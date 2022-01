Novák (ANO): Kapitolou samou pro sebe je veřejné vyjadřování ministrů

reklama

Vážený pane premiére, vážení přítomní ministři, ministryně, kolegyně, kolegové,

já se dnes spíše přímo než na vládu, která nás dnes, doufám, že to není tak, jak to zmínil pan Jurečka, možná nepotřebuje, nicméně všichni jsme zvolení poslanci a bod se jmenuje Žádost vlády o vyslovení důvěry... (Poslanec se odmlčel kvůli hluku v sále.) Jenom upozorním pana předsedajícího, aby upozornil kolegy, aby na mě nemluvili v průběhu projevu.

Děkuju moc a kolegy upozorňuji, že si počkám, když bude potřeba. Dobrá. Prostě se na vás, vážení žadatelé o důvěru, obracím jako jeden z poslanců opoziční strany, ale zároveň se na vás obracím jako váš kolega poslanec, který by s vámi rád solidně komunikoval. Všichni, co tu sedíme, jsme byli zvoleni ve svém kraji a za svůj kraj. A tak bychom dnes, kdy vláda vzešla z říjnových voleb, žádá o důvěru, měli plány její práce zvané Programové prohlášení posuzovat podle toho, co dobrého nebo i špatného přinese do našich domovských krajů. Já jsem hrdým poslancem zvoleným za Zlínský kraj, za kraj s druhou nejnižší průměrnou mzdou, a proto mne v neposlední řadě zajímá, jak se práce vlády v příštích čtyřech letech odrazí v životech občanů mého kraje.

Prostudoval jsem si vládní programový dokument a musím konstatovat, že mě tak docela nepřesvědčil nikoliv jen formou, ale především obsahem. Ono vlastně po tom, co už vláda, která mě také dnes žádá o vyslovení důvěry, stihla předvést, mám docela jasno, jak to ve skutečnosti s občany naší země myslí. Občany naší země v situaci, kdy bojují nejen s omezeními způsobenými covidem, ale také s problémy cen energií, inflací, která zvedá další ceny nejen potravin, ale i vody, svozu odpadu, jízdného a podobně, skutečně nemůže uspokojit, že tato vláda slibuje, že se bude snažit nebo deklaruje, co by chtěla. Občan naší země a samozřejmě i já chce ale slyšet, co se skutečně stane, jaká jsou konkrétní řešení a kdy se občan bude moci svobodněji nadechnout a zda se lepší kvalita jeho života.

Můžete předchozí menšinový kabinet vláčet zleva doprava, ale rozhodně mu nemůžete upřít, že řešil aktuální problémy. A co víc, předchozí vláda vám tu, pane premiére, nechala několik řešení a návodů, jak postupovat. Všechny jste buď odmítli, zablokovali nebo ve vší tichosti rušíte a stahujete ze Sněmovny. Docela mě překvapilo, že například návrh předchozí vlády, aby se část prostředků získaných z emisních povolenek použila na podporu občanů postižených prudkým nárůstem cen energií, jste stáhli ze Sněmovny. A proč mě to překvapilo? Protože v programovém prohlášení doslova pod jednou odrážkou píšete: budeme jednat o navýšení prostředků v Modernizačním fondu a jejich skutečném využití pro transformaci a modernizaci země. Prostředky Modernizačního fondu a z výnosu emisních povolenek využijeme efektivně k modernizaci energetiky, teplárenství, průmyslu i úsporných opatření, ze kterých budou těžit občané, i malí a střední podnikatelé. Prostředky budou využity i na kompenzaci dopadu energetické krize.

lic. Marek Novák, MBA ANO 2011



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Ano, právě v té poslední větě říkáte, a já vám ji zopakuju, prostředky budou využity i na kompenzaci dopadu energetické krize. V podstatě totéž, co bylo v návrhu předchozí vlády, který jste stáhli ze Sněmovny. Proč? Protože nebyl váš. Já jsem myslel, že vám jde o občana a pomoc. V podstatě ale asi ne. To není jediný případ, což koneckonců potvrdil i pan ministr zdravotnictví Válek při dotazu redaktora Veselovského ohledně řešení covidu vaší vládou. Dozvěděl jsem se totiž, že covid budete řešit stejnými či podobnými opatřeními jako předchozí vláda, ale pozor lépe. Super. To jsou vaše řešení. Prostě to uděláte lépe. A tohle by mě mělo přesvědčit k tomu, abych vám dnes vyslovil důvěru.

