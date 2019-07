Niedermayer (TOP 09): Jasný úkol pro finančák a možná i policii

Mission impossible na Čapáku...

... něco takového, aspoň dle mého názoru, bude "objasňování" toho, že hodnota reklamy, kterou si firmy holdingu Agrofert objednaly u Čapího hnízda (luxusní rezidence, sotva na dohled od silnice), byla v řádu stovek milionů (mimochodem, oblepit půlku republiky billboardy na volební kampaň stojí řádově desítky milionů).

Jak jsem opakovaně psal, je to jasný úkol pro finančák a možná i policii. Nemyslím si to jen já, ale i daňaři v Německu, kteří na podezřelé transakce upozornili české kolegy v roce 2014(!).

Od té doby je kolem toho velmi hlasité ticho. Snad se teď, po spoustě let, blíží změna. Je zvláštní, že česká daňová správa, která je třeba sto zatrhnout majiteli nedaleké řecké restaurace cestu na veletrh řeckých potravin, kde chce nakoupit suroviny, se o zjevně podezřelé operace za stovky milionů asi nezajímá (anebo hledá cestu, jak je "vysvětlit"?).

Mimochodem, vedro bude členům managementu firem holdingu, kteří na "neviditelný" pokyn shora toto udělali. Pochybuji, že se najde průkazná vazba na pana šéfa.

Nicméně připomínka toho, jak v Bruselu mluvil o tom, že každý podnikatel ví, jak zneužívat EU fondy na školení, která se mi vrátila při zveřejnění "společného podniku" velké firmy holdingu a zámečnictví bez zaměstnanců za účelem školení zaměstnanců asi ukazuje, jak to bylo... (A navíc, kdyby nepřišly peníze na reklamu, musel by finance svého "nejlepšího nápadu" pan premiér objevit jinde, a to pokud možno bez placení daní, které tak odhodlaně vybírá od ostatních).

