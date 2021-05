Nytra (ODS): Jak mohli zahrádkáři působit doteď, když ochranu neměli

reklama

Vážené dámy, vážení pánové,

nejdřív chci omluvit kolegu senátora Hrabu, který měl tady tuto vratku přednášet, ale bohužel nemohl se dostavit. Ano, v Senátu probíhala docela dlouhá diskuze. Nakonec se hlasovalo nejdřív pro schválení ve vámi schválené verzi. Pro bylo 29 senátorů, pro zamítnutí bylo 30. Takže se přistoupilo k pozměňovacím návrhům.

V rámci obhajoby tohoto návrhu zákona zaznělo, že zahrádkáři představují tradici, masovost, prospěšnost, obecné blaho. Určitě, s tím se dá jenom souhlasit. Na druhou stranu je tady spousta další spolkové činnosti, která se dá definovat úplně stejně. Bylo tady, nebo je, vlastně na podporu tohoto zákona, že zahrádkáři svůj zákon potřebují, potřebují ochranu a jasnou definici veřejného zájmu. Tady je možná důležité si položit otázku, jak mohli zahrádkáři působit doteď, když tuto ochranu neměli.

Jistě zahrádkaření jako takové je činnost, která je prospěšná i pro životní prostředí. Ale ze statistiky vyplývá, že 70 % zahrádkářů působí u svých domů, 12 % u svých chalup a 11 % na zahrádkářských koloniích. A těch zahrádkářů u domů a chalup se tento zákon vůbec nedotýká, vůbec je neřeší. Je zvláštní, že proti přijetí se vyjádřilo nejenom Ministerstvo financí, Ministerstvo vnitra a Svaz měst a obcí a neutrální stanovisko zaujalo životní prostředí, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže a Ministerstvo pro místní rozvoj. Pro, pro pořádek, bylo Ministerstvo zemědělství.

Anketa Měli by se po návratu z dovolené testovat na covid-19 i Češi po očkování? Ano 71% Ne 23% Nevím / Je mi to jedno 6% hlasovalo: 1675 lidí

Svaz měst a obcí rozporoval zejména dva body a to je délka pachtu. To znamená u těch obcí a státu délka pachtu deset let minimálně. Pak to bylo zvýhodnění v ceně. U těchto dvou argumentů bych se zastavil, protože tyto dva argumenty mohou dokonce působit proti zahrádkářských koloniím a takto reagovali i někteří starostové, kteří jsou zároveň senátoři.

Musíme si uvědomit, že spolek - tak jak je napsán ten zákon - je oprávněn propachtovat pozemek další osobě bez souhlasu původního majitele. A to bez ohledu na to, jestli ten přepachtovaný člověk, nebo subjekt, bude podnikat, provádět na tom pozemku činnost výdělečnou anebo nevýdělečnou. Může to být například dlužník té obce, kdy přes zahrádkářský svaz se dostane a propachtuje pozemek.

Také mnozí starostové upozorňovali na to, že činností na tom pronajatém pozemku dochází k zhodnocení toho pozemku a v podstatě jako původní majitel by se k tomu měl vyjadřovat. Některé zahradní kolonie slouží k ubytování a to také není moc ve prospěch těch obcí. Byla tady zmiňována minimální doba na deset let toho pachtu ze strany státu, případně obcí, ale výpovědní lhůta je tam šest měsíců. Takže to mi nějak nedává logiku. Nejenom mně, ale i našim legislativcům.

My jsme opravdu velice poctivě o tom diskutovali. Nepřevážel ani ten návrh přijmout, ani ho zamítnout jako zbytečný. Ano, jak zmiňoval pan poslanec, ty návrhy tam zaznívaly. Takže my jsme se snažili v Senátu opravdu odstranit pouze ty největší chyby, před kterými varovala ta jednotlivá ministerstva a hlavně Svaz měst a obcí. Takže bych vás chtěl závěrem požádat, abyste schválili naši senátní verzi.

Děkuji.

plk. Ing. Zdeněk Nytra ODS



senátor Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Nytra (ODS): Pane Hilšere, je to pozměňovací návrh? 14 senátorů, jak říkáte? Je tam 16 podpisů senátorů Senátor Nytra: Měli bychom prosit lidi, aby používali zdravý rozum Nytra (ODS): Vláda blokuje změnu volebního zákona ve Sněmovně Nytra (ODS): Došlo u nás na privatizaci veřejného sektoru ve prospěch jednoho hnutí

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.