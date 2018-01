Okamura: Pomatené děvče, které uráželo prezidenta, je v prvé řadě oběť mediálních manipulátorů

Na prezidenta Zemana se u volební urny vrhla polonahá zahraniční aktivistka a vykřikovala před médii, že je náš prezident děvka, aby ho dehonestovala. Sprostota probruselských multikulturních aktivistů je cílený produkt této kampaně, kdy pro některé lidi není důležité, kdo bude prezidentem, ale hlavně aby to nebyl Zeman. Hnutí jako Femen, jehož je aktivistka členkou, jsou výsledkem nenávistné cílené propagandy, která z lidí, co odporují bruselským neomarxistickým elitám, dělají nepřátele lidstva. Je to ukázka fašizace společnosti, kdy nositelé jiného názoru jsou cíleně dehonestovaní a ostrakizovaní. Typickými reprezentanty takových metod jsou v Parlamentu Kalouskova TOP 09, Piráti, KDU-ČSL a STAN. A pomatené děvče, které uráželo přímo zvoleného českého prezidenta, je v prvé řadě oběť mediálních manipulátorů, jako je třeba Česká televize a další propagandistická média.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

místopředseda PS PČR Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Rozbít té krávě držku! Napadení prezidenta Zemana má pokračování. TOP 09 útok pochválila Podporou té opilé prostitutky dáváte hlas Putinovi. Čtěte prohlášení, kterým se světově známá skupina hlásí k útoku na Zemana Skopeček (ODS): Teatrální, vulgární exhibice naprostých magorů do volebních místností nepatří VIDEO Volby začaly zostra: Po prezidentu Zemanovi se přímo u urny sápala svlečená aktivistka

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV