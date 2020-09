ODS: Vláda nesplnila domácí úkoly, nouzový stav není řešením

reklama

„Vláda dosud nezdůvodnila, k čemu potřebuje nouzový stav a jaká opatření by zavedla. To je nepřijatelné. Vidíme, že situace je vážná, my proto vytrvale navrhujeme vhodné kroky, které krizi pomohou vyřešit. Pro zavedení nouzového stavu není důvod, vláda nesplnila svoje úkoly a situaci nezvládá. Nouzový stav není řešením,“ řekl předseda ODS Petr Fiala.

Anketa Má vláda na žádost Prymuly vyhlásit nouzový stav? Ano 55% Ne 45% hlasovalo: 6117 lidí

„Vláda chce zítra ve stavu legislativní nouze projednat kurzarbeit. Je absurdní, že vláda měla několik měsíců, my jsme dostali na přípravu kompetentních pozměňovacích návrhů pouhých 115 hodin. Pozměňovací návrhy připravíme, ale nebudeme hlasovat pro projednávání ve stavu legislativní nouze. Obsah zákona je nesmyslný a kurzarbeit se nachází pouze v nadpisu. Navrhujeme podporu pro zaměstnance, kteří odpracují 50-90 % týdenní pracovní doby. Vláda nyní navrhuje 20-80 %. Chtěli bychom také připomenout dva naše návrhy, které reálně pomáhají ekonomice, malým firmám a živnostníkům, ale vláda je bohužel úspěšně blokuje. Jedná se o prodloužení programu ANTIVIRUS C a prodloužení odpuštění minimálních záloh sociálního pojištění pro OSVČ do konce roku. Toto je efektivní pomoc, která není byrokratická, je nároková a bezesporu to pomůže malým firmám a živnostníkům,“ sdělil předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura.

„Vyšetřování ekologické katastrofy trvá už deset dní – to je nestandardně dlouhá doba. Zatím se podařilo identifikovat pouze vyústeˇní kanálu, kterým kyanid do Bečvy vytekl. Mlčení a prodlužování lhůt vzbuzuje emoce a podezření, že se v tomto případu snaží někdo něco zatajit. Chceme proto na schůzi zařadit mimořádný bod, v rámci kterého by meˇl ministr životního prostředí otevřeně informovat o postupu vyšetřování a vysvětlit, proč už tak dlouho čekáme na jasnou zprávu o tom, kdo je viníkem této ekologické katastrofy,“ uvedl poslanec ODS a starosta Uherského Hradiště Stanislav Blaha.

Občanská demokratická strana ODS



Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Zahradil (ODS): Ke strategickým úvahám o jaderné energetice v ČR Skopeček (ODS): Paní komisařka Jourová mistruje skutečné demokracie Lesák (ODS): Vedení kraje neuváženě zadlužovalo Středočechy Fiala (ODS): Nad tímto nelze mávnout rukou

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.