Pokud půjdu dál, tak tato Sněmovna mohla v listopadu a prosinci pracovat tak, aby žádné rozpočtové provizorium nemuselo být přijímáno. Vámi vybraní odborníci, kteří soustavně a dlouhodobě kritizovali vládu a vašimi ústy zde slibovali lepší řešení, mohli okamžitě začít pracovat a konat. Místo toho jste si užili konec roku, 1. ledna jsme nastoupili do rozpočtového provizoria a stále čekáme na ten zázrak v podobě proinvestičního a zároveň úsporného rozpočtu. Místo toho na tiskových konferencích kritizujete výsledek hospodaření za loňský rok a vytrháváte z kontextu pouze to, co se vám hodí. Přátelé, už nejste v opozici, tak začněte pracovat, přestaňte kritizovat své předchůdce, protože to, co z naší země udělaly vlády v 90. letech a vaše partaje, vážení, u toho byly, zde dnes raději popisovat nebudu. Ale věřím, že na to občané nezapomněli. A ano, jsou to přesně ti občané pamětníci, kterým byste dnes nejraději upřeli volební právo. Výsledky vaší dosavadní práce ještě před žádostí o důvěru můžeme vidět i tady na ulici, zemědělci včera večer protestovali. Proč? Protože jen tak pro nic za nic chcete škrtnout strategický plán zemědělské politiky, který ve shodě se zástupci zemědělců schválila předešlá vláda. Andrej Babiš vám tak leží v žaludku, že jste za jeho likvidaci klidně ochotni zničit všechny naše zemědělce.

Anketa Považujete činnost konspiratori.sk, nebo spolku NELEŽ za korektní? Ano 3% Ne 96% Nevím 1% hlasovalo: 2933 lidí

Hlavně, ať už ten zlý Babiš, který vám za svého působení ve vládě zastavil penězovody a pojmenoval škody, které jste zde napáchali, zmizí ze světa. Berete zemědělcům peníze. Ne těm velkým, na které se vždy vymlouváte, ale těm, co včera demonstrovali. To je váš plán pro naši zem. Hrajete si s DPH na energie, které předchozí vláda škrtla. Škrtla je právě proto, aby pomohla rodinám alespoň trochu ulevit při růstu cen plynu a elektřiny. Vaším řešením je hnát třetinu republiky na úřad práce. A ano, právě za těmi úředníky, po kterých chcete neúměrně zvýšit pracovní výkon a kterým jste zároveň odmítli zvýšit plat.

Od zástupce Pirátů jsem se zde včera dozvěděl, že ministr práce nebude přece dělat mikromanagement tím, že by své návrhy a zvýšení efektivity řešil s generálním ředitelem Úřadu práce. Jsem rád, že dnes vím, že členy současné vlády vlastně ani nezajímá problematika úřadů, které pod jejich rezorty patří. Jsem ze Zlína, který dodnes těží z odkazu bratrů Baťových. Můžu zde použít větu, kterou na nás při volebních mítincích pokřikovali demonstranti z hnutí STAN. Křičeli na nás: Baťa by vás hnal. Ne, vážení, vás by hnal! Vás, kterým je úplně jedno, jak vlastně státní sféra funguje, co se děje v jednotlivých státních organizacích a především, jaká zlepšení navrhují jejich lidé a co vy byste si od nich mohli ve vztahu k řešení problematiky v oblasti fungování státní správy vzít. Je vám to vlastně úplně jedno.

