ODS: Zrušení nouzového stavu otevřelo prostor k jednání

Občanští demokraté oceňují, že se po čtvrtečním zrušení nouzového stavu a následném jednání premiéra s hejtmany konečně rozběhla konstruktivní diskuse s vládou. Na jejím konci by měl podle ODS být plán, jak efektivně bojovat s pandemií covid-19, protože to se dosud ČR nedařilo.

ODS zároveň upozorňuje, že bude dělat vše pro to, aby se ČR vrátila do ústavního rámce, který mohl být podle Petra Fialy opětovným vyhlášením nouzového stavu porušen.

„Pokusy o zvládnutí pandemie v ČR dopadají katastrofálně, vláda nepostupuje dobře a nouzový stav sám o sobě není žádným řešením. Po 135 dnech v nouzovém stavu se čísla horší a vládní opatření nevedou k tomu, abychom si s covidem poradili. To se musí změnit. My všichni se snažíme pro české občany prosadit lepší, rozumnější a efektivnější opatření, která by měla důvěru lidí a vedla k tomu, že se ve zvládání pandemie konečně zlepšíme. Neschválení nouzového stavu otevřelo cestu k jednání. Hejtmani, kteří chtěli zabránit tomu, aby nouzový stav platil jen v některých regionech, byli ve složité pozici a jejich jednání s vládou sice nepřinesla očekávaný výsledek, ale důsledkem dění v posledních dnech je konečně konkrétní a konstruktivní jednání s vládou. Doufám, že dojdeme k dohodě na podobě pandemického zákona a měli bychom nakonec dosáhnout toho, že se bude rychleji testovat, postupně se vrátí děti do škol, nebo se rozumně a za dodržení hygienických podmínek otevřou obchody a služby. Nechceme se ale smířit s tím, že nouzový stav, jak ho vyhlásila vláda, je v tuto chvíli neústavní a náš poslanecký klub udělá všechno pro to, abychom se do ústavního rámce vrátili. Konkrétní kroky už podnikli také senátoři v čele s Milošem Vystrčilem,“ říká předseda ODS Petr Fiala.

„Některé kraje žádaly kvůli katastrofální situaci o nouzový stav, pro nás bylo důležité, aby neplatila jiná opatření v každém z krajů, proto jsme hledali dohodu v Asociaci krajů napříč politickým spektrem. Naším cílem bylo vytvořit prostor pro jednání vlády s opozicí a pro dohodu, na jejímž konci budou smysluplná opatření, kterým budou lidé věřit a která budou respektovat. Proto jsme také představili naše požadavky na uvolnění některých zbytečných zákazů, které naopak vedly k větší koncentraci lidí v uzavřených prostorech, jako například omezení úředních hodin. Konečně se jedná o pandemickém zákoně a ukazuje se i ochota vlády po opozičním a hejtmanském tlaku otevřít obchody. Důležitá je ale bezpečnost lidí, a proto musí jít otevírání ruku v ruce s hygienickými opatřeními,“ uvádí předseda Asociace krajů Martin Kuba.

„Více než 130 dní žijeme v nouzovém stavu. Troufnu si říct, že pro každého z nás je prioritou zvládnout tuto pandemii co nejrychleji a nejlépe. Opatření, která vláda v rámci nouzového stavu zavádí, bohužel příliš nefungují. Situace se nelepší. Návrhy opozice vláda nepřijímá, nechce jednat, nechce se dohodnout na změnách. Potom se opozice v Poslanecké sněmovně dostala do situace, kdy neměla jinou možnost než prodloužení nouzového stavu nepodpořit a vynutit si tak jednání. Což se stalo. Bohužel se vláda pro mě nepochopitelně rozhodla i po neprodloužení nouzového stavu s opozicí nejednat a snažit se nalézt společné řešení pro úspěšné překonání pandemie. Namísto jednání s opozičními poslanci začala vláda jednat s hejtmany, kteří se dostali pod obrovský tlak. Věděli, že vláda a koalice se nechovají správně, ale zároveň si uvědomovali, že pokud toto chování vlády a její nabídku neakceptují, půjde o zdraví a životy občanů v jejich krajích. Je také nutno říci, že hejtmani vyzývali k jednání s opozicí v Poslanecké sněmovně a nebyli vládou bohužel vyslyšeni. Úkolem Senátu je dbát na dodržování ústavy a zároveň pomáhat, abychom úspěšně pandemickou krizi překonali. Chci zdůraznit, že podáním návrhu k Ústavnímu soudu na neústavnost opětovného vyhlášení nouzového stavu na dalších 14 dní nijak neohrozíme akceschopnost vlády při překonávání pandemie. Výsledek jednání Ústavního soudu bude totiž znám zcela jistě až po více než 14 dnech. Zajistíme však, že do budoucna budeme všichni vědět, zda se vláda chovala protiústavně, i když tak činit nemusela a zda je možné, aby se něco podobného v budoucnu opakovalo. A to přesně, tato ochrana dodržování Ústavy, je jedna ze základních rolí Senátu,“ uzavírá předseda Senátu Miloš Vystrčil.

