Niedermayer (TOP 09): Mohli být i čtyři. A proč nejsou?

V Evropském parlamentu zasedá 751 poslanců, a aby takovéto "monstrum" bylo sto fungovat, je ovládáno řadou formálních a neformálních pravidel. Hlavní je respekt k poměrnému zastoupení dle d´Hondtovy metody, která dává možnost menším skupinkám poslanců (delegacím zemí) získat v parlamentu vliv.

Systém funguje obvykle tak, že uvnitř politické skupiny (zahrnuje poslance z různých zemí s podobným programem) jednotlivé skupiny poslanců ze stejné země (pokud vytvoří jednu delegaci) získají, dle své početní síly, pro své členy "právo" na parlamentní funkce. Ty zahrnují posty ve vedení politické skupiny, ve vedení parlamentu, ve výborech a komisích. A mezi tyto skupiny jsou opět rozděleny na základě d´Hodtovy metody. Hlavní politické skupiny pak ve většině případů volbu ostatních podporují (neexistuje-li silný důvod proti).

A je tedy na rozhodnutí každé delegace, jak toto své "právo využije". Menší delegace se tedy může třeba ucházet o post ve vedení skupiny nebo parlamentu, ale pak nezíská místo ve vedení výboru, a nebo "obětuje" výbory, a může získat post ve vedení parlamentu (najde-li kandidáta, který nemá "škraloup", a hlasy získal a samozřejmě, pokud skupina tento post obsazuje).

RNDr. Luděk Niedermayer TOP 09



europoslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

V naší delegaci EPP (zahrnuje Lidovce, Stan a TOPku, dle abecedy jsme již v minulém období rozhodli, že naší prioritou jsou výbory, které jsou nejblíže viditelné práci parlamentu, legislativě. Díky tomu jsme pro Pavla Svobodu získali pozici šéfa Výboru pro právní záležitosti (JURI), a nyní, i když je naše váha nižší, usilujeme o posty ve výborech také.

A to přesto, že by se nám zřejmě povedlo navýšit počet "českých místopředsedů", neb o ty je nevelký zájem (v EPP bylo jen o jednoho zájemce víc než postů, které EPP obsazuje). Stejně tak by možná uspěla ODS v rámci své skupiny, neboť její kandidát získal podporu jen tak tak.

Proto se tedy novinářům titulek moc nepovedl. Nešlo ani tak o "český úspěch" jako o rozhodnutí českých poslanců z ANO a Pirátů dát přednost tomuto postu na úkor jiných možností. Na to, jak se projeví dvojnásobný otisk naší země ve vedení parlamentu si ale stojí zato počkat.

