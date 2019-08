Okamura (SPD): Absence „alternativy“ znamená konec demokracie a totalitu

Už mě to fakt nebaví, jak orgány Hamáčkova (ČSSD) ministerstva vnitra plivou na slušné občany, kteří se jen chtějí bránit. Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ) ve své výroční zprávě za loňský rok uvedla, že činnost takzvaných alternativních médií je hrozbou do budoucna. Prý šíří dezinformace, konspirační teorie a nenávist… NCOZ nezmínila žádné konkrétní weby. Jen bych k tomu ale poznamenal, že absence „alternativy“ znamená konec demokracie a totalitu. Když někdo upozorňuje na to, že imigranti shazují lidi pod vlak a dětem řežou hlavu, což je prokazatelný fakt, šíří dezinformace a nenávist? Co kdyby se radši naši experti z NCOZ třeba zaměřili na to, aby čeští lidé byli v bezpečí a nebyli napadáni imigranty? Skutečnou hrozbou pro bezpečnost českých občanů, jste Vy, pane Hamáčku, „experti“ a čučkaři NCOZ, kteří místo ochrany slušných lidí tyto lidi chcete kriminalizovat!

Šíří nenávist a dezinformace ten, kdo upozorňuje na to, že španělská a francouzská vláda za souhlasu bruselských elit mlátí protestující občany? Šíří nenávist, konspirační teorie a dezinformace ten, kdo upozorňuje na to, že USA rozvrátily mnoho států na Blízkém východě a že po nich zůstaly statisíce mrtvých a potoky krve? Šíří nenávist ten, kdo varuje před islámským extremismem a islámským antisemitismem?

Šíří nenávist ten, kdo tu nechce mít teroristické útoky a že nesdílí názor islámu, že ženy jsou podřadné bytosti?

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

O boji proti dezinformacím a nenávisti, vyprávějte Markovi Petružálkovi, kterému ve Znojmě rakouský Turek podřízl hrdlo! Marek upadl do kómatu, oslepl a ochrnul! Vyprávějte to číšníkovi z Prahy, kterého brutálně napadli Nizozemci imigrantského původu! Vyprávějte to dívce znásilněné u Lukavce!

Pane ministře vnitra Hamáčku, že se nestydíte! Co kdyby se radši experti z NCOZ třeba zaměřili na to, aby čeští lidé byli v bezpečí a nebyli napadáni imigranty? Lidé jsou v Evropě vražděni imigranty, hrozbou jsou ale podle Vás ty alternativní servery, které to netutlají? Je to opravdu hnus. Skutečnou hrozbou pro bezpečnost českých občanů, jste Vy, pane Hamáčku, „experti“ a čučkaři NCOZ, kteří místo ochrany slušných lidí tyto lidi chcete kriminalizovat!

