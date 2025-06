„V extrému až 27 Kč navíc.“ Kovanda varoval, co „trh“ s povolenkami přinese

Zbankrotují české domácnosti? Likvidační by nové evropské nařízení o povolenkách druhého typu mohlo být především pro obyvatele vesnic. Zejména důchodcům hrozí, že bydlení se pro ně stane nedostupným.

„U benzínu a nafty nebude problém s povolenkami tak dramatický. Tam se bude jednat o zvýšení v řádu korun za litr. Odhaduji zdražení o pět až šest procent. Horší to bude u zemního plynu, protože tam se cena zvýší výrazně a můžeme se bavit nejméně o dvaceti procentech bez daně z přidané hodnoty. Takže celkově cena vzroste asi o čtvrtinu. Což je z hlediska domácností, zvláště pak důchodců, tragický nárůst,“ obává se plynárenský expert Vratislav Ludvík.

„Povolenky pro domácnosti na burze v červnu dále zdražují, výrazně nad strop EU. Už za půldruhého roku mají zatížit i peněženky Čechů, třeba pohonné hmoty mohou kvůli nim zdražit o 15 až 18 Kč/l, v extrému o 27 Kč/l, plyne z odborných studií,“ upozorňuje ekonom Lukáš Kovanda.

Uvedl také, že včera se termínový kontrakt pro rok 2028 na povolenku EU pro domácnosti prodával za cenu 81,4 eura za kus. Oproti začátku května tedy povolenka pro domácnosti, resp. termínový kontrakt na ni, dále zdražila.

Za tunu emisí 250 eur

Začátkem května, kdy se s termínovými kontrakty na tento typ povolenek začalo obchodovat historicky vůbec poprvé, se cena ustavila na úrovni 76,4 eura za kus. Od té doby tedy došlo ke zdražení o bezmála sedm procent.

„Dané povolenky, povolenky druhého typu, jež jsou někdy označovány jako povolenky pro domácnosti, by od roku 2027 měly zatížit například pohonné hmoty či vytápění bytů i v Česku. Podstatně se tak rozšíří část ekonomiky EU, na niž jsou povolenky uplatněny. Ty stávající, tedy povolenky prvního typu, se vztahují hlavně na velké, emisně náročné průmyslové provozy typu elektráren, oceláren, cementáren, ale třeba i cukrovarů,“ vysvětluje Kovanda.

Jak počáteční cena 76,4 eura za povolenku druhého typu, tak i cena nynější, zmíněných 81,4 eura, jsou podle něj výrazně výše, než by odpovídalo stropu EU ve výši 45 eur za tunu emisí, a to i když tento strop upravíme o inflaci. Nizozemská banka ABN Amro předpokládá roku 2027 inflačně upravený strop ve výši 59 eur za povolenku.

„Už před spuštěním povolenek druhého typu ostatně v odborných kruzích panovaly vážné pochyby, zda tento strop, na který se odvolávají i mnozí čeští politici, je možné dodržet,“ zdůraznil ekonom.

Univerzita v Kolíně nad Rýnem letos v dubnu publikovala studii, podle které je nerealistické očekávat cenu povolenky druhého typu pod úrovní 250 eur za tunu emisí, mají-li být plněny cíle dekarbonizačního plánu EU Fit for 55, jenž je klíčovou součástí Green Dealu EU. Ceny 250 eur za tunu emisí by povolenky druhého typu měly dle studie dosáhnout před rokem 2030.

„V Česku by taková cena povolenky znamenala například výrazné zdražení pohonných hmot. Podle výpočtu České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu by cena povolenky druhého typu ve výši zmíněného stropu, 45 eur za tunu emisí, značila zvýšení ceny pohonných hmot v ČR o 3,20 Kč/l, včetně DPH. Každých deset eur v ceně povolenky navíc pak cenu podle asociace zvedne o 0,71 Kč/l. Růst ceny povolenky na 250 eur za tunu emisí by pak tedy zdražil pohonné hmoty v ČR o dalších 14,60 Kč/l. Dohromady by tak cena pohonných hmot v Česku narostla během prvních let fungování povolenek druhého typu o 17,80 Kč/l,“ varuje Kovanda a ptá se: „A kolik tedy bude stát emisní povolenka pro domácnosti v roce 2030 nejpravděpodobněji?“

Zdražení pohonných hmot i vytápění uhlím či plynem

Vychází mu částka zhruba 220 eur za povolenku. „Ta odpovídá zdražení pohonných hmot v ČR o 15,30 Kč/l. Což tedy není žádná extrémní horní mez odhadů, ale naopak odhad odpovídající ‚průměru průměrů‘ hned několika odborných prognóz na dané téma. Extrémní horní mezí je částka 390 eur za povolenku, jež by odpovídala zdražení pohonných v ČR o zhruba 27 Kč/l. Nejpravděpodobnější je nárůst o 15 až 18 Kč/l. To však je stále zdražení pouze pohonných hmot. Peněženky četných českých domácností zatíží dále také zdražení vytápění bytů, zejména jedná-li se o vytápění uhlím či plynem,“ uvedl Kovanda.