U Bati jste, vážení, museli projít všemi procesy výroby, abyste jednou mohli za svým stolem v kanceláři pracovat. Takže děkuji ještě jednou za to, že vím, že vaše politika bude vedena shora, tvrdě, nekompromisně a bez hlubší znalosti problematiky. Kdo z vás si dnes stoupne před občany a řekne jim pravdu napřímo: Vážení, od 1. ledna platíte normálně DPH, protože my vaše uspořené peníze potřebujeme. A kdybyste, vážení občané, náhodou od naší vlády pomoc potřebovali, uděláme všechno pro to, abychom vám přístup k pomoci od státu zkomplikovali. Můžeme se ptát, i na co konkrétně peníze od občanů potřebujete, a máme tady jasnou odpověď. Přece na nová ministerstva, nové politické náměstky, pro pirátské poslance, kteří se díky podrazu jejich koaličního partnera STAN nedostali do Sněmovny, a mnoho dalších.

Tato vláda, která tu dnes žádá o důvěru, slíbila zlevňování provozu státu. Jenže ono se zlevňuje špatně, když mám na seznamu neuspokojených a nezvolených poslaneckých kandidátů tolik bývalých kolegů. Prezident Miloš Zeman kdysi přednesl bonmot o spoustě slimáčků a malém množství salátku. V této situaci teď nejspíše jste. Jenže potom, co ještě navíc zlikvidujete zemědělce, bude toho salátku ještě méně.

Kapitolou samou pro sebe je veřejné vyjadřování vašich ministrů, ale také předsedkyně této komory na veřejnosti. Mohu si o představiteli jiného státu osobně myslet, co chci, ale nemohu jej veřejně ostouzet a nálepkovat. Copak už jste zapomněli na to, že V4 je spojenec? Že Maďarsko čelí migračním vlnám i za nás? Není načase se napřed seznámit se všemi informacemi a pak teprve mluvit? Tato vláda má plná ústa podpory a aktivní účasti v Evropské unii, ale tyto a podobné kroky, kdy čeští politici mistrují své kolegy spojence, jsou přesně ty okamžiky, které vedou k rozpadu evropských struktur a V4. Vy teď na to máte ministra, tak byste mohli prověřit, zda informace, kterou sdělila do médií třetí nejvyšší ústavní činitelka, náhodou nebyl něčí kyberútok na vaši tzv. strategickou komunikaci.

Vážený, pane premiére, vážené paní ministryně, vážení páni ministři, kolegyně, kolegové, až tato vláda získá důvěru, a ona ji bohužel díky síle, která tady dneska již byla demonstrována, získá, bude ještě otázka, na jak dlouho. Přečtu větu znovu. Až tato vláda získá důvěru, a ona ji bohužel díky síle pětislepence získá, bude ještě otázka, na jak dlouho. Už první dny ukázaly, že pravidla, která si koalice domlouvala v kampani, neplatí tak úplně pro všechny, že ano? Netransparentní finanční vazby jsou pro některé politické strany vaší koalice i politiky osobně daleko palčivějším problémem než za vlád předchozích. Taky najednou nic neslyšíte? Volání po transparentnosti, střetu zájmů, tak jako to tady znělo v předchozím volebním období? No jasně, protože teď se to nové exekutivě prostě nehodí. Jednou větou: pokrytectví a lež nejsou dobrým základem pro úspěšné řízení státu a v době krize už vůbec ne.

Vážený pane premiére, vážení členové vlády, bohužel moji důvěru na základě toho, co jste ode mě slyšeli, získat rozhodně nemůžete a dnes ani nezískáte.

Děkuji.

Psali jsme: Novák (ANO): Je nezbytné okamžité svolání komise pro odposlechy Novák (ANO): Babiš prezidentem? Tady to můžete podepsat Novák (ANO): Podnikatelé musejí mít stejná práva jako každý spotřebitel Novák (ANO): Takhle demokracie nevypadá

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama