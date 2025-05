Senátorka Mračková Vildumetzová: Jurečka a jeho kanonáda o tom, jak tu šíříme strach

Tohle si nemůžu nechat pro sebe. To nemůže zůstat za zdmi Senátu. Musíte vědět, jakého máme ministra práce a sociálních věcí. Že jsou Marianu Jurečkovi lidi vážně ukradení.

Řekla jsem mu, že u nás v Kraslicích končí firma Sametex. Po 140 letech. Asi 120 zaměstnanců dostalo výpověď. A že by měl tedy přehodnotit to rozhodnutí, aby ve městě zrušil Úřad práce. Logicky.

A jeho reakce? Místo, aby řekl, že se na místo pojede podívat, že zjistí situaci a že tady možná splní, co sliboval a Úřad práce v obci s rozšířenou působností nezruší, zase spustil jen kanonádu řečí o tom, jak tu šíříme strach a jak máme skvělou pobočkovou síť v rámci České pošty.

No. To fakt nemáme, pane ministře. A tak jsme vystoupila a panu ministrovi to řekla od plic. Budu ráda, když si najdete chvili, abyste si to poslechli.

Mgr. Jana Mračková Vildumetzová ANO 2011



senátorka Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky