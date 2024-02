Novák (ANO): Proč jste nezařadili kratom na seznam zakázaných látek?

reklama

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

já jsem vás přišel požádat o podporu při zařazení bodu Informace ministra Válka o přístupu vlády k návykovým látkám. Jedná se mi o to, že všichni víte, v posledních dnech bylo HHC, které bylo velmi problematické a stále je, zařazeno na seznam zakázaných látek. To je všechno super, ale co všechno tomu vlastně předcházelo? To je potřeba si říci, abyste pochopili, proč chci ten bod zařadit. Proběhlo to, že už rok se tady bavíme o tom, že kratom a HHC je potřeba vyřešit.

Teoreticky bychom našli i shodu na tom, a ty pokusy tady byly, aby HHC a kratom byly zařazeny jako psychoaktivní a psychomodulační látky v rámci nového zákona. Ten návrh nového zákona tady máme, jak už jsem říkal, je to dokonalý zmetek, který byl v připomínkovém řízení naprosto rozstřílený a který místo toho, aby byl primárně zaměřený na ochranu zdraví, a především ochranu zdraví našich dětí, tak byl zaměřen především na legalizaci, a právě to gros legalizace naprosto rozbilo podstatu toho, pro co se ten zákon psal.

Dnes nemáme na stole nic. Máme určitě všichni zaplněné mailové schránky nejenom tématem manželství pro všechny, ale taky tématem HHC a kratom. Už nám pomalu mizí ty automaty, ať už od obchoďáků, tak i od škol. Přesto po tom, co vláda schválila zařazení pouze HHC, a tady já bych se chtěl pana ministra Válka zeptat, který mi někdy před půl rokem, nemám v hlavě to datum, odpověděl na písemnou interpelaci, ano, plánujeme kratom zařadit na seznam zakázaných látek.

Tak pane ministře, já se chci zeptat, proč jste nezařadili kratom na seznam zakázaných látek, když jste tam nakonec zařadili HHC. No a po tom, co vlastně vláda schválila zařazení HHC na seznam zakázaných látek, vyrukovali vládní Piráti s tím, že jsou všemi deseti pro, aby pokud přijde nějaké trestní oznámení, byly ty tresty odpuštěny. No to je vrchol. Takže na jedné straně tady rok řešíme a rok je nám slibováno panem ministrem Válkem, že se problém s HHC a kratomem vyřeší.

Na druhou stránku, když už vládě pod těžkým tlakem novinářů nezbylo nic jiného, než látku HHC zařadit na seznam zakázaných látek, tak Piráti prohlásí, dobře, my jsme byli pro, ale jsme proti tomu, aby ty přestupky a dá se říct i trestné činy byly postihovány. Tak jako co to je? To se ti Piráti zbláznili, nebo co to má znamenat? A to by mě, pane ministře, taky zajímalo, jak se k tomu stavíte, jestli vám přijde normální, že na vládě něco schválíte a váš vládní pětikoaliční pater začne hlásat: Schválili jsme to, ale vlastně jsme proti tomu a jsme proti tomu, aby, pokud se bude zákon porušovat, byly udělovány tresty. To vám přijde normální? Mně tedy ne.

Pane ministře, prosím vás, v tomto bodě bych chtěl odpovědět na to, proč jste nezařadili kratom na seznam zakázaných látek, tak jak jste mi sliboval v odpovědi na písemnou interpelaci, proč jste změnil názor, a dále na váš názor na to, co si myslíte o tom, že Piráti jsou pro zákon, a vlastně nejsou pro zákon. Je to zajímavé. My tady schválíme zákon a vládní Piráti, kteří pro něj hlasují, říkají: ale nemusíte to dodržovat, protože my budeme dělat všechno pro to, abyste za to nedostali trest. Což je tedy super.

Takže milé kolegyně, milí kolegové, my bychom si tady měli uvědomit, že obecně návykové látky nejsou tématem, které by mělo řešit jenom Ministerstvo zdravotnictví, kterému by se měli věnovat jenom lékaři. Je to rozsáhlý multioborový a multisektorový problém, který se dotýká nejenom zdravotnictví, dotýká se sociální problematiky, proto by měl patřit také pod sociální výbor a Ministerstvo práce a sociálních věcí, které by se k tomu mělo vyjadřovat a podílet se na přípravě zákona.

Totéž Ministerstvo školství a školský výbor, totéž výbor pro bezpečnost a Ministerstvo vnitra, protože po tom, co jsem četl v připomínkovém řízení, připomínky, že zákon, který je navržený, je nevymahatelný, respektive velmi obtížně vymahatelný, tak to už je moc. Takže prosím vás, pojďme se nad tím zamyslet, podpořte tento bod a věřme, že pan ministr Válek odpoví a že pan ministr Válek bude stát o spolupráci se všemi ministerstvy, kterých se tento problém dotýká.

Moc vám děkuji.

