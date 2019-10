ODS: Prosadíme principy dobrého hospodaření

Kdyby Jan Antonín Baťa hospodařil jako naše vláda, nikdy by ve Zlíně nemohl postavit mrakodrap. Česká republika má za sebou dlouhé období ekonomického růstu a stejné období bezobsažné politiky. Příjmy státu se v průběhu několika let zvýšily o 25 %, ale neexistuje žádná ze služeb státu, kde by se kvalita zvýšila o čtvrtinu.

Jako úspěchy se nám předkládají nesmyslné pseudosociální projekty, ale investice do vzdělání a do infrastruktury zaostávají. V době růstu se vykrádají rezervy na horší časy. Sestavují se deficitní státní rozpočty, a jejich struktura se stala neudržitelnou, jak na to razantně upozornil už i Nejvyšší kontrolní úřad.

PROTO

Prosadíme dluhovou brzdu tak, aby v období ekonomických růstů musely vlády připravovat vyrovnané nebo přebytkové rozpočty.

Dorovnáme podíl výdajů na vědu a výzkum (1 % HDP), obranu (2 % HDP), infrastrukturu (3 % HDP) a vzdělání (5 % HDP), aby jsme se rychleji přibližovali těm nejlepším na světě.

Doma i v EU budeme prosazovat princip, že dotace a zvýhodnění mají pomáhat malým a slabým, místo dalšího posilování velkých.

Pomozte nám prosadit změny.

Víme, jak na to. Přečtěte si náš program ZDE.

