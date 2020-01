Okamura (SPD): Babišova vláda bohužel podporuje lichváře a exekutory

SPD podalo ve Sněmovně zákon, aby byl nově významným dnem 15. březen, a to jako Den památky obětí okupace českých zemí nacistickým Německem. Zároveň navrhujeme v zákoně změnit označení významného dne 18. června ze Dne hrdinů druhého odboje na Den hrdinů odboje proti okupaci českých zemí nacistickým Německem, jelikož dosavadní pojem druhý odboj je neurčitý, neadresný a neutrální a zejména u mladší generace málo známý. A na základě již přijatého zákona, jehož bylo SPD spolupředkladatelem, je letos poprvé v kalendáři nový významný den, a to 21. srpen jako Památný den obětí invaze a následné okupace vojsky Varšavské smlouvy.

15. březen 1939 byl počátkem nejtragičtější etapy moderních českých dějin, kdy země přišla o zbytky suverenity. Z výsledků bádání historiků z Vojenského ústředního archivu vyplývá, že počet obětí nacismu v tehdejším Československu je zhruba 343 tisíc lidí a dalších 122 tisíc lidí bylo perzekuováno. Proto jsme v SPD přesvědčeni, že má být 15. březen jednoznačně připomínán nejen jako památka těchto obětí.

Náš návrh na zavedení 15. března jako památného dne již veřejně odmítá ODS a TOP09. „Řekl bych, že je to účelový krok, kterým oslovuje SPD své voliče, aby jim zatleskali,“ zhodnotil návrh místopředseda ODS Martin Kupka. „Nevidím důvod k podpoře takového návrhu,“ řekl šéf poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek. A místo připomínky 15. března navrhují poslanci tzv. demobloku jiný den – STAN podal návrh, podle něhož by v kalendáři měl být 1. květen označen kromě Dne práce také Dnem vstupu ČR do EU…

SPD ve Sněmovně již podalo kompletní sadu zákonů, které jsme slíbili v našem volebním programu. Minulý měsíc jsme podali zákon, který ukončí zneužívání sociálních dávek nepřizpůsobivými a zároveň je bude tvrdě motivovat k řádnému životu. Podali jsme také zákon na zásadní pomoc lidem v dluhových pastech, jelikož je SPD jediná strana, která za to bojuje. SPD navrhuje, aby mohl dlužník platit přednostně jistinu dluhu, a nikoliv nejprve náklady a úroky, jako je tomu v současnosti. Náš návrh také ruší placení úroků z úroků z prodlení a z úroků, neboť považujeme úroky z úroků za vyloženě nemorální. Vláda ANO, ČSSD a KSČM ale naše návrhy odmítá a odmítají také náš návrh na zestátnění exekutorů. Podpořte nás u voleb, ať jsme silnější!

Babišova vláda bohužel podporuje lichváře a exekutory, proto ve svém stanovisku také odmítla další návrh zákona od SPD, který má potírat lichvářské praktiky! Navrhujeme zastropování roční procentní sazby nákladů (RPSN) u půjček jako nástroj pro boj s lichvou. Právě lichvářské praktiky jsou přitom prvním krokem jak se dostat do dluhové pasti. Zastropování RPSN přitom platí ve většině zemí EU.

Tyto návrhy jsou součástí námi navrhovaného komplexního řešení problematiky dluhových pastí, exekucí a lichvy. Podpořte SPD u voleb, abychom byli silnější a mohli naše návrhy prosadit!

A já se ptám – čí zájmy hájí vláda hnutí ANO, ČSSD a KSČM? Obyčejných lidí nebo lichvářů a exekutorů? Vládní strany to dělají fikaně - jakoby navrhují malé dílčí změny, aby zamaskovaly fakt, že odmítají skutečné systémové řešení problému. A tím se snaží obalamutit občany, že jakoby něco dělají. Opak je však pravdou a systém se nemění.

Za SPD jsme do Sněmovny předložili řadu dalších potřebných zákonů. Již prošel náš návrh na zpřísnění trestů za týrání zvířat. Byť ve velmi měkké a kompromisní verzi, protože poslanci hnutí ANO, ČSSD a ODS přísnější tresty zablokovaly.

Již z loňského roku Sněmovna projednává náš návrh zákona o referendu, o přímé volbě a odvolatelnosti politiků, o přímé hmotné odpovědnosti politiků (a všech kdo hospodaří s veřejnými penězi), o zákazu propagace islámské ideologie, o zákazu islámského zahalování a další.

Předložili jsme také zákon o minimálním důstojném důchodu tak, aby nikdo neměl méně než je hranice chudoby (12 tis. Kč čistého) – a až od této částky zásluhově. Samozřejmě podmínkou zůstává odpracovaný počet let. Za invalidní a starobní důchody do 12 tis. Kč se prostě nedá vyžít! Vláda ale našemu návrhu brání! Přitom peníze v rozpočtu jsou - stačí zrušit financování politických neziskovek, dávky nepřizpůsobivým a stáhnout vojáky z Afghánistánu jako to udělala Francie, která je přitom také v NATO!

