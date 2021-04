Nytra (ODS): Pane Hilšere, je to pozměňovací návrh? 14 senátorů, jak říkáte? Je tam 16 podpisů senátorů

reklama

Děkuji, vážený pane předsedající, vážený pane ministře, vážený pane poslanče, vážené dámy a pánové.

Já jsem nechtěl využívat přednostního práva, ale těch informací, a užitečných informací, které jsem se tady dozvěděl, už je tady tolik, že mě to donutilo přednostního práva využít.

Tou poslední byla interpretace e-mailu od toho Zájmového sdružení krajanů žijících v zahraničí, respektive pro korespondenční volbu, protože pan místopředseda Senátu Horník ho asi nedočetl do konce. A interpretovat tento e-mail, že toto zájmové sdružení, nebo tato iniciativa, je pro okamžité schválení korespondenční volby, bylo by možná si přečíst odstavec 4 a další.

Chci se zeptat překladatele pana senátora Hilšera, vaším prostřednictvím, pane předsedající, je to tenhle ten návrh? Ten pozměňovací návrh? Protože vy ho identifikujete, a včera i na tiskové konferenci návrh 14 senátorů, ale je tam podepsáno 16 senátorů, takže jen, abych měl jasno.

Fakt jsem se tady v té diskuzi dozvěděl hodně. Je fajn, že se hnutí STAN stalo součástí volební koalice, když chce naplnit vládní prohlášení. Některé diskuzní příspěvky by spíše patřily asi na půdu zasedání klubů, případně – já nevím, jak to říct? – stranické nebo centrály hnutí. Protože díky za výstup panu senátorovi Canovovi o tom, jak to vypadá s rozpuštěním sněmovny. Ale ono ve veřejném a politickém prostoru je to trochu jinak, kdo tady prosazuje rozpuštění sněmovny a kdo ne.

V té souvislosti ale opravdu – a teď už vážně – bych chtěl, aby ti, co tvrdí s naprostou jistotou – s naprostou jistotou, že korespondenční volba projde Poslaneckou sněmovnou, aby předložili byť jen zmínku představitelů hnutí ANO, ČSSD, KSČM a SPD, nepočítám těch 6 volných radikálů, že změnili názor. Protože vláda, tedy hnutí ANO a ČSSD, projevila svou vůli neschválit korespondenční volbu dvakrát. Poprvé ve vládním návrhu, kde ten návrh obsažený není, a podruhé hlasováním v Poslanecké sněmovně při schvalování tohoto zákona. KSČM a SPD tu vůli projevily také dvakrát. Jednou tady na tomto jednání a podruhé při hlasování v Poslanecké sněmovně. Dohromady to čítá 116 hlasů. Nepočítám těch 6 volných radikálů. Matematika je naprosto jasná.

Ještě jednou se vrátím k vystoupení pana senátora Horníka. Nezpochybňuji jeho průzkum, ty tři otázky, ale nemohu se smířit s interpretací té první, kdy – a teď mě neberte za slovo – 92 % respondentů souhlasí se zavedením korespondenční volby. Ale když nebude, tak těmto všem lidem ve 100 % neodebereme právo volit. Protože jim právo volit zůstává, pouze ne korespondenčně. A uznávám, že to mají složitější – dál, dráž. Naprosto souhlasím. Ale bylo tady řečeno, že se jim odebírá právo volit. Nemyslím si, že je to pravda.

Dovolím si zpochybnit i tu časovou rezervu do 1. července. Máme na to 2 měsíce. Je více než pravděpodobné, že korespondenční volba neprojde. Že se nám ten návrh vrátí bez korespondenční volby. A možná tam poslanci něco přidají, co se nám nebude vůbec líbit. Takže my tady za měsíc budeme před možná tím samým návrhem zákona, možná před horším. A není podstatné, jestli obětujeme dvacet nebo třicet dnů, to už v tom opravdu nehraje roli.

Ale při snaze některých subjektů vyvolat předčasné volby, respektive rozpustit sněmovnu a vyvolat předčasné volby, pak naprosto nerozumím tomu, proč nám čas vlastně vůbec nevadí. Já si nemyslím, že v tomto případě Senát ustoupil do kouta. Ten zákon má nejenom jiný schvalovací proces, ale i měl jiný vyjednávací proces, nebo doba přípravy byla úplně jiná. My jsme tady absolvovali několik jednání a v rámci těch jednání si Senát stanovil naprosto jasné podmínky, které byly Poslaneckou sněmovnou dodrženy.

Je to 14 krajů, neexistence bonusu pro vítěze, v té naprosto tvrdé podobě, je to navýšení kvót pro koalice a de facto Senát zasáhl i po tom, co byl projednán na ústavně-právním výboru PS ten komplexní pozměňovací návrh. A v podstatě ne legislativním aktem, ale svým docela silným hlasem Senát zasáhl, že bylo změněno i rozdělování hlasů ve druhém skrupiniu.

Jinými slovy, ve čtyřech bodech tento návrh zákona odpovídá tomu, co Senát požadoval. Jestli jsem někde zaslechl, že se nenecháme vydírat Poslaneckou sněmovnou, já si troufám tvrdit, že v tomto případě je to naopak. Beru to pochopitelně v uvozovkách, ale že tentokrát Senát vydírá tak trošku Poslaneckou sněmovnu. Ale v dobrém. Stanovil jasné nepřekročitelné podmínky a ty byly ze strany sněmovny dodrženy.

Takže za mě ano, korespondenční volbu ano, ale ne teď v tuto chvíli, v nejbližší možné době ano. A vzhledem k tomu, že žádný takový návrh nezazněl, tak navrhuji schválit návrh zákona, ve znění postoupeném Poslaneckou sněmovnou. Děkuji.

plk. Ing. Zdeněk Nytra ODS



senátor Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Benda (ODS): Ve snaze vyhovět horní komoře opustila sněmovna myšlenku jediného volebního kraje Senátorský klub ODS a TOP 09: Podpoříme sněmovní verzi volebního zákona. Korespondenční volbu předložíme Sněmovně ihned po volbách Nestihneme volby?! Klára Samková vypěnila nad tím, co provedli v Senátu. Zase to hlasování poštou SPOLU: Prosadili jsme funkční volební zákon

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.