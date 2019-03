ODS: Ministři se o návrhy hádají jak na tureckém trhu

„Poslední dny sledujeme jeden koaliční návrh v oblasti sociální politiky za druhým. Ani se nedá říct, že to jsou vládní návrhy, protože koalice v pondělí něco dohodne, následně se na sociálních sítích hádá premiér s ministryní Maláčovou jak na tureckém trhu o to, kdo zvýšení rodičovského příspěvku zařídil. Když se zjistilo, že na to nejsou peníze a spousta rodičů by byla diskriminovaná, hádají se, kdo za tento další vládní zmetek může. Když vláda nemá jasnou představu o tom, jaký stát a jakou politiku chce dělat, vždy to končí sociálními experimenty a zvyšováním daní, které zaplatí střední třída. ODS na své konferenci minulý týden představila komplexní prorodinnou politiku, společně s principy důchodové reformy, která musí být na prorodinnou politiku pevně navázána. Zároveň jsme na rozdíl od vlády také ukázali, kde na navrhovaná opatření vezmeme peníze a kde také ušetříme,“ řekl na úvod předseda občanských demokratů Petr Fiala.

„V pátek se konalo další zasedání ministerské pracovní skupiny pro důchodovou reformu. Řešili jsme věci, které jsou pro paní ministryni prioritní, ale žádná z nich se potřebné důchodové reformě ani nepřibližuje. Neřešili jsme ale například návrh, který včera projednala vláda a který opět snižuje zásluhovost v penzijním systému. Stále méně platí, že kdo více vydělával, bude mít větší důchod. S takovým trendem nemůžeme souhlasit. I vzhledem k těmto návrhům a také proto, aby lidé měli větší možnost sami se rozhodnout, jakým způsobem se zajistit na stáří, navrhujeme snížení stropu na sociální pojištění. Dnes je to nástroj pouze pro hrstku nejbohatších, chceme jej rozšířit i na střední třídu. Nemůžeme po lidech chtít, aby na penzi odváděli desetitisíce a pak měli téměř stejný důchod jako ti, kdo odvádí zlomek této částky,“ uvedl místopředseda sněmovního sociálního výboru Jan Bauer.

„Naše pojetí prorodinné politiky spočívá v tom, že podpoříme tradiční rodinu a zároveň umožníme lidem, aby se sami rozhodli, jak si chtějí spořit na důchod. Pokud se rozhodnou, že chtějí investovat do nemovitosti a z tohoto příjmu v důchodu žít, tak by měli mít možnost odečíst z daní i úroky z hypotéky na další nemovitost. V současnosti to platí pouze pro tu první. Chceme prosadit, aby děti mohly část odvodů na sociální pojištění posílat na penze svých rodičů, a logicky jim je navyšovat. Chceme, aby současná generace třicátníků a čtyřicátníků, tedy Husákovy děti, měla možnost hradit svým rodičům sociální služby jako například stacionář pro seniory nebo domácí péči, a o tyto výdaje snižovat svoje daně. Dále navrhujeme, aby vznikl Fond strategických rezerv, kam by směřovaly veškeré mimořádné příjmy z rozpočtu a z něj by se hradila důchodová reforma,“ doplnila první místopředsedkyně ODS Alexandra Udženija.