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

Podali jsme také návrh zákona, aby se důchodcům s nejnižšími důchody do 10 tis. Kč měsíčně přidalo navíc ještě dalších 900 Kč, jelikož s tak malým důchodem nelze de facto přežít. Bohužel nám tento náš návrh ostatní strany včetně vlády ve Sněmovně zamítly.

Podali jsme za SPD také Ústavní stížnost proti cenám elektřiny, aby se vrátili na úroveň předloňského roku. To samé totiž udělali vlády v Polsku a v Maďarsku a ceny pro občany zastropovaly, takže se nezdražilo. Vláda ANO, ČSSD a KSČM se na to ale úplně vykašlala a zdražení připustila! Ústavní soud v čele s Rychetským naší stížnost bohužel zamítl. My v SPD bojujeme za občany!

Jsme také spolupředkladateli zákona na zrušení EET do obratu 1 mil. Kč ročně - a místo toho navrhujeme zavést po vzoru Německa paušální daň dle oboru činnost. Stát by měl daně jisté, ale nenarůstala by byrokracie a vícenáklady ani na straně malých podnikatelů ani na straně státu. Tento návrh nám bohužel již vláda zamítla. Ovšem náš návrh na paušální daň vláda převzala a mluví o tom, že by to mohli zavést.

Předložili jsme novelu autorského zákona, kde navrhujeme zbavit povinnosti platit autorské poplatky (OSA atp.) provozovny jako jsou restaurace, kadeřnictví, hotely, zdravotní zařízení a další provozovny. Současná úprava je jen nehoráznou buzerací občanů a drobných podnikatelů, kterou si vybojovaly neprůhledné lobbistické struktury.

SPD je také spolupředkladatelem návrhu na změnu stavebního zákona a máme jediný cíl – zjednodušit a urychlit režim územního souhlasu a urychlit alespoň některé stavební záměry, jelikož podle zprávy, kterou zveřejnila Světová banka, je ČR ve vyřizování stavebního povolení na 127. místě ze 185 porovnávaných zemí. Ve skutečnosti je stav ještě mnohem horší, protože Světová banka hodnotila i jiná kritéria než jen samotnou délku stavebního řízení. Pokud bychom vzali v úvahu pouze délku vyřizování stavebního povolení, je Česko s 247 dny dokonce až na 165. místě. To všechno je výsledek pěti let vládnutí koalice hnutí ANO a ČSSD.

Podali jsme také zákon na zlepšení pomoci občanům v nouzi, kteří volají na tísňovou linku. Nově by tak byli automaticky lokalizováni, aby záchranáři automaticky věděli, kde se nachází a mohli neprodleně vyslat pomoc. Jelikož člověk v tísni často neví, kde se přesně nachází. A náš návrh by také zabránil zneužívání linky různými „vtipálky“, jelikož by se nemohli schovat.

Podle vlády NENÍ „můj dům, můj hrad“! Ministerstvo vnitra, spravedlnosti, Nejvyšší soud a Nejvyšší státní zastupitelství ve svém stanovisku odmítají totiž novelu trestního zákoníku z pera SPD, která zakotvuje princip „můj dům – můj hrad“ a která má chránit slušné občany před agresí zločinců a potenciálních vrahů. Chceme posílit institut tzv. nutné obrany, jelikož dnes je stav takový, že napadený člověk je ještě odsouzen za to, že se bránil… Protože to prý bylo podle soudu nepřiměřené... Chráněni zákonem musí být slušní lidé, nikoli gauneři! Následky musí nést agresor, nikoli oběť!

Konkrétně navrhujeme vložit nově do trestního zákoníku tuto větu: „O nutnou obranu se naopak jedná, je-li obrana vedena vůči osobě, která neoprávněně vnikla do cizího obydlí za použití násilí nebo pohrůžky bezprostředního násilí nebo překoná-li překážku, jejímž účelem je zabránit vniknutí, pokud takové jednání může vyvolat u obránce oprávněnou obavu z ohrožení života či zdraví jeho nebo jiné přítomné osoby.“

Je skandální, že jsou často trestně stíháni lidé, kteří bránili svůj život, svoji rodinu či svůj majetek, a gauneři se jim často vysmívají. Námitky vlády jsou totálně mylné. Ministerstvo vnitra a další úřady chtějí de facto chránit gaunery, místo toho, aby podpořily snahu hnutí SPD o ochranu slušných lidí. Hnutí SPD bude nadále bránit práva slušných lidí proti gaunerům, které často hájí sluníčkáři svými pseudohumanistickými nesmysly.

Chráníme naši vlast, chráníme české občany, chráníme Vaše rodiny, Vaše domovy, Vaše děti, Vaše přátele a Váš majetek. Bráníme slušné lidi – i proti současným elitám a vládě. Podpořte nás prosím.

