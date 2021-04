Okamura (SPD): Cenzuru, ale také dezinformace a propagandy by měl řešit nový mediální zákon

reklama

Vážené dámy a pánové, navrhovaná novela, jejíž je za SPD spolupředkladatelem také náš místopředseda Radim Fiala, se snaží řešit skutečně principiální problém dnešní doby, a tím je rostoucí cenzura internetu. Já tento návrh vnímám jako první krok, přestože nepřináší ani ideální, ani konečné řešení problému.

Svobodu slova a veřejného projevu by měla primárně řešit ústava. Cenzuru, ale také dezinformace, propagandy a ovlivňování veřejnosti by měl řešit nový ucelený mediální zákon, který by nastavil stejná základní pravidla pro všechna média. Vláda dala k návrhu zákona negativní stanovisko. Podle názoru vlády by navrhované řešení prý vedlo k podstatnému snížení právní jistoty u provozovatelů, správců i uživatelů sociálních sítí. Cestu regulace veřejných sociálních sítí prostředky trestního práva vláda proto považuje za nežádoucí. Tento názor vlády je ale ve skutečnosti hodně v rozporu jak s praxí, tak s ústavou.

V prvé řadě Listina základních práva a svobod zcela jasně říká v článku 17:

1. Svoboda projevu a právo na informace jsou zaručeny.

2. Každý má právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným způsobem, jakož i svobodně vyhledávat, přijímat a rozšiřovat ideje a informace bez ohledu na hranice státu.

3. Cenzura je nepřípustná.

4. Svobodu projevu a právo vyhledat a šířit informace lze omezit zákonem, jde-li o opatření v demokratické společnosti nezbytná pro ochranu práv a svobod druhých, bezpečnost státu, veřejnou bezpečnost, ochranu veřejného zdraví a mravnosti.

Ani největší právní ignorant tady nenajde jakékoliv právo soukromého subjektu zasahovat do práva svobody projevu. To jde skutečně jen zákonem a na základě zákona. V každé společnosti se porušení zákona trestá. Porušení ústavního zákona se musí trestat tím spíše. Ostatně jak jinak může stát zajistit jeho vymáhání než tím, že stanoví sankce za jeho porušení. Vím sám nejlépe, co je být obětí urážek a dezinformací, a to prostřednictvím některých celostátních mainstreamových médií za vydatné podpory politiků a dokonce i části justice. Ano, svoboda slova není bezbřehá, tak jako jiné právo nesmí být zneužito k poškozování práv a svobod druhých. A jde jistě o míru. Pokud vám vynadá občan na internetu nebo na ulici, je to víceméně legitimní projev jeho osobního názoru. Pokud novinář ke svému výlevu nenávisti, k dehonestaci, k pomluvám a dezinformacím zneužije svou profesi a médium, v němž má monopol, na své příspěvky, tak je to skutečně trestuhodné. Tím spíše, jeli takto zneužito veřejnoprávní médium. Podle vlády by se mohlo stát, že předložený návrh by sice zajistil široký prostor k veřejné diskusi, v praxi by však tento prostor byl zaplaven a zaplevelen urážlivými, spamujícími, dezinformačními nebo vulgárními příspěvky, čímž by společenská diskuse byla prakticky znemožněna.

Jak jsem už uvedl, veřejný prostor už Česká televize a některá další média zaplavila dezinformacemi a často i cílenými denohestacemi a jestliže nejsou primitivně vulgární, o to jsou pro veřejnou diskusi sofistikovanější a nebezpečnější. Zatímco orgány pověřené kontrolou dodržování zákona o televizích nijak netrestají Českou televizi za dezinformace, urážky a manipulace, které zaznívají se skutečně masivním dosahem, pak naopak justice stále častěji a tvrději stíhá jednotlivce za osobní názory vyjádřené jak v soukromí, u stolu v hospodě nebo v nějaké internetové diskusi. Spolu s justicí pak náznak jiného názoru zcela svévolně potlačují někteří správci těchto internetových diskusí. A nejde vůbec o nějaké vulgarity, ale třeba jen o jiný než oficiálně tlačený názor na covid či jiný problém. Jako protiargument neobstojí ani ochrana před spamem. To opravdu se svobodou projevu nijak nesouvisí. Nevyžádaný komerční mail narušuje právo na soukromí a já sám bych měl mít právo smluvně nastavit pravidla pro její přijímání nebo nepřijímání. Tím, že vymažu mail, který nechci číst, nijak neporušuji právo kohokoliv napsat nějakou nabídku. Naopak zákon by měl možná regulovat možnosti posílat komerční nevyžádané nabídky na soukromé adresy.

Vážené dámy a pánové, svoboda projevit veřejně svůj názor je klíčovou podmínkou i zásadním atributem demokracie. Jak víte, nehraji s vámi tu vaši hru na demokracii, jelikož v podstatě jediné hnutí SPD se tady ve Sněmovně snaží konzistentně prosadit zákon o referendu. My v SPD nikdy nepřestaneme o demokracii usilovat a nepřestaneme ani apelovat na ty z vás, kteří se cítíte být demokraty, jen zjevně netušíte, co to demokracie je. Ano, je to přímá volba a odvolatelnost politiků, je to právo občanů rozhodovat ve své zemi o zákonech, o mezinárodních smlouvách, např. o našem členství v EU a NATO. Je to i právo každého občana říci svobodně, beztrestně svůj názor.

Do demokracie také rozhodně nepatří ani cenzura ani slovy klasika jakákoli v uvozovkách "ministerstva pravdy", o která se nám tu pan Hamáček z ČSSD a spol. pokouší, a to proto, že jakmile začínáme dělit svobodu slova, v momentě, kdy někdo ze shora začne svévolně určovat, co je pravda, a co ne, a co je hloupé, a co ne, pak nejen že skončila dosavadní hra na demokracii, ale začíná zcela nesporná totalita. Děkuji za pozornost.

