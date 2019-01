Okamura: Opět se ukazuje, že je Evropská unie nepoučitelná a nereformovatelná

Komentář na facebookovém profilu k dalšímu nástroji, jak trestat neposlušné státy za to, že nebudou po vůli Bruselu

Evropský parlament přichází s dalším nástrojem, kterým bude trestat "neposlušné" členské státy. Pokud nebudou plnit příkazy z Bruselu, přijdou o peníze. Tímto vyděračským krokem hrozil Brusel v souvislosti s odmítáním uprchlických kvót mnohokrát. Diktátorské metody v Evropské unii se opět projevují. Za obzvlášť nebezpečnou považuji vágní formulaci, za jakých podmínek státy přijdou o peníze. Hovoří se o "nerespektování zásad právního státu". Pod tento termín ale dokáže Brusel skrýt cokoli. Případ Polska a Maďarska, proti kterým byly právě z tohoto důvodu zahájeno disciplinární řízení, je toho pádným důkazem.

Vznikl tak další nástroj, jak trestat neposlušné státy za to, že nebudou po vůli Bruselu. A víme, jak neomarxisté z Bruselu interpretují „lidská práva“. Podle nich mají práva v prvé řadě imigranti a feťáci, zatímco slušní občané národních států evropského původu jsou v jejich představě jenom užitečnou pracovní silou, poslušnými loutkami a nástrojem na ždímání peněz do evropského rozpočtu.

Opět se ukazuje, že je Evropská unie nepoučitelná a nereformovatelná. Současná EU musí skončit. Bohužel lze očekávat, že tento nástroj, který může být klackem Bruselu i na Českou republiku a spojenecké státy Visegrádu, podpoří jako obvykle i premiér Babiš a ministr zahraničí za ČSSD Petříček…

Podpořte nás prosím ve volbách do Evropského parlamentu, abychom mohli s našimi spojenci z italské Ligy Mattea Salviniho, rakouské FPÖ, Národního sdružení Marine Le Penové a s dalšími vlastenci zabránit takovým nehoráznostem. Česká republika přece má právo zastávat odlišné názory od Německa, Francie a dalších členských států Evropské unie. V opačném případě se můžeme rovnou prohlásit za protektorát EU.

Požadujeme po Bruselu, aby se nám nepletl do našich vnitřních záležitostí. Nejsme malé děti, které je potřeba vychovávat. "Byli jsme před Bruselem, budeme i po něm," zvolal by dnes možná významný český historik, politik a vlastenec František Palacký. A měl by naprostou pravdu.

SPD bude vždy a za všech okolností hájit zájmy obyvatel České republiky. Na rozdíl od ostatních prounijních parlamentních stran se nenecháme koupit za desítky milionů eur, které Brusel posílá do všech směrů, aby si za ně kupoval podporu. Z principu věci považujeme za mnohem důležitější než peníze, důstojnost, čest a nezávislost v rozhodování. SPD prosazuje návrat do stavu před Lisabonskou smlouvou – tedy spolupráce svobodných a suverénních států a zachování volného pohybu občanů, zboží, služeb a peněz. Bez direktiv Bruselu. Současný systém evropské integrace musí skončit.

