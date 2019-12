ODS: Chceme spravedlivý rodičovský příspěvek a odmítáme zvyšování daní

„Senátoři ODS podpoří pozměňovací návrh, aby se navýšení rodičovského příspěvku týkalo všech rodičů, kteří mají děti do 4 let věku, bez ohledu na to, zda si rodičovský příspěvek již vyčerpali, nebo ne. Rodičovský příspěvek je určen dětem, jsou to finanční prostředky, které sice dostávají rodiče, ale aby byly utraceny ve prospěch dětí a sladění péče o dítě a pracovního života rodičů. A pokud se rodiče rozhodnou, že se vrátí do práce dříve – začnou například platit chůvu, jesle, poctivě pracují a platí daně, je nespravedlivé, aby právě jejich děti byly o navýšení rodičovského příspěvku ochuzeny. Víme, že se jedná zhruba o 2,7 miliard ve státním rozpočtu, ale my věříme, že pokud má stát na příspěvky na slevy na jízdném, určitě je prostor na rodičovský příspěvek, který by se měl týkat všech rodičů bez rozdílu a jejich dětí do 4 let,“ uzavřel senátor za ODS Raduan Nwelati.

„Postoj senátorského klubu a stanovisko ODS k daňovému balíčku jsou neměnné, jsme zásadně proti zvyšování daní. Absolutně nesouhlasíme s navýšením poplatků za vklad do katastru. Celkové navýšení příjmů za poplatky od občanů o 500 milionů korun vytahuje další peníze z kapes občanů a nevede ke zlepšení výkonnosti veřejné správy. Dále podpoříme zmírnění zdanění technických rezerv pojišťoven. Pokud by došlo k takovému rychlému způsobu zdanění, stabilita pojišťoven, u kterých jsme pojištěni všichni, může být tímto krokem narušena. V neposlední řadě nesouhlasíme s nelogickým navyšováním daní v oblasti loterií. Pokud by ke zvyšování mělo dojít, myslíme si, že by se tak mělo stát u nejvíce nebezpečných typů hazardu, nikoliv v oblasti loterií, které jsou nejméně nebezpečné,“ říká předseda senátorského klubu ODS Miloš Vystrčil.

