Okamura (SPD): Amerika ale i západní Evropa ukazuje, že multikulturní soužití neexistuje

Dnes máme krom jiného mezinárodní den dětí, který tak trochu zapadl v koronavirovém dění. Přeji vše nejlepší všem našim dětem a současně přeji i rodičům hodně radosti z dětí, děti zdravé a šťastné. Přeji také naší společnosti, aby vše co dělala, dělala pro dobro našich dětí, protože budoucnost dětí je také budoucnost naší země, naší kultury, našich hodnot a naší civilizace. Milé děti drazí rodiče, přeji vše nejlepší.

A dovolte mi dnes také věnovat několik slov studentům na středních školách. Dnes probíhají první den maturitní didaktické testy. Držím Vám palce a věřím, že budete úspěšní. České školství má stále dobrou úroveň, byť se díky nesmyslným reformám, jako je inkluze dostává do problému. Věřím, že i s ohledem na obtíže v přípravě budou letos učitelé jednat ve sporných případech ve prospěch studentů. Zároveň přeji maturantům úspěch v přijímacím řízení na vysoké školy. Vyberte si uvážlivě a nebojte se náročného studia, kde se skutečně něco naučíte, co uplatníte v životě. Je to základní předpoklad, že budete úspěšní. Váš profesní úspěch je základem i úspěchu naší země.

V USA probíhají masové bouře spojené s vandalstvím a ničením. Policie a národní garda zatkla už tisíce lidí. K tomu se ještě později v dnešním videu vrátím. Proč to teď zmiňuji? Slyšíme kolem sebe řadu výzev, že Česká republika má jít směrem západním a kdo slepě nevystupuje pro EU nebo USA je prý proruský nebo pročínský. Pouliční drancování v USA potvrzuje omezenost těchto názorů. USA pro nás nemohou být nekritickým vzorem. Je to jiná společnost, s jinou tradicí.

Česká republika se musí držet svých hodnot demokracie a svobody, které nám zanechal prezident Masaryk. V letošním roce si připomínáme 70 let od popravy Milady Horákové. Není pochyb o tom, že šlo o justiční vraždu političky, která byla provedena, aby zastrašila společnost. Bohužel jsme dnes v rámci EU opět svědky pokusů kriminalizovat každého, kdo vybočí s politických názorů takzvané korektní politiky. Připomínám případ kolegyně Karly Maříkové, kterou jsme minulý týden ubránili ve sněmovně před vykonstruovaným obviněním. Měla být trestně stíhána jen za to, že veřejně vyjádřila nesouhlas s nelegální migrací a islamizací Evropy.

To co diktují elity EU společně s kolaboranty v národních státech, není nic jiného než krajková podoba totality z let padesátých. Lidé jsou dnes udáváni a řádění různých probruselských aktivistů na některých vysokých školách si nezadá s dobou nástupu totality.

Dnes mě zaujalo vyjádření premiéra Babiše, který kritizuje ekonomické plány EU. Nechal se slyšet, že EU sice dává dotace, ale zahraniční společnosti odtud vyvádí daleko více peněz. Pane premiére, konečně jste pochopil zlodějnu nadnárodních korporací, na kterou SPD již léta upozorňuje? Řešit jí ale nebudete, Vaše výroky chtějí pouze zabránit dalšímu nárůstu podpory hnutí SPD. Hnutí SPD se nadnárodních korporací nebojí a podali jsme konkrétní návrhy změn zákonů, které omezují vyvádění dividend. Tyto návrhy nám, pane premiére, blokujete. A moc dobře to víte. Něco jiného říkáte a něco jiného děláte.

A teď zpátky do USA. Napříč Spojenými státy v neděli pokračovala vlna protestů proti policejní brutalitě. Manifestace se konaly ve městech na východním i západním pobřeží USA a z některých míst jsou opět hlášeny střety policie s demonstranty, rabování a zapalování aut, ale také kostelů. Krom jiného prezident Trump oznámil, že Spojené státy zařadí krajně levicové antifašistické hnutí Antifa na seznam teroristických organizací. To není dobrá zpráva pro předsedu českých pirátů Ivana Bartoše, který se otevřeně k Antifě hlásí, jelikož jak jemu, tak i jeho mnohým přátelům z evropské Antify bude hrozit v USA zatčení a soud za podporu terorismu. Antifu Američané viní z podílu na nynější vlně násilností pod záminkou protestů proti smrti černocha George Floyda. Ten zahynul, když se ho policisté pokoušeli násilím zpacifikovat, protože odmítal nastoupit do policejního auta.

Česká média popisují oběť násilného zatčení pozitivně. Podíval jsem se podrobněji na okolnosti případu. George Floyd měl problémy s drogami a poslední trest pět let vězení odseděl v Texasu za loupežné přepadení. A když Floyd platil za cigarety v obchodě nezvykle velkou bankovkou, prodavač podlehl rasovým předsudkům, že peníze jsou falešné a zavolal policii. George Floyd naposledy vydechl v pozdních pondělních hodinách krátce po umístění do vazby. Příčina smrti podle policejní pitvy byla kombinace stresu ze zásahu, špatný zdravotní stav a drogy nebo alkohol nebo obojí v těle. O udušení se podle zprávy nejednalo. Zde bych rád za sebe zdůraznil, že zásadně odsuzuji násilí na lidech a odmítám cokoli zlehčovat. Uvádím zde pouze fakta. A na základě těchto faktů davy zapalují, rabují a ubíjí do bezvědomí nevinné lidi nebo lidi, kteří brání svůj majetek před zničením.

Poučení pro nás? Amerika ale i západní Evropa ukazuje, že multikulturní soužití neexistuje. Rabování a vypalování je pravidelný jev ve většině západních zemí, kde žije víc etnických a kulturně nepřátelských skupin. Nepřátelských k bíle většině, nepřátelských k evropskému sekulárnímu a demokratickému systému. Jak záminka pro násilí a rabování slouží cokoli - zásah policie, sociální nespravedlnost i živelná pohroma. Vzpomeňme na hurikán Katrina, jehož obětí bylo v americkém New Orleansu 1836 životů a jak známo, bylo tam mnoho obětí rabování, vraždění a znásilňování, které ve městě vzápětí vypuklo.

Za živelnou pohromu bych označil i skupiny rabujících, a bohužel v tuhle chvíli hrozí, že se přelije i do Evropy. Na podporu amerických protestů stovky demonstrantů v londýnském obvodu Peckham zastavily veškerou dopravu na místní hlavní komunikaci. Příští týden ve středu, v sobotu a v neděli se pak budou protesty konat v Londýně v Hyde Parku, před parlamentem a před americkým velvyslanectvím.

Češi a Moraváci si také užili přírodní katastrofy v podobě obrovských ničivých povodní v Praze a na Moravě v minulých letech. Je fajn, že pro drtivou většinu lidí, to byl naopak podnět pomáhat postiženým a rabovalo skutečně jen pár jednotlivců z takzvaně nepřizpůsobivých skupin a to bez ohledu na pleť. Važme si toho, v jaké společnosti žijeme, bez většího vlivu cizích kultur a nepřizpůsobivých migrantů, važme si skutečně klidu a míru, který máme také díky tomu, že drtivá většina obyvatel naší země a to bez ohledu na původ, sdílí stejné kulturní hodnoty. Je to čím dál vzácnější dar, o který bychom neměli přijít.

Tento pátek a sobotu 5. až 6. června se budou konat doplňovací volby do Senátu ve volebním obvodu 32 (Teplice). Kandidátem hnutí SPD je náš člen Ing. Bohumil Ježek, pedagog a krajský zastupitel. Ve svém programu prosazuje mj. ukončení zneužívání sociálních dávek nepřizpůsobivými občany, výraznou podporu pracujícím rodinám s dětmi, tlak na zamezení výstavby arabských vesnic v okolí Teplic, utlumení drogové scény na Teplicku, pomoc lidem v dluhových pastech a konec dalšího předávání moci do EU. Ing. Ježek má plnou podporu předsednictva hnutí SPD a žádáme všechny naše organizace a členy o jeho maximální podporu a místně příslušné členy a voliče o maximální volební účast. SPĎáci volí SPĎáky!

2. června 2015 bylo založeno hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD). Slavíme tedy 5. výročí založení, kdy poslanci Tomio Okamura a Radim Fiala založili naše vlastenecké hnutí a byly registrovány první stanovy hnutí u ministerstva vnitra. Od té doby naše hnutí přijalo do svých řad tisíce členů a zřídilo ve všech krajích regionální, oblastní a místní kluby. Absolvovali jsme úspěšně postupně za 5 let všechny volby, tedy krajské, sněmovní, komunální, evropské a senátní. K dnešnímu dni máme 18 krajských zastupitelů, 19 poslanců, 155 zastupitelů ve městech a obcích a 2 europoslance. Stali jsme se postupně čtvrtým nejsilnějším politickým subjektem zastoupeným ve Sněmovně a zároveň pevnou součástí politického spektra. Dnes jsme jediným politickým subjektem, zastoupeným ve Sněmovně, který důsledně hájí národní zájmy, tradiční hodnoty a prosazuje přímou demokracii. Děkujeme tímto všem našim členům, příznivcům a hlavně voličům za trvale velkou přízeň. Zároveň tímto vyzýváme ostatní vlastenecké politické subjekty s podobným programem ke spolupráci a sjednocení, protože SPD prokázala, že má na rozdíl od ostatních malých stran a hnutí možnosti svůj program prosadit. V nastoupené cestě budeme pokračovat i nadále prosazováním našeho programu. Česká republika na 1. místě!

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

