Okamura: Prezidentem ČR musí být vlastenec odmítající další demontáž suverenity země

"Zeman dělí společnost, protože je prezidentem dolních deseti milionů", řekl dnes Jiří Drahoš v duelu na ČT. Kéž by to byla pravda a dolních deset milionů nedalo hlas elitářskému nadčlověku Jiřímu Drahošovi, který odpírá referendum, tedy právo občanům vládnout své vlastní zemi. K posouzení toho, kdo je přesvědčivější, samozřejmě nemůže sloužit pouze debata na ČT. Sebekrásnější řeči, kterými se dnes pan Drahoš najednou vydával za bojovníka s Bruselem a migranty, těžko překryjí jeho dosavadní nečinnost nebo aktivní vítačství nelegálních migrantů i jeho zkorumpovanost Sorosovými organizacemi, které do něj investovaly miliony. Volba prezidenta musí být podložena především dosavadní prací kandidáta pro občany, pro republiku a sílou osobnosti - a tady je to sto ku nule v neprospěch kandidáta Drahoše.

Vyzývám k maximální podpoře stávajícího prezidenta Miloše Zemana ve druhém kole prezidentské volby. Volba jeho protikandidáta Jiřího Drahoše je volbou diktátu EU a její imigrační politiky. Proto je v současné situaci nutné volit prezidenta Zemana bez ohledu na výhrady a různá stanoviska mezi ním a SPD. Jedná se o další směřování naší politiky ze strany prezidenta na dalších pět let.

V druhém kole prezidentských voleb je třeba opět podpořit kandidáta podporujícího principy přímé demokracie. Především jde o podporu přímé volby politiků a podporu zákona o obecném referendu, které umožní občanům rozhodovat o zásadních otázkách, včetně členství v EU. Prezidentem České republiky musí být vlastenec odmítající další demontáž suverenity země a důsledně odmítající nelegální imigraci a islamizaci společnosti. Prezidentem musí být člověk hájící zájmy naší země a nesmiřitelný bojovník s mezinárodním terorizmem. Z obou kandidujících osob ve druhém kole při pohledu na to, který z nich sdílí alespoň částečně stejné programové cíle jako naše hnutí SPD, je takovým kandidátem současný prezident Miloš Zeman.

Prosím voliče ostatních kandidátů, aby zvážili, nakolik je nenávist vůči prezidentu Zemanovi přednější než zájmy naší země.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

autor: PV