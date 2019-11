Okamura (SPD): Česká televize si dělá průzkumy sama

Tak to je gól! Provalilo se, že Kantar CZ není nezávislá agentura na průzkumy volebních preferencí, ale na jejích výzkumech pracují sami zástupci České televize! Tak to je nám ale náhodička. :-) Hnutí SPD jako jediné hlasovalo ve Sněmovně proti schválení zpráv o činnosti a hospodaření České televize, a hned nám agentura Kantar CZ ve výzkumu pro Českou televizi dala včera jenom 4,5 procenta. Přitom na výzkumu agentury Kantar CZ se podílejí přímo pracovníci České televize! Česká televize má určitě řadu důvodů, proč by se nám pomstila. Tyto výzkumy tedy vůbec nelze považovat za věrohodné a nezávislé! Nepovolíme v našem úsilí, ani kdyby nám dávali v průzkumech 0 %. :-) Zajímavé je, že stejná agentura dávala SPD před necelými dvěma měsíci, tedy před hlasováním o ČT, preference 8%!

„Metodická příprava kontinuálního předvolebního výzkumu, zpracování dat, jejich analýza i příprava zpráv probíhá ve vzájemné součinnosti České televize a agentury Kantar. K tomu účelu byl vytvořen procesní tým složený ze zástupců obou stran, který má na starost dohled nad celým výzkumným procesem,“ píše se přímo na stránkách agentury Kantar CZ.

Vím, jak bude souboj sluníčkářů s SPD pokračovat – agentury nám dají postupně ještě menší preference, aby se pokusili odradit naše voliče. Ale stejně se jim to na konec nepovede! Tak jako v polovině minulého volebního období, kdy dávali Okamurovi 1,5 %, ale skutečný volební výsledek nakonec byl téměř 11 %. Takže my v SPD už tyhle špinavé triky agentur a politické konkurence známe a rozhodně to nevzdáme a nadále budeme ze všech sil prosazovat náš program, který jsme Vám slíbili.

Takže, připravme se ještě na horší podrazy a manipulace průzkumů v neprospěch SPD. Nenechte se zmanipulovat. Sluníčkáři vyhlásili otevřenou válku vlastencům. Politika je nelítostný svět, kde „pravda a láska“ nehrají žádnou roli.

Hnutí SPD, jako jediné z parlamentních politických subjektů, bude hlasovat proti zprávám o hospodaření a činnosti České televize. Nepovolíme v našem úsilí, ani kdyby nám její politologové dávali v průzkumech 0 %.

Naše stanovisko je jasné: Česká televize špatně hospodaří a zneužívá svůj statut k politické manipulaci v zájmu globalistů Evropské unie. Je propojena se zájmy politických neziskovek řízených globalistou Sorosem.

Hnutí SPD požaduje změnu České televize na příspěvkovou organizaci státu s jasnou státní kontrolní kompetencí v oblasti hospodaření. Prosazujeme zrušení koncesionářských poplatků, které jsou faktickou formou daně bez ohledu na to, jestli se občan na programy České televize dívá, nebo ne.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

