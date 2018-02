Odmítněte zákon o referendu, vyzvali politici TOP 09

TOP 09 nepovažuje za odpovědné přijímat zákon o obecném referendu, protože mimo jiné může ohrozit bezpečnost země. V jednom rozhodnutí by mohla Česká republika vystoupit z NATO, odejít z Evropské unie nebo zcela rozbít ústavní systém. „Návrh poslanců SPD umožňuje změnit Ústavu ČR bez jakéhokoliv omezení, a to je velká hrozba. Už to, že referendum nedává prostor k dialogu, který je základem demokracie, je problematické. Možnosti jsou zde pouze ´ano´ nebo ´ne´. Nedává prostor politikům, které si voliči vybrali jako své zástupce, aby našli kompromisní nebo zcela nové řešení problému,“ uvedl předseda TOP 09 Jiří Pospíšil.

„Při diskuzích o zavádění obecného referenda dnes zaznívá, že by z něj měly být vyjmuty otázky zahraniční politiky, a tím že budou všechny možné problémy vyřešeny. To ale není pravda. Pokud obecné referendum jednou zavedeme, byť s výjimkami, hrozí, že předmětem dalších politických jednání bude v budoucnosti rozšíření oblastí, o kterých bude možné referendem rozhodovat. Dnes bychom tak spustili proces, na jehož konci skončíme mimo vyspělou Evropu a v náručí Ruska. Také proto TOP 09 zavádění obecného referenda odmítá. Referendum podle nás patří na místní úroveň, kde jeho používání podporujeme,“ řekl europoslanec Jiří Pospíšil.

TOP 09 TOP 09

Víc, než si myslíte

Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

TOP 09 vyzvala současnou vládu, aby zákon nepodpořila, a bude jednat s dalšími parlamentními stranami o jeho zamítnutí. O případné podpoře vlády hnutí ANO dnes navíc jednalo předsednictvo TOP 09.

„Různé strany dnes připouští za určitých podmínek podporu hnutí ANO. TOP 09 ale nijak nelavíruje, což dnes potvrdilo předsednictvo strany. TOP 09 se nebude účastnit vlády s hnutím ANO a trváme na tom, že vládu České republiky nemá vést trestně stíhaný politik. Budeme tak sice stranou opoziční, ale budeme konstruktivní, ochotní spolupracovat na návrzích zákonů, které považujeme za prospěšné a vybrané novely pak podpoříme. Už dříve jsme předložili několik důležitých novel, pro které budeme hledat podporu ve sněmovně. Jedná se například o posílení nezávislosti nejvyššího státního zástupce nebo pravidla, která zlepší podnikání v oblasti taxislužeb,“ dodala poslankyně Markéta Pekarová Adamová.

Psali jsme: Pospíšil (TOP 09): Masarykovská demokracie začíná být plíživě likvidována Rejmont (TOP 09): Výročí komunistického puče Niedermayer (TOP 09): Společným základem daně proti podvodům Czernin (TOP 09): Nejhorší pozůstatek komunismu je lhostejnost

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV