Novák (ANO): Kdo jste včera večer nahráli ten nehorázný příspěvek, prosím, nehlaste se k němu

Děkuji za slovo. A já teď vlastně navážu na tu zpravodajskou zprávu a připomenu tento zákon, zákon o elektronických komunikacích, byl předložen primárně na základě podpory ochrany spotřebitele a dále jsme se napříč dohodli na tom, že v rámci tohoto zákona podpoříme také výstavbu sítí elektronické komunikace. A tuhle dohodu napříč a velmi, velmi pracně vyjednanou jsme drželi až do včerejšího večera.

Protože ty křehké dohody, které byly právě ohledně výstavby, právě ohledně marketingu a právě ohledně ochrany spotřebitele, byly komunikovány na několika fórech, vedle toho velmi intenzivně se komunikovalo pokrytí nákladů na policejní odposlechy, tam byly také velké diskuse. A proč do včerejšího večera? Protože včera večer na poslední chvíli se nám tam objevil takový zajímavý pozměňovací návrh, který je naprosto, ale naprosto dokonalým přílepkem, a navíc nás zase rozdělil na dvě strany.

My jsme tady dneska se mohli dohodnout, mohli jsme se bavit o spotřebiteli, mohli jsme se bavit o podpoře, mohli jsme tady načíst pozměňovací návrhy a tato novela by byla jen a pouze technická a zaměřená právě na podporu toho spotřebitele, tedy občana České republiky. Jenže on se nám tam na poslední chvíli objevil pozměňovací návrh, který se vztahuje na zákon o právu na digitální služby a který tento zákon mění, zákon na digitální služby pamatujete, v minulém volebním období zákon roku? A ten zákon tady tehdy také prošel na základě dohody napříč. A dá se říct, že všichni do jednoho jej tady podporovali a přijali.

No, a co se stalo včera večer? Tak včera večer se nám tam objevil pozměňovací návrh, který tento zákon o digitálních službách tak trošku posouvá v účinnosti, to je jedna věc. A ta druhá věc tak trošku omezuje. Takže my jsme chtěli a tehdy jsme se i dohodli, že lidem dáme právo na digitální službu. No, a teď se někteří z koalice rozhodli, že to právo posunou trošku dál, asi o dva roky, jedna věc.

A na druhou stranu, že to právo v některých, a pokud jsem se správně díval, tak v tom pozměňovacím návrhu to není ani přesně specifikováno, je to spíše obecně vágně specifikováno, tak v některých případech toto právo ani nebude aplikováno. Já tomu rozumím, ale nerozumím tomu, proč tento návrh je nahrán k návrhu k zákonu o elektronických komunikacích. Já to nechápu. A škoda, škoda, že tady nemáme pana Šalomouna, protože bych se ho na to rád zeptal, jak se on tváří na takové přílepky.

Já jsem si, když jsem to poprvé přečetl, vzpomněl na takový ten hezký pohádkový seriál Bořek stavitel a v tomto případě bych předkladatele nazval dokonalými bořiteli, bořiteli dohod, bořiteli toho, co se tady dohodlo. Hrozně mě to mrzí, ale jak jsem říkal, ten zákon ve druhém čtení jsme tady mohli mít za půl hodiny, za půl hodiny vyřešený a mohl jít do třetího čtení. A takhle tady bude vystupovat jedna, dvě, tři, čtyři zatím poslanci, možná i víc, kteří stoprocentně budou hovořit také o této věci, kterým se to nelíbí, kterým se nelíbí, že do technické novely dáváme takovýto přílepek, že opět zase něco takhle křivíme a že tady někteří koaliční poslanci a dokonce i členové vlády tyhle dohody naprosto boří.

Já v první řadě musím poděkovat všem z Ministerstva průmyslu, všem ředitelům, náměstkům a i novému panu ministru Vlčkovi za to, že jsme byli schopni se dohodnout. Musím poděkovat Českému telekomunikačnímu úřadu, musím poděkovat Policii České republiky, musím poděkovat všem organizacím ze sektoru, které se podělily na všech těch diskuzích a nebyly ty diskuze jednoduché.

A tímto taky z tohoto místa vyzývám ty, kterých se týká tento přílepek, aby se k němu dneska nehlásili, protože jestliže se k němu přihlásí, tak nevyvolají nic jiného než rozpor, nevyvolají nic jiného než to, že tato novela získá své odpůrce, kteří budou usilovat o to, aby ten zákon tak, jak je s tímto přílepkem prostě neprošel. A to je hrozná škoda, je to hrozná škoda pro všechny, pro které chceme dostupný mobilní signál. Je to velká škoda pro všechny, kteří chtějí rychlé data, pevné připojení, je to velká škoda pro všechny, kteří chtějí jednoduché řešení sporů v oblasti telekomunikací, a dokonce je to velká škoda i pro pana ministra vnitra, který bude mít problém se svým budgetem, protože v rámci tohoto se řeší i jeho budget na úhradu nákladů odposlechů. Tak už si to prosím, kolegové, kteří jste tento pozměňovací návrh nahráli do systému, uvědomte a prosím, nehlaste se k němu.

V další části mého vystoupení se přihlásím ke dvěma pozměňovacím návrhům, oba dva jsou legislativně technické změny. Ten první je čistě legislativní změna, kterou najdete pod sněmovním dokumentem 5157, a jde pouze o opravu, kde se v novelizačním bodu 99 číslo10 nahrazuje číslem 11 tak, aby byla správně dodržena posloupnost, takže velmi jednoduchý legislativně technický.

Ten druhý návrh legislativně technické změny, ke kterému se přihlásím, je pod sněmovním dokumentem 5158, ten se týká právě odposlechů, kde obecně takzvaný příspěvek, slovo příspěvek se v tomto případě nahrazuje slovem úhrada efektivně a účelně vynaložených nákladů.

Tak, abychom nepřispívali, ale abychom z veřejných peněz prokazatelně hradili účelně a efektivně vynaložené náklady mobilních operátorů na to, aby mohli ukládat data pro policii v případě, že bude v rámci odposlechů chtít záznamy. Takže to jsou dvě velmi jednoduché změny a já se následně k nim přihlásím v podrobné rozpravě.

A ještě jednou děkuji všem těm, kteří včera večer nahráli ten nehorázný příspěvek, prosím vás, nehlaste se k němu.

Děkuji za pozornost.