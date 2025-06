Trump navržen na Nobelovu cenu. Zemí, od které byste to možná nečekali

Vláda páté nejlidnatější světa oznámila nominaci prezidenta USA Donalda Trumpa na Nobelovu cenu míru na síti X: „Pákistánská vláda se rozhodla formálně doporučit prezidenta Donalda J. Trumpa na Nobelovu cenu míru za rok 2026 jako uznání za jeho rozhodný diplomatický zásah a klíčové vůdčí schopnosti během nedávné indicko-pákistánské krize.“

Skutečný mírotvorce! Prokázal strategickou předvídavost a vynikající státnické umění

Dále se na oficiálním účtu tamní vlády uvádí, že mezinárodní společenství bylo svědkem nevyprovokované a nezákonné indické agrese, která představovala vážné porušení suverenity a územní celistvosti Pákistánu a vedla k tragickým ztrátám na nevinných životech včetně žen, dětí a starších osob.

„Pákistán při výkonu svého základního práva na sebeobranu zahájil operaci Bunyanum Marsoos – promyšlenou, rozhodnou a přesnou vojenskou reakci, pečlivě provedenou s cílem obnovit odstrašující sílu a bránit územní celistvost Pákistánu, přičemž se vědomě vyhýbal újmám na civilním obyvatelstvu. V době zvýšených regionálních turbulencí prezident Trump prokázal velkou strategickou předvídavost a vynikající státnické umění prostřednictvím intenzivní diplomatické spolupráce s Islámábádem i s Novým Dillí, která deeskalovala rychle se zhoršující situaci, nakonec zajistila příměří a zabránila širšímu konfliktu mezi těmito dvěma jadernými státy, který by měl katastrofální následky pro miliony lidí v regionu i mimo něj. Tento zásah svědčí o jeho roli skutečného mírotvorce a jeho odhodlání řešit konflikty prostřednictvím dialogu,“ velebí Pákistánci Trumpa.

Pákistánská vláda prý rovněž uznává a velmi obdivuje upřímné nabídky prezidenta Trumpa pomoci vyřešit dlouhodobý spor o Džammú a Kašmír mezi Indií a Pákistánem – problém, který je jádrem regionální nestability. „Trvalý mír v jižní Asii by zůstal nedosažitelný, dokud nebudou provedeny rezoluce Rady bezpečnosti OSN týkající se Džammú a Kašmíru. Vůdcovství prezidenta Trumpa během pákistánsko-indické krize v roce 2025 jasně ukazuje pokračování jeho odkazu pragmatické diplomacie a efektivního budování míru. Pákistán nadále doufá, že jeho upřímné úsilí bude i nadále přispívat k regionální a globální stabilitě, zejména v kontextu probíhajících krizí na Blízkém východě, včetně humanitární tragédie odehrávající se v Gaze a zhoršující se eskalace s Íránem,“ uvádí se ve vyjádření pákistánské vlády.

Indický deník The Hindu informuje o pákistánské nominaci Donalda Trumpa na Nobelovu cenu míru v poněkud ironickém duchu. Nominace prý přišla poté, co byl Trump v pátek 20. června 2025 dotázán na Nobelovu cenu a řekl, že by mu měla být udělena z různých důvodů. „Měl jsem ji dostat čtyřikrát nebo pětkrát,“ řekl podle indického deníku šéf Bílého domu a posteskl si: „Nedají mi Nobelovu cenu míru, protože ji dávají jen liberálům.“

Trump pak měl naříkat, že nedostane Nobelovu cenu míru za „zastavení“ války mezi Indií a Pákistánem ani za své úsilí v konfliktech mezi Ruskem a Ukrajinou a mezi Izraelem a Íránem.

Nobelovu cenu míru nedostanu, ať udělám cokoli

Na své sociální síti Truth Social Trump uvedl: „Nobelovu cenu míru nedostanu, ať udělám cokoli.“ Svůj příspěvek začal zmínkou, že je „velmi rád“, že může oznámit, že spolu s ministrem zahraničí Marcem Rubiem dojednal „úžasnou“ smlouvu mezi Kongem a Rwandou ve válce, která byla pověstná „násilným krveprolitím a smrtí, ještě větším než většina ostatních válek, a trvá již celá desetiletí“.

„Zástupci Rwandy a Konga budou v pondělí ve Washingtonu, aby podepsali dokumenty. Je to velký den pro Afriku a upřímně řečeno, velký den pro svět! Za tohle nedostanu Nobelovu cenu míru, nedostanu Nobelovu cenu míru za zastavení války mezi Indií a Pákistánem, nedostanu Nobelovu cenu míru za zastavení války mezi Srbskem a Kosovem, nedostanu Nobelovu cenu míru za udržení míru mezi Egyptem a Etiopií (masivní přehrada postavená Etiopií, hloupě financovaná Spojenými státy americkými, podstatně snižuje množství vody tekoucí do řeky Nil) a nedostanu Nobelovu cenu míru za dodržování Abrahamových dohod na Blízkém východě, které, pokud vše půjde dobře, budou naplněny dalšími zeměmi, které se k nim připojí, a sjednotí Blízký východ! Ne, Nobelovu cenu míru nedostanu, ať udělám cokoli, včetně Ruska/Ukrajiny a Izraele/Íránu, ať už budou tyto výsledky jakékoli, ale lidé to vědí a to je pro mě to jediné!“ hořekoval Trump.

Pákistán není první, kdo Trumpa na Nobelovu cenu za mír nominoval. Loni v lednu tak učinila Claudia Tenneyová, republikánská členka Sněmovny reprezentantů za stát New York. Vůbec poprvé jej nominoval v roce 2020 norský poslanec Christian Tybring-Gjedde, který ocenil jeho úsilí „o vyřešení vleklých konfliktů po celém světě“.

