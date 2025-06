Rozvoral (SPD): Všichni poslanci SPD hlasovali pro nedůvěru

Občané této země už dávno pochopili, že vláda Petra Fialy nehájí jejich zájmy. Vláda u občanů selhala, ale zůstává díky poslušné většině vládních poslanců! Vláda přežila jen díky slepé loajalitě svých poslanců, ne díky důvěře národa. Každým dalším dnem svého vládnutí se tato vláda stává symbolem arogance, korupce a naprostého odtržení od reality. Místo řešení problémů občanů sledujeme vládní selhání, skandály, manipulace a snahu zakrýt pravdu líbivými frázemi o hodnotách. Ale hodnotou pro tuto vládu není pravda, spravedlnost ani občan. Hodnotou je jen moc, a to za každou cenu.

Hlasování o vyslovení nedůvěry vládě Petra Fialy opět ukázalo, jak hluboko současná vládní garnitura klesla. Vládní poslanci během jednání demonstrativně ignorovali opozici, kdy mnozí se ani neobtěžovali být v sále. Vrcholem arogance byl postoj ministra financí Zbyňka Stanjury (ODS), jednoho z hlavních aktérů bitcoinové aféry. Ten se druhý den jednání vůbec neúčastnil, a když byl následně přijatým usnesením dvakrát vyzván opozicí k vysvětlení, místo odpovědí mlžil a uhýbal. Přesto zůstává dále ve funkci, bez jakékoliv odpovědnosti.

Zcela nepochopitelné bylo i vystupování dalších ministrů. Namísto aby konečně přiznali chyby a převzali odpovědnost za vážná selhání své vlády, předháněli se ve výčtu údajných „úspěchů“ svých resortů. Tato debata se však netýkala jejich osobního PR, ale hlubokého systémového rozkladu celé vlády, která ztratila legitimitu i důvěru občanů.

Kauzy Dozimetr, Kampelička a Bitcoingate nejsou jen pochybeními jednotlivců. Jsou symptomem zkaženého politického systému, který tuto vládu drží pohromadě. Jsou projevem jejího hlubokého pohrdání občany a zakořeněné arogance. Tato vláda se nechová jako správce státu ve službě lidem, ale jako dobyvatel, který bezohledně drancuje, co se ještě dá urvat.

Premiér Petr Fiala ve svém projevu vše odbyl tím, že odvoláním ministra Blažka považuje celou věc za uzavřenou. Stejně pokrytecké bylo i hlasování vládních stran. TOP 09 a KDU-ČSL kabinet podržely, protože vědí, že samostatně by se do sněmovny vůbec nedostaly. Hnutí STAN si dobře uvědomuje, že jim ODS oplácí loajalitu mlčením ke kauze Dozimetr. A i když někteří jejich poslanci demonstrativně odešli ze sálu, výsledek to nijak neovlivnilo.

Hnutí SPD tuto vládu odmítá a všichni naši poslanci hlasovali pro vyslovení nedůvěry vládě Petra Fialy. Její pokračování je ostudou pro demokracii a neštěstím pro naši zemi. Budeme i nadále stát na straně občanů, kteří si zaslouží vládu odpovědnou, čestnou a skutečně národní.

Všechny tyto skandály, nekompetence a naprostá neochota vládních činitelů nést odpovědnost by měly mít občané na paměti při nadcházejících podzimních volbách do Poslanecké sněmovny. Bude to příležitost rozhodnout, zda má dál pokračovat vláda arogance, chaosu a pohrdání lidmi, nebo zda dáme šanci skutečné změně.