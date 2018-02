Okamura: Ignorovat fakta může “intelektuál” v kavárně, ale ne odpovědný politik

Elitářský médii protěžovaný politolog Jiří Pehe pokračuje v pomlouvání občanů. Nově řekl pro časopis Respekt, který vydává tunelář Bakala, že demografický vývoj hraje proti "postkomunistickému" táboru Miloše Zemana, jehož prý volí lidé starší a zakořenění v minulosti. Za pět let dle Peheho půl milionu starých voličů "odejde" a přijde půl milionu mladých. Je dle něj navíc otázka, zda Zeman odslouží celé funkční období. "Nemusí zemřít, ale už teď jevil známky velké únavy" řekl Pehe.

Co na to říct? Voliči pana prezidenta hledají autoritu, která je bude hájit, a která stojí za svou zemí. A musím pana Peheho zklamat, protože lidé, kteří podporují tyto atributy, nikdy nevymizí, takže po těch co odejdou, přijdou další generace. Stačí se podívat na členy SPD a naše poslance - máme spoustu mladých lidí a stále přibývají.

Jiří Pehe pravidelně veřejně uráží naše občany, kteří mají jiný názor, než ten jeho správný „multikulturní probruselský“. Podobně jako on se k občanům chovají i další tzv. politologové a různí rádoby experti či vzdělanci. Jiří Pehe je člověk spojený s penězi George Sorose, a blízký spolupracovník Bohuslava Sobotky a Václava Havla. Na svém blogu rozebírá, proč u nás vítězí strany a hnutí, které podle něj obchodují se „strachem z migrantů, strachem z EU a vlastně ze všeho cizího“. Jiří Pehe to vysvětluje "vše prostupující průměrností" Čechů. A Jiří Pehe dále v urážkách občanů pokračuje. Česká společnost se dle něj "ustrašené krčí ve své kotlině", je podprůměrná a provinciálně ponořena do sebe. Dále Pehe říká, že: “V národě, kde si většina lidí mimo vysmívanou 'kavárnu' nedokáže přečíst nebo poslechnout nic v nějakém cizím jazyku, je tato cesta do ještě větší izolace poměrně snadná." Chováme se prý jako zakomplexovaný teenager, který "rodičům" ze západu okopává kotníky a pohrdá jejich standardy.

Co na tuto aroganci elit říct? Myslím, že nemá smysl dlouze komentovat každý výkřik, který nemá hlavu ani patu. V Evropě jsou miliony muslimských migrantů, milióny z nich touží Evropu islamizovat a v podstatě pravidelně páchají teroristické útoky i běžnou kriminalitu. Je na místě mít obavy a je na místě pracovat na nějakém řešení. Tvářit se, že muslimské nebezpečí neexistuje, nemůžeme a nesmíme, protože výsledkem jsou vždy jen další mrtví. Ignorovat fakta může “intelektuál” v kavárně, ale určitě ne odpovědný politik. A my v SPD odpovědnou politiku děláme a budeme dělat.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

místopředseda PS PČR Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: VIDEO Jan Čulík a Jiří Pehe se usadili před kameru a spustili lamentaci na Zemana. Vydrželi čtvrt hodiny a je to vážně husté „To nechápu. Asi lidi nemají jiné starosti!“ Herečka Obermaierová odsuzuje útoky na Zemana, které podnikli Pehe, ukrajinská aktivistka a mnoho dalších Romové podali trestní oznámení na Okamuru. A rovnou za popírání genocidy Okamura zopakoval část slov o táboře v Letech, omluvil se za plot

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV