Novotný (TOP 09): Pražská vláda pokračuje v rozdávání politických trafik

Bez ohledu na současný stav, kdy se Praha Adrianě Krnáčové (ANO) rozpadá pod rukama, pokračují radní v pokleslé praxi rozdávání politických trafik bez ohledu na odbornou kvalifikaci. Do představenstva městské akciové společnosti TSK byli v minulých dnech jmenováni dva noví členové, Matěj Fichtner (ANO) a František Adámek (ČSSD). Oba jmenovaní zastávali do loňského října funkci poslance, ale svůj mandát na podzim neobhájili.

"Ani jeden z těchto dvou pánů problematice spadající do gesce TSK vůbec nerozumí. Mám důvodné podezření se domnívat, že po skončení jejich působení v Poslanecké sněmovně, považovali spolustraníci za nutné jim obstarat adekvátní finanční zajištění," říká k tomu Václav Novotný, předseda klubu zastupitelů za TOP 09 a upozorňuje na to, že odměna člena představenstva TSK a.s. dosahuje částky sto tisíc korun měsíčně.

"Místo, aby členové koalice dbali na odbornost v městských akciových společnostech, pokračují v praxi rozdávání politických trafik. Nemůžeme se pak divit tomu, že v Praze padají mosty, kolabuje doprava a padají střechy významných budov," dodává na závěr Václav Novotný (TOP 09).

Ing. Václav Novotný TOP 09



krajský zastupitel Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: TOP 09: Novela regulující vjezd automobilů do metropole je nesystémový paskvil Novotný (TOP 09): Prostě ho zavřeme Novotný (TOP 09): Zřícená lávka, ples a týdenní dovolená Novotný (TOP 09): Hledání viníků zřícené lávky v Praze-Troji

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV