayer (TOP 09): Čau lidi, a tuto zábavnou historku znáte?

Sice to nepřekoná myšlenku pana premiéra, že jeho vláda staví novou dálnici Praha - Brno (a Brno - Praha), která shodou okolností vede přesně tam, kde je ta stávající, ale je taky dobrá.

Všechny firmy, které mají zaměstnance, za ně platí velmi vysoké odvody. Jejich výše, která činí naší zemi ekonomikou s poměrně nízkými mzdami, ale poměrně vysokou cenou práce (hlavně díky "neviditelným odvodům", placených zaměstnavatelem) je ekonomický problém (neb lidem by měla patřit vyšší podíl na tom, kolik jejich práce stojí). A bohužel, vláda pana Babiše se jím nezabývá (neb snížení odvodů je drahé, a body za levnější vlaky jsou větší).

"Neférovost" této komunikace je v tom, že vysoké odvody platí všichni, a jen málo firem pobírá dotace. A tipuji, že jen naprosté minimum firem pobírá vyšší dotace, než jaké platí daně ze zisku. A jsem si skoro jistý, že žádná nepobírá tak obrovské dotace a platí v poměru k nim tak nízkou daň ze zisku. Plést do toho odvody nedává žádný smysl, spousta firem, kdyby dostávala podobné dotace by totiž generovala jistě mnohem vyšší daně ze zisku.

Je jistě pravda, že pozice pana premiéra poté, co vstoupil do politiky, neměla "úplně dobré řešení". Ale tím, že během doby, kdy své firmy řídil, narostly o stovky milionů dotace, které pobírají a stejně tak objemy veřejných zakázek, je pro mne těžko přijatelné. A znamená, že on se o snížení problému nepokusil, naopak, zdá se, že on nebo jeho management ji spíše využil.

Asi proto, tamní PR mašinerie využije každou, ač věcně pochybnou cestu, jak část lidí o prospěšnosti "státo-holdingu" pro "všehomír" presentovat.

Neskočte, prosím, na to...

