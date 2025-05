Veřejný výsměch Fialovi: Připomíná jednoho žebravého chlapce z Hlaváku

V úvodu pořadu XTV Podtrženo sečteno se komentátorka Karolina Stonjeková vyjádřila k výroku premiéra Petra Fialy: „Dejte nám ještě čtyři roky a udělám, co jsem slíbil.“

„Mně se moc líbil ten titulek: ‚Dejte nám čtyři roky a udělám, co jsem slíbil.‘ Když o tom tak přemýšlím, tak mi Petr Fiala čím dál tím víc připomíná jednoho takového žebravého chlapce z Hlavního nádraží, který tam operoval asi před dvaceti lety. Vždy přišel a dokázal nahodit neuvěřitelně autentický nešťastný výraz a přišel k vám s nějakou historkou,“ zavzpomínala komentátorka Karolina Stonjeková.

Voliči Spolu podle ní naivně naletěli slibům svého lídra, že budou nízké daně, méně byrokracie, malý a efektivní stát. „Pan premiér Fiala evidentně má špatnou paměť. Už si moc nepamatuje, k čemu všemu se zavázal a co všechno slíbil. Teď hraje na city. Snaží se voliče přesvědčit. Přestává to být autentické, vtipné, začíná to být místy až nedůstojné. Měl čtyři roky, kdy tohle všechno mohl dělat. Místo toho se rozhodl dělat velkou zahraniční politiku. Podnikal cesty do Kyjeva, organizoval nejrůznější muniční iniciativy. A tvrdil nám, že náš blahobyt a osud se odvíjí od toho, jak dopadne válka na Ukrajině. Teď je evidentní, jak ta válka dopadá. Ukrajina bude zdecimovaná a stejně tak zdecimované zůstanou naše peněženky. Bylo by fajn, kdyby decimace postihla i volební výsledek koalice Spolu a tohoto sympatického pána,“ vyjádřila se Stonjeková.

Rituální očista ruského plynu prostřednictvím německého potrubí

Dále komentovala slova odborníka na energetiku Pavla Janečka, že ruský plyn k nám stále teče. „Ta situace se vysvětluje velmi jednoduše. Na jedné straně vzletné proklamace o tom, že už ani korunu za drahé energie nebudeme platit agresorovi, na druhou stranu – pokud jde zrovna o ten plyn – tam jsme si vyjednali nějakou výjimku. Čili v době, kdy se tu hlasitě křičelo, že si raději vezmeme dva svetry než jedinou kapku ropy, plynu, čehokoli od agresora, jsme si vyjednávali výjimku právě na ten ruský plyn,“ připomněla Stonjeková.

A dodala: „Bylo to zakamuflováno. Měli jsme pocit, že když k nám ruský plyn teče přes Německo, tak to vlastně není ten špatný plyn. A pointa toho příběhu je, že za stejnou komoditu platíš víc,“ zdůraznila Stonjeková. Jde podle ní o jakousi rituální očistu ruského plynu prostřednictvím německého potrubí.

Vyjádřila se také k tvrzení, že až 400 tisíc voličů Spolu nechce k volbám. „Já se jim nedivím, že se jim nechce. Jednak dostali pravý opak toho, co před čtyřmi lety volili – to je první věc. A druhá věc je, že přestalo fungovat strašidlo antibabišem. Jestli se této vládě něco podařilo, tak toho džina, kterého sami vytvořili, se jim podařilo chytit a zašpuntovat do láhve. Velmi poctivě a pevně, takže nehrozí, že by mohl zase z láhve uniknout,“ míní Stonjeková.

ODS na koalici Spolu doplácí

Když je někdo nespokojený volič Spolu, nepůjde volit strany opozice. Zlatou střední cestou je, že zůstane doma. „Někteří voliči si to vyzkoušeli už v krajských volbách, proto strany vládní koalice dost pohořely. Je možné, že se to zopakuje i ve volbách, které nás čekají,“ předpovídá komentátorka.

ODS podle ní vždy volili vzdělanější, movitější lidé, kterých se dotýkají vyšší daně i byrokratické buzerace. „A jsou to lidé, kteří si dokážou spočítat, že není důležité, jestli investovat jedno, dvě nebo tři procenta HDP na obranu, protože důležité je, jak. Za co konkrétně peníze budou utraceny. Pes není zakopaný v procentech, ale v tom, co se za ty peníze reálně pořídí. Manévrovací prostor pro koalici Spolu je v tomhle velmi malý. Navíc se začíná ukazovat, že ODS na koalici Spolu doplácí. Ještě před čtyřmi roky se mohla tvářit, že jí to vlastně vychází, že z toho profituje. Teď už je jasné, že na to doplatí. Až disciplinovaný lidovecký volič vezme za plentou tužku, bude kroužkovat, a spousta lidí se bude ještě hodně divit,“ domnívá se Stonjeková.

Zkritizovala také ministra Víta Rakušana. Připomněla jeho starší kauzy i tu nejnovější – policie nedokázala ochránit účastníky pokojně probíhajícího pochodu Hnutí pro život, kterého se účastnily i rodiny s dětmi.

„Nejabsurdnější mi na tom přijde to, co je za tím. Jsou tady lidé, kteří bojují za práva, aby někdo mohl zabít nenarozený plod. Ospravedlňují to tím, že ‚moje tělo je moje volba‘. Souhlasím s tím, že kdo dítě považuje za svoje tělo, by ty děti raději mít neměl. Nedává mu to dobrou výbavu pro to, aby byl kvalitním rodičem. Ale v dnešní době existuje obrovská škála prostředků, jak nepočít, když počít nechceš – v tom je ta modernost, že nejsme ve středověku. Tvářit se, že ta modernost spočívá v tom, že když to dítě nechceš, tak si někam zajdeš a necháš si od toho ‚pomoct‘, to je naprosto absurdní,“ míní komentátorka Stonjeková.

