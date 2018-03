Okamura: Je třeba, aby už skončily obstrukce ze strany Pirátů, KDU-ČSL, ODS, STAN, ČSSD a TOP09

Je naprostou ironií, že politickou hru proti SPD neustále rozehrává KDU-ČSL, jejíž členové v pozici představitelů vlády České republiky navštěvují srazy sudetoněmeckých organizací. Představitelé strany lidové mluví o Sudeťácích jako o „milých, drahých krajanech“. Dovolím si připomenout, že tito pro lidovce „milí krajané“ jsou organizací založenou nacisty a fašisty. Je nutné připomenout pány Rudolfa Lodgmana von Auen, zakladatele Sudetoněmeckého politického hnutí, pana Waltera Bechera, pana Siegfrieda Zoglmana. To nejsou produkty nálepkování. To jsou nacisté a fašisté kovaní hrůzou války a holocaustu. Tito lumpové a ideoví vrazi našeho národa jsou zakladatelé a bývalí mluvčí dnešních lidoveckých „milých krajanů“. Součástí „milých krajanů“ pana Hermana, Bělobrádka a Bartoška je i organizace Witikobund. Je personálně jasně propojena se Sudetským landsmanšaftem. Cituji ze zprávy českého Ministerstva vnitra z roku 2004: „Pozornost si rovněž zaslouží organizace sudetoněmeckých nacistů Witikobund, který v prostředí landsmanšaftu šíří protičeské názory. Programem organizace je odčinění údajných válečných zločinů, spáchaných spojenci na německém národě a dále odstranění lží o německých zločinech včetně takzvané holocaustové kultury, jakožto projevu neněmeckého myšlení“.

A tato KDU-ČSL společně s Piráty chtějí v nás vlastencích vyvolat pocit české viny za nacistické zločiny během druhé světové války. A nás členy a voliče SPD, bytostné demokraty, si dovolí sprostě a lživě nálepkovat jako fašisty či neonacisty, aby odvrátili pozornost od skutečných problémů. Tato zjevná politická kolaborace se přímo vysmívá historickým souvislostem. Je historickým faktem, že sudetští Němci byli jedni z autorů konečného řešení české otázky a pouze vítězství spojenců, zaplacené na našem území životy spojeneckých vojáků, především Rusů a Rumunů, nás uchránila od faktické biologické likvidace.

My v SPD se jasně vymezujeme vůči nálepkování a manipulaci, která dnes na tato témata probíhá. Lidé, kteří hrají politické hry s cílem zvrátit výsledek demokratických voleb, zneužívají utrpení lidí a zneužívají historii. Lidé, kteří chtějí vůči obětem uplatňovat princip pozitivní diskriminace, poškozují památku obětí všech bez rozdílu. Lidé, kteří tvrdí, že český národ je spoluzodpovědný za nacistický holocaust, lžou. Přestaňme zneužívat památku obětí nacismu k politickým cílům. Politické soupeření nechť řeší voliči.

Pokud lidovci prosadí ve Sněmovně popření principu, na kterém Sněmovna začala pracovat, a to poměrného zastoupení podle výsledku voleb, je to samozřejmě součástí politické hry, která má zabránit vzniku stabilní vlády. Je to součástí cynického plánu, jak svázat ruce vítězi voleb a omezit jeho vyjednávací prostor. Hnutí SPD se demokratického soupeření prostřednictvím voličů nebojí. Naopak. Lidé v této zemi mají plné zuby falešné politiky a mediální manipulace. V dalších volbách se o tom jistě přesvědčí i Strana lidová.

Nikdy bych si nedovolil ztotožňovat Stranu lidovou s lidoveckými kolaboranty z let 1948 - 1989. Byli to lidé, kteří zradili demokracii a křesťanské hodnoty. Dnešní vedení Strany lidové se také vykašlalo na demokratické hodnoty a také slouží lidem v Bruselu, kteří ohrožují demokracii a svobodu. Lidovci kolaborují, podráží, škodí, když můžou a popírají hodnoty, o kterých falešně tvrdí, že je hájí. Dělají to pro vlastní moc, peníze a cizí zájmy. Nemají už žádný vlastní program pro Českou republiku a naše lidi. Jsou jako buben. Dělají hluk a uvnitř není nic. Tahle muzika už lidi otravuje. Pošlou je do politického pekla.

Je třeba, aby se Sněmovna vrátila ke své práci. A aby už skončily obstrukce ze strany Pirátů, KDU-ČSL, ODS, STAN, ČSSD a TOP09. Sněmovna musí začít pracovat v zájmu občanů, kteří tuto Sněmovnu zvolili, a k této práci ctila ústavní zvyklosti. Pevně věřím, že je ve Sněmovně dostatek kolegyň a kolegů, kteří odmítnou tancovat jako medvědi podle bubínku Strany lidové.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

autor: PV