Okamura: Nelze problém neplatičů alimentů řešit přenesením platby na stát

Otázku pomoci matkám, kterým otcové neplatí výživné, považuji za velmi potřebný krok. Nelze ale tento problém řešit přenesením platby na stát a vytvořením fakticky nové sociální dávky, což by znamenalo, že za nezodpovědného rodiče budou platit odpovědní ze svých daní. Hnutí SPD prosazuje jinou cestu – v prvé řadě především účinnější vymáhání výživného a také případnou vratnou finanční výpomoc do doby než bude platba obnovena. Náklady spojené s výpomocí by hradil povinný a nikoliv rodič, který pečuje o dítě.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

