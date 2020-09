Niedermayer (TOP 09): Země, kde (skoro) nic nejde. Ani nezahrabávat odpadky pod zem...

reklama

V době, kdy více než každý desátý test na koronavirus byl pozitivní, vyzval dnes již bývalý ministr zdravotnictví lidi, aby si rozmysleli, zda se jít testovat, aby to nebylo zbytečné. Proč? No proto, že naše země po mnoha měsících příprav nezvládá dělat dostatečně testů a lidé ve frontách se mohou nakazit a co je horší, mohou se na vládu naštvat.

O tom, že se nám nedaří stavět silnice či dálnice, mluvíme už spousty let.

Není u nás ani možné zbavit se masivního pálení uhlí na výrobu elektřiny, nebo aspoň ji nepálit na výrobu elektřiny na vývoz. Prostě to nejde. Protože u nás nejde stavět obnovitelné zdroje. V Něměcku či Rakousku totiž sice fouká a svítí, ale přes hranice slunce ani vítr neprojdou.

Rychleji než za sedm let se nezbavíme ani ohavných klecových chovů slepic. Rychleji to nejde, protože by nás zničili Polští zemědělci - naše průmyslové a těžce dotované zemědělce (průměrně má naše farma přes 130 ha) by "zničili" tamní trpaslíci - s výměrou pod 10 ha.

A nyní máme další novinku v oblasti toho, co nelze. V rámci zásady "pospíchat se má pomalu" (což je postoj jednoho z poslanců ODS), bude naše země i nadále ukládat část odpadků pod zem. A to až do roku 2030 - původní návrh ministerstva hovořil o roce 2024. Myslím, že by nebylo od věci, aby poslanci, kteří pro tento návrh hlasovali, jezdili do roku 2030 na "povinnou dovolenou" do místa na dohled od některé z velkoskládek, které, k radosti svých majitelů, budou u nás zapáchat, rozsévat nepořádek do širokého okolí a nebezpečným obsahem na stovky let znehodnocovat naši krajinu.

Jaký z toho mám pocit? Je to kombinace vzteku, lítosti a smutku. Fakt si nezasloužíme něco aspoň trochu lepšího?

RNDr. Luděk Niedermayer TOP 09

europoslanec



