Občanská demokratická aliance (ODA): Když dotace škodí

Šest tisíc toastových chlebů za hodinu bude brzy chrlit nová linka pekárny Penam, která spadá do holdingu Agrofert ze svěřenského fondu premiéra Andreje Babiše. A to díky 100milionové dotaci, kterou firma obdrží z fondů Evropské unie. Dotace pokryje

Konkurenční společnost United Bakeries dle svého vyjádření podobný chléb vyrábí již osm let. „Výrobek bez konzervantů a se sníženým obsahem soli tady už dávno je. Netřeba ho vyvíjet a už vůbec ne dotovat,“ uvedl pro ihned.cz mluvčí pekárny Jaroslav Pomp. Upozornil také, že jejich firma na svou linku žádnou dotaci neobdržela.

Proti systému dotací se Občanská demokratická aliance vymezuje již od svého založení v roce 2017. Přesně toto je ukázkou toho, proč jsme tak neústupní.

Znamená to, že Penam přichází s produktem, o který bude mezi zákazníky nepochybně zájem, ale je výrazně zvýhodněný při uvedení na trh. Dá se předpokládat, že se Penam pokusí cenově díky dotaci svůj produkt zákazníkům nabídnout levněji a United Bakerais může svou investici a produkci postupem času odepsat, protože jej Penam vytlačí z trhu.

Otázkou pouze zůstane doba, po kterou dokáže nedotovaný výrobce odolávat dotací zvýhodněnému konkurentovi.

Odmyslíme-li si, že mezi Penamem a United Bakeries již roky trvá nejen konkurenční boj, ale i obchodní spor, který vznikl pokusem Penamu o pohlcení United Bakeries, a také pikanterii, že Penam přes svěřenecký fond de facto patří premiéru Babišovi, zůstává v popředí fakt, že dotace deformují trh a konkurenční prostředí.

Kolik podobně přidělených dotací již v minulosti poškodilo firmy, které se bez nich dokázaly obejít a kolik firem naopak díky dotacím získalo ohromnou konkurenční výhodu. Lhostejno v jakém odvětví průmyslu.

ODA je zastáncem EU, jsme ale především pravicovou stranou, která chce rovné konkurenční prostředí a volnou soutěž o zákazníka. Přízeň zákazníka lze získat tvrdou prací, inovacemi, nápady a dobrým marketingem. Dotace jsou v tržním prostředí zlo. Jsou prostředkem k likvidaci konkurence. Dotace mohou jít do veřejně prospěšných projektů, do dopravní infrastruktury, do zdravotnictví, ale ne do privátního podnikání. To je socializace, která bohužel poškodí pestrost a podpoří monopolizaci.

Snad se v EU najdou v budoucnosti lidé, kterým toto dojde, protože by byla strašná škoda, aby EU zničila sebe sama nesmyslnými zásahy do podnikání a trhu.

Občanská demokratická aliance ODA



Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Občane, před vstupem do EU jsi žumpu vyvážel. Na zimu jsi skládal metráky uhlí, abys byl v teple. Předseda ODA Sehnal účtuje s těmi, kdo prosazují Czexit Sehnal (ODA): Poděkování si zaslouží všichni kandidáti prezidentských voleb Praktických zkušeností mám víc než všichni ostatní kandidáti dohromady, říká prezidentský kandidát Kulhánek Občanská demokratická aliance postavila do čela kandidátek bývalou primátorku a architekta

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